1. FC Union Berlin: Drei Verstärkungen und ein Rückschlag für Mauro Lustrinelli

Im ersten öffentlichen Training nach der Länderspielpause begrüßen die Union-Fans drei Rückkehrer. Ein Hoffnungsträger aber musste den Platz frühzeitig verlassen.

Eigentlich sollte es ein schöner Tag werden für die Fans des 1. FC Union Berlin. Unter der Sonne Köpenicks sahen sie am Dienstagvormittag, als sie ihrem Lieblingsteam beim Training zusahen, dass einige der Spieler, die zuletzt noch gefehlt hatten, wieder gemeinsam mit ihren Kollegen aufs Fußballfeld liefen.

Burke, Imeri und Friedrich sind wieder dabei

Stürmer Oliver Burke war zurückgekehrt, genau wie Innenverteidiger Marvin Friedrich. Neuzugang Kastriot Imeri wirbelte, immer wenn er den Ball bekam, vor dem Publikum umher und schien bereit zu sein, am Wochenende die Offensive der Eisernen anzukurbeln. Dann nämlich, am Sonnabend um 15.30 Uhr, empfängt Union den SV Elversberg.



Trainer Mauro Lustrinelli wird gegen den Aufsteiger hoffen, endlich den ersten Dreier der Saison einzufahren. Gerade sein Wunschspieler Imeri soll dabei helfen. Doch auch Burke, der etwas unter einer Stunde trainierte, den rechten Flügel beackerte und dann noch ein wenig zusah, erweckte den Eindruck, der Mannschaft weiterhelfen zu können, auch wenn es am Wochenende womöglich noch nicht für 90 Minuten reichen sollte.

Rückkehrer im Zweikampf: Oliver Burke (Mitte) und Marvin Friedrich (r.). © Matthias Koch/IMAGO

Lustrinelli, dessen Start mit einem Punkt und insgesamt 17 Gegentoren aus vier Bundesligaspielen nicht wie erhofft verlaufen ist, kann also auf einige Verstärkungen für die nächsten Wochen hoffen. Dass vor dem offiziellen Trainingsstart auch noch Andrej Ilic sein Gesicht zeigte, dürfte Hoffnungen wecken bei den Eisernen. Der serbische Stürmer drehte gemeinsam mit Josip Juranovic eine Runde um den Platz, nachdem beide mit Stanley N'Soki zuvor ein individuelles Programm absolviert hatten.

Sorgen um Latte Lath

Und doch erlebten die Fans einen Moment des Erschreckens. Während Lustrinelli seine Offensivspieler Flanken und Abschlüsse trainieren ließ, schritt plötzlich Emmanuel Latte Lath, begleitet vom Physio Sven Kuhlbrodt, vom Platz. Obwohl nicht ersichtlich war, was passiert war, und der Stürmer auch nicht humpelte, brach er das Training ab und verschwand vom Trainingsgelände.

Die Fans hofften nach dem Training auf eine reine Vorsichtsmaßnahme des Trainerteams. Ein Ausfall des Ivorers jedenfalls würde die Freude über die Rückkehrer erst einmal gehörig dämpfen. Latte Lath kam im Sommer per Leihe von Atlanta United aus der MLS und steuerte in seinem ersten Bundesligaspiel, beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt, gleich einen Treffer bei. Gerade im Zusammenspiel mit den Rückkehrern in der Offensive hoffte man in Köpenick, würde er sein Torekonto weiter aufstocken können. Nun müssen die Union-Anhänger befürchten, dass er erst einmal ausfällt.

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