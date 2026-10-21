1. FC Union Berlin gleich zweimal beim HSV: „Wir wollen die Siegesserie fortsetzen“

Die Hamburg-Wochen beginnen für den 1. FC Union Berlin. Gleich zweimal nacheinander reist das Team von Trainerin Marie-Louise Eta an den kommenden Wochenenden zum Hamburger SV. Erst geht es am kommenden Sonntag in der Bundesliga um die nächsten drei Punkte. Am folgenden Sonnabend folgt der Vergleich im DFB-Pokal.

Union plötzlich in Form

Nach vier Niederlagen zum Start zeigt die Formkurve der Eisernen vor den Spielen in Hamburg nach oben. Zuletzt gewann Union wettbewerbsübergreifend viermal in Folge. „Wir haben insgesamt gute Schritte gemacht. Wir haben aber auch immer betont, dass in den ersten Spielen, in denen die Ergebnisse nicht da waren, nicht alles schlecht war“, sagte Eta nach dem jüngsten Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg.

Das sah auch Stürmerin Eileen Campbell so. „Man muss die ersten vier Spiele auch einordnen: In den ersten drei Spielen hatten wir zwei Gegner aus der Top drei. Wenn es einmal schlecht läuft, kommt man schnell in eine Negativspirale“, sagte sie.

Pokal-Aus in Jena als Warnung

Umso glücklicher war sie, dass sie und ihr Team den Trend umkehren konnten. „Das gibt viel Energie und Selbstbewusstsein. Dieses gute Gefühl wollen wir mitnehmen und in den nächsten Spielen fortführen.“ Konkret heißt das: „Wir wollen gut vorbereitet zuerst das Ligaspiel angehen – und unser Plan ist, im Pokal zu überwintern.“

Eileen Campbell (l.) und der 1. FC Union Berlin zeigten sich zuletzt wieder in guter Form. © IMAGO/Nordphoto / Engler

Das hatte in der Vorsaison nicht geklappt. Da unterlagen die Eisernen im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 0:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena. Der stieg am Ende der Saison ab. Die Erinnerung an die Partie dürfte Union nun als warnendes Beispiel dienen.



Auch der HSV ist in der laufenden Saison ein Abstiegskandidat – und ein Gegner, mit dem sich Union in der Vergangenheit schwertat. In der Liga gewann Union in der Vorsaison zwar knapp in Hamburg, spielte zu Hause aber nur unentschieden. In zwei Testspielen in diesem Jahr gab es ein Remis und eine Niederlage für Union.

Schwung aus der Siegesserie mitnehmen

Eta blickt den Spielen trotzdem positiv entgegen. „Wir gewinnen aktuell Spiele und haben Selbstvertrauen, auch schwierige Spiele zu ziehen und immer wieder zurückzukommen“, sagt sie. Den Schwung aus den Erfolgen der vergangen Wochen möchte das Team mit an die Elbe nehmen. „Wir wollen die Siegesserie fortsetzen“, kündigte Eta an. Sie warnte aber auch: „Wir wissen, dass es gegen den HSV wieder ein sehr hartes Stück Arbeit wird.“

Dort zweimal nacheinander antreten zu müssen, beschrieb Eta als „ungewöhnlich“. Eileen Campbell kennt das Szenario aber bereits. „Mit der Nationalmannschaft spielen wir oft zweimal gegen denselben Gegner, gerade jetzt in den Play-offs“, erzählte sie. Die Österreicherin sah darin sogar einen möglichen Vorteil für ihr Team: „Ich finde es gut, weil man aus dem ersten Spiel Schlüsse für das zweite ziehen kann.“



Und die Trainerin hofft darauf, noch ein zweites Ass aus dem Ärmel ziehen zu können. Sie wünscht sich für die beiden Spiele im Norden die Unterstützung mitreisender Fans: „Wir hoffen, dass viele Fans mitkommen, weil der Weg vielleicht nicht ganz so weit ist, und dass wir dort wieder guten Support haben.“

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