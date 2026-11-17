Horst Heldt kam am Dienstag erst später als geplant, entschuldigte sich aber und redete dann knapp 50 Minuten lang. In der sportlichen Krise und nach zahlreichen Unmutsbekundungen stellte sich der Profifußball-Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin sich am Dienstag nach dem Training einer Medienrunde. Es ging um Angst, um den Abstiegskampf, um Trainer Mauro Lustrinelli und um einen Satz in Richtung Hertha BSC, der in Berlin noch eine Weile nachhallen dürfte.



Den Ton setzte Heldt gleich zu Beginn: Schönreden wollte er nichts. Die Ergebnisse und die Art und Weise seien „nicht im Ansatz zufriedenstellend“. Niemand im Verein verharmlose die Situation, „angefangen vom Präsidenten“.

Union im Abstiegskampf: Heldt rechnet mit Kampf bis zum Ende

Wie ernst die Lage ist, machte Heldt an seiner eigenen Amtszeit fest. Zum ersten Mal stehe Union auf einem Platz, der „nicht schön ist“. Ein schnelles Ende sieht er nicht. Union gehöre zu den Mannschaften, „die mit hoher Wahrscheinlichkeit das bis zum Ende aushalten müssen“.



Falsche Hoffnungen wollte er den Fans deshalb auch nicht machen. „Die nächste Niederlage wird kommen. Hoffentlich nicht am Samstag, aber es wird wieder eine geben.“ Entscheidend sei, danach wieder aufzustehen.



Für die Sorgen der Anhänger zeigte Heldt Verständnis. Für den Verein selbst zog er aber eine klare Linie: „Wir können nicht mit Angst agieren oder aus Angst heraus Entscheidungen treffen.“ Dazu gehört für ihn auch, am Kader festzuhalten. Der sei weiterhin gut genug, um die Klasse zu halten.



Woran es hakt, benannte Heldt trotzdem offen: an zu vielen Fehlern und „viel zu vielen“ Gegentoren, wie schon beim historisch schlechten Saisonstart. Erschwerend komme Verletzungspech hinzu, etwa der Ausfall von Felix Uduokhai, der „eine gewisse Stabilität auf der linken Seite“ gebracht habe. Am Saisonanfang sei es darum gegangen, die erste Elf zu finden. Nun stehe die gefundene Elf nicht zur Verfügung.

Mauro Lustrinelli: Heldt wirbt um Geduld

Damit war die Medienrunde bei der Frage angekommen, die viele Union-Fans umtreibt: Wie sicher ist Trainer Mauro Lustrinelli in seinem Amt? Konkret äußern wollte sich Heldt dazu nicht. Konkret äußern wollte sich Heldt dazu nicht. Die Frage nach einer Jobgarantie wies er zurück. Das sei eine „Alles-oder-nichts-Frage“, und die habe „mit der Realität nichts zu tun“. Stattdessen bekannte er sich zum eingeschlagenen Weg: „Das ist unser Plan, wir glauben daran. Deswegen haben wir ihn geholt.“



Dass es hinter den Kulissen dabei nicht immer harmonisch zugeht, verschwieg Heldt nicht. Lustrinelli arbeite „Tag und Nacht“, und dass man intern streite, „gehört dazu“. Harmonie um jeden Preis wäre sogar der falsche Weg: Wenn alle „Ja und Amen sagen, dann rennst du ins Unglück“.



Wie viel Geduld sich auszahlen kann, zeigte Heldt am Beispiel FC Thun. Dort sei Lustrinellis erstes Jahr „nichts Berauschendes“ gewesen, „danach ging es aber mal richtig steil bergauf“. Am Ende stand für den Schweizer der Aufstieg und als Aufsteiger direkt die Meisterschaft. In Köpenick steckt er dagegen derzeit in der Krise.



Nicht nur beim Trainer gibt es derzeit Fragezeichen. Auch Heldts eigener Vertrag soll im Sommer auslaufen. Dazu äußerte er sich nicht: „Es geht nicht um mich. Es geht darum, dass wir die Liga halten.“

Wintertransfers: Union hat Spielraum für den Januar

Um die Liga zu halten, will Union auch im Winter nachlegen können. Auf die Frage, ob Geld für Zugänge da sei, antwortete Heldt knapp: „Ja, es gibt die Möglichkeit.“ Die Planungen liefen längst, Positionen und Namen wollte er nicht nennen.



Als Rettungsanker taugt der Januar für ihn aber nicht. Sich bis in den Winter zu retten und dann „alles auf links“ zu drehen, „das wird nicht gehen“.



Wie begrenzt die Mittel dabei sind, sprach Heldt bemerkenswert offen an. Bei der Gehaltsstruktur sei Union in der Bundesliga „ganz unten mit angesiedelt“.



Gerade deshalb seien Stadionausbau und Trainingszentrum „alternativlos“. Ohne moderne Infrastruktur bekomme der Klub künftig keine Spieler mehr, „die für Union Berlin Fußball spielen wollen“. Die erste Männermannschaft bleibe trotzdem „die Lokomotive“.

Linus Güther: Heldt will das Talent nicht verheizen

Wer wenig Geld hat, muss Talente selbst entwickeln. Das wurde beim Thema Linus Güther deutlich, bei dem Heldt besonders eindringlich wurde. Der jüngste Profi der Union-Geschichte habe in Freiburg gezeigt, „dass er in der Lage ist, uns zu helfen“, und sei eines der Top-Talente in Deutschland.



Gerade deshalb mahnt Heldt zur Vorsicht: „Die Knochen sind noch nicht komplett ausgewachsen.“ Er wolle den 16-Jährigen „nicht verheizen“, und am Ende entscheide der Trainer. Vielleicht spiele Güther „in zwei Monaten mehr als 20 Minuten“, so Heldt.

Seitenhieb gegen Hertha BSC

Während Union um den Klassenerhalt kämpft, herrscht beim Stadtrivalen Aufbruchstimmung. Heldt gönnt das dem Zweitligisten Hertha BSC ausdrücklich: Er freue sich über die Euphorie, die Hauptstadt vertrage zwei Erstligisten. Eine Spitze konnte er sich dann aber nicht verkneifen: „Nur der kleine Hinweis: Wir spielen in der richtigen Liga und die anderen halt nicht.“ Union sei im achten Jahr Bundesligist, „und das ist das, was es zu verteidigen gilt“.



Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Das Duell mit den Sachsen, die „zig andere Möglichkeiten“ hätten, nannte Heldt „David gegen Goliath“. Von seiner Mannschaft erwartet er vor allem eines: „Keine Handbremse, keine Angst, in Zweikämpfe zu gehen, keine Angst, Fehler zu machen.“

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