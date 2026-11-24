Schals hoch an der Alten Försterei: Das „Uuuniooon“ gehört zu Unions Tradition. Nach dem 1:5 gegen Leipzig streiten Fans und Ultras darüber.

Nach dem Abpfiff griff Christian Arbeit noch einmal zum Mikrofon. „Unioner, es heißt ja so schön, in guten wie in schlechten Zeiten“, sagte der Stadionsprecher des 1. FC Union Berlin. „Es sind gerade schlechte. Da müssen wir durch.“



Union hatte soeben 1:5 (1:1) gegen RB Leipzig verloren. Einige Fans pfiffen, die meisten standen stumm da.

Union-Fans nach dem 1:5 gegen Leipzig: Streit um ein Lied

Am Abend stritten Unioner in den Fanforen darüber, was in den letzten Minuten auf den Tribünen passiert war. Mehreren Schilderungen zufolge stimmte die Waldseite um die 80. Minute das langgezogene „Uuuniooon“ an, Teile der Gegengerade antworteten mit eigenen Gesängen. Die einen hörten darin einen Abgesang auf die Mannschaft, die anderen einen Trost.



Was genau auf den Rängen geschah, darüber gehen die Darstellungen auseinander. Der Streit füllte die Foren bis tief in den Sonntag. Beim Verein heißt es auf Nachfrage, die Ansage sei allgemein gemeint gewesen, als Abschied für die enttäuschten Fans. Dass es zwischen den Tribünen immer mal wieder Reibung gibt, wisse man aber.

Das „Uuuniooon“: Ein Lied aus Unions Leidenszeiten

Das „Uuuniooon“ folgt der Melodie von „Amazing Grace“, einem alten Kirchenchoral, den auch Dortmunder Fans für ihr „Leuchte auf mein Stern Borussia“ nutzen. Ältere Unioner erinnern sich, dass in den Nullerjahren bei desaströsen Spielen die Schals hochgingen und das Stadion trotzig „Union“ sang.



So verstehen es seine Verteidiger bis heute: als Lied für Momente, in denen nichts mehr geht und die Tribüne Trotz und Trost zeigt, statt zu pfeifen. Ein Unioner wunderte sich im Forum, dass neueren Fans gern fehlende Leidensfähigkeit vorgeworfen werde, nun aber ausgerechnet ein Lied aus den Leidenszeiten in der Kritik stehe.

Fans gegen Ultras: Ein alter Konflikt bei Union Berlin

Neu ist der Streit nicht. Schon 2019 diskutierten Unioner, ob die Mikrofone der Vorsänger auf der Waldseite die Stimmung tragen oder stören. Auf der Gegengerade klagten manche, auf der Waldseite komme selbst ein spontanes „Eisern Union“ nur auf Kommando.



Im Oktober 2023 stimmte das Stadion beim 0:2 gegen Stuttgart in der 81. Minute „Always look on the bright side of life“ an. Union verlor damals das achte Spiel in Folge. Ein Union-Blogger schrieb danach, er sei nicht auf die Mannschaft wütend gewesen, sondern auf die eigenen Fans: Das Lied habe geklungen, als sei das Ergebnis egal. Sein Fazit damals: Aus der Krise komme Union nur gemeinsam heraus.

Alte und neue Unioner: Wem gehört die Alte Försterei?

Mit dem Aufstieg 2019 und dem Weg bis in die Champions League wuchs der Verein rasant. Union hat inzwischen mehr als 70.000 Mitglieder, das Stadion fasst 22.012 Zuschauer. Viele sind erst in den Jahren des Erfolgs dazugekommen, und manche von ihnen fühlen sich als Eventfans abgestempelt, die die harten Zeiten nicht kennen.



Auf der Waldseite geben die Ultras seit mehr als zwei Jahrzehnten den Ton an. Im Forum werfen ihnen manche vor, ihr Programm durchzuziehen, egal was auf dem Rasen passiert. Andere verteidigen sie als Herz der Kurve, ohne das es die berühmte Wucht der Alten Försterei nicht gäbe.

Union Berlin vor Mainz und HSV: In guten wie in schlechten Zeiten

Auf dem Rasen sucht Union seit Wochen nach Halt, im Klub geht es um die Zukunft von Trainer und Manager. Dass die Krise nun auch die Ränge erreicht, trifft den Verein im Kern. Die Einheit auf den Tribünen galt in Köpenick immer als das, was durch jedes Tief trägt.



Am Sonnabend spielt Union in Mainz, eine Woche später kommt der Hamburger SV an die Alte Försterei. Dann zeigt sich, ob Waldseite und Gegengerade wieder gemeinsam singen. In guten wie in schlechten Zeiten, hat Christian Arbeit gesagt. Für die schlechten hat Union sogar ein eigenes Lied.

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