Mauro Lustrinelli begann mit Lob. Von der richtigen Mentalität sprach der Trainer des 1. FC Union Berlin am Sonnabend, vom hohen Pressing, von einer guten Stunde. Auf der Anzeigetafel der Alten Försterei stand da ein 1:5 (1:1) gegen RB Leipzig.



Dann folgte der Satz, der seit dem Leipzig-Spiel diskutiert wird. „Im Moment ist es so: Gegen Schluss in verschiedenen Spielen gibt es Spieler, die aufgeben“, sagte der Schweizer im TV-Interview. Die Spieler müssten lernen, in dieser Phase mehr Verantwortung zu übernehmen.

Union Berlin: Lustrinelli kritisiert seine Spieler öffentlich

Es war ein Satz, der in Köpenick fremd klingt. Bei Union galt jahrelang eine Regel, die nirgends aufgeschrieben ist: Probleme werden in der Kabine gelöst, nicht vor Mikrofonen.



Urs Fischer, der Union von der Zweiten Liga bis in die Champions League führte, hat diese Regel einmal selbst beschrieben. Die Kabine sei für ihn tabu, sagte er, die Mannschaft bekomme die Freiheit, ihre Probleme untereinander zu regeln.

Ungeschriebenes Gesetz: Bei Union regelt die Kabine ihre Probleme selbst

Kritik gab es auch unter Fischer, aber sie kam im Plural. „Wir lassen im Moment zu viele Großchancen zu“, sagte er im Frühjahr 2023 in einer Schwächephase. Hätte er ein Medikament dagegen, fügte er an, bekämen es die Spieler.



So klang Union, über Jahre. Der Trainer schützte nach außen, die Mannschaft klärte nach innen. Aus diesem Wir wuchs eine Gemeinschaft, die sportlich weit über ihre Verhältnisse hinauskam.

Mauro Lustrinelli: Vom Helden-Lob zum Aufgabe-Vorwurf

Lustrinelli kannte diesen Code. Bei seiner Vorstellung im Mai beschrieb er Union als besonderen Verein mit klaren Werten und ehrlichen Menschen. Erfolg gebe es nur „mit Zusammenhalt, Leidenschaft, ehrlicher Arbeit und Mut“.



Im Juli, mitten in einer sieglosen Vorbereitung, legte er nach. „Eine Mannschaft von Helden“ habe er, schwärmte der 50-Jährige damals. Vier Monate später sind aus einigen dieser Helden Spieler geworden, die aufgeben.

Abstiegskampf: Union kassiert die meisten Gegentore der Bundesliga

Erfunden hat Lustrinelli das Problem nicht. Union steht nach zehn Spieltagen auf Platz 17 und hat 26 Gegentore kassiert, mehr als jedes andere Team. Gegen Leipzig fielen drei davon in den letzten 20 Minuten.



Das Muster kennt man in Köpenick. Schon beim 0:5 im DFB-Pokal in Köln brach die Mannschaft nach der Pause ein, Kapitän Rani Khedira sprach von einem „Systemabsturz“. Nach dem Leipzig-Spiel zog er selbst den Vergleich zu jenem Abend.

Rani Khedira: Der Kapitän sagt wir, der Trainer sagt sie

Bemerkenswert ist, dass Khedira seinem Trainer nicht widersprach. Er wählte sogar die härteren Worte. Die zweite Halbzeit sei „desolat und katastrophal“ gewesen, das Verteidigen habe die Mannschaft eingestellt.



Doch der Kapitän sprach als Teil dieser Mannschaft, also nach Union-Art. Der Trainer zeigte auf andere, ohne Namen zu nennen, und traf damit in der Kabine jeden und keinen.

Kader-Kritik: Lustrinellis Worte treffen auch Horst Heldt

Dazu kam der zweite Teil seiner Analyse. Mit der ersten Elf habe Union mithalten können, nach den Wechseln sei es schwierig geworden. „Im Moment ist das die Qualität, die wir haben“, sagte Lustrinelli.



Damit verließ die Kritik endgültig die Kabine. Den Kader hat Geschäftsführer Horst Heldt zusammengestellt, der bei vielen Fans ohnehin als Kern der Krise gilt. Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete Lustrinelli ausweichend: Wer die erste Stunde gesehen habe, sage ja, die letzten 20 Minuten aber könne man nicht einfach akzeptieren.

Union Berlin in Mainz: Das erste Spiel nach dem Tabubruch

Am Sonnabend spielt Union in Mainz, bei einem Gegner, der zuletzt fünfmal in Folge verloren hat. Dann zeigt sich, was Lustrinellis Worte angerichtet haben. Getroffene Profis können trotzig reagieren und das Gegenteil beweisen wollen, oder sie fragen sich, ob ihr Trainer noch an sie glaubt.



Bei Union galt immer: Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. In Mainz kann die Mannschaft ihrem Trainer die Antwort auf Union-Art geben, auf dem Platz und nicht am Mikrofon. Ausgerechnet dort, wo auf der Gegenseite Urs Fischer sitzt, der diesen Union-Code einst mitprägte.