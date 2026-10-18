12 Wochen Berufsverbot? Der Eta-Nachfolger sollte gar keinen Job mehr bekommen

Diskriminierende Aussagen gegenüber Jugendlichen: Jens Härtel hat sich bei Union selbst ins Abseits gestellt. Und die Zukunft verbaut. Ein Kommentar.

Stellen sie sich vor, sie beschäftigen eine junge Frau in einer leitenden Position. Aufstrebend, erfolgshungrig, wortgewandt und bereit für den nächsten Karriereschritt. Sie befördern die talentierte Mitarbeiterin, suchen einen Nachfolger und entscheiden sich für einen Mann, der in der Vergangenheit vor allem durch sportliche Misserfolge aufgefallen ist und nach nicht einmal vier Monaten mit diskriminierenden Aussagen gegenüber den Jugendlichen auffällt, die er trainieren soll. So geschehen beim 1. FC Union Berlin.

Als Marie-Louise Eta vor der Saison von der U19 zur Trainerin der Frauen-Bundesligamannschaft befördert wurde, war klar, dass die Lücke nur schwer zu schließen sein würde. Mit Jens Härtel setzten die Köpenicker auf einen Übungsleiter, der einst für den Verein gespielt hatte, zuletzt als Trainer aber bei Eintracht Braunschweig und später beim FC Erzgebirge Aue wegen anhaltender Erfolgslosigkeit vom Hof gejagt wurde.

„Afrika-Tisch“, „Ausländerverein“, „Schwuchtelball“

Union schien mit der Anstellung des 57-Jährigen dennoch keine schlechte Wahl getroffen zu haben. Aus sechs Ligaspielen holte die Mannschaft unter Härtel 16 Punkte, darunter ein furioser 4:0-Erfolg gegen Hertha BSC. Nun aber kamen finstere Details aus Härtels Umgang mit den Spielern ans Licht. Der Berliner Kurier hatte am Wochenende detailliert die Vorfälle enthüllt, wegen denen Härtel vom DFB ein zwölfwöchiges Berufsverbot auferlegt bekommen hat.



Als drei dunkelhäutige Spieler seiner Mannschaft im Trainingslager gemeinsam aßen, fragte er sie, ob das wieder der „Afrika-Tisch“ sei. Nach der Pokal-Pleite beim Berliner AK soll Härtel gesagt haben: „Gegen diesen Ausländerverein verlieren wir.“ Der Trainer will sich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Und während einer Partie rief er einem Spieler zu: „Spiel nicht so einen Schwuchtelball.“

Im Männer-Fußball wären die gesammelten Aussagen schon diskriminierend und komplett deplatziert. Im Juniorenbereich sind sie es umso mehr. Härtel wusste genau, dass er es mit Heranwachsenden zu tun hat, die möglicherweise aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung schon früh mit herablassenden oder beleidigenden Kommentaren zu kämpfen hatten. Der Sportverein sollte ein Ort sein, wo sich Kinder und Jugendliche sicher fühlen können und keine Angst haben müssen, von einem Schutzpflichtigen selbiges zu erfahren.

Marie-Louise Eta eilt mit den Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin aktuell von Sieg zu Sieg. © IMAGO/Matthias Koch

Während Marie-Louise Eta nach einem Fehlstart in die Saison gerade von Sieg zu Sieg eilt und gezeigt hat, dass sie offenbar auch Krisen meistern kann, hat sich Jens Härtel vollständig ins Abseits gestellt. Zwölf Wochen darf er nach der Verbandsstrafe keine Fußballmannschaft mehr trainieren. Jeder Verein, der auf der Suche nach einem neuen Trainer ist, sollte sich genau überlegen, wem er die eigenen Spieler anvertraut. Dann kann man auch auf Dauer nur zu der Erkenntnis kommen, dass der Eta-Nachfolger besser gar keinen Job an irgendeiner Seitenlinie mehr bekommen sollte.

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