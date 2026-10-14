1. FC Union Berlin: Wie Kastriot Imeri das Mittelfeld verändern soll

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Elversberg setzt Union-Trainer Mauro Lustrinelli auf seinen Vertrauten. Imeri soll dem Spiel der Berliner neue Impulse geben.

Der 1. FC Union Berlin hat gegen die SV Elversberg seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das 1:0 brachte nicht nur die erhoffte Entlastung, sondern lieferte auch erste Hinweise darauf, wie Trainer Mauro Lustrinelli die Mannschaft weiterentwickeln will. Im Mittelfeld könnte dabei Kastriot Imeri eine zentrale Rolle übernehmen.

Kastriot Imeri übernimmt bei Union Berlin sofort Verantwortung

Vier Neuzugänge standen beim 1:0 gegen Elversberg in der Startelf: Felix Uduokhai und Zeno van den Bosch in der Abwehr sowie Michel Aebischer und Kastriot Imeri im Mittelfeld. Die personellen Veränderungen geben einen Eindruck davon, wie Lustrinelli seine Mannschaft neu aufstellt. Besonders im Zentrum setzt der Trainer auf neue Impulse. Imeri soll dabei helfen, den Spielaufbau zu strukturieren und die Offensive variabler zu gestalten.

Kastriot Imeri übernahm beim 1. FC Union Berlin bei seinem Debüt direkt Verantwortung, trat fast alle Standards. © IMAGO/Sven Heidmann

Der 26 Jahre alte Schweizer war im Sommer vom FC Thun nach Berlin gewechselt. Nach Verletzungsproblemen bestritt er gegen Elversberg sein erstes Pflichtspiel für Union. Dabei übernahm er direkt Aufgaben, die für den Spielaufbau wichtig sind: Er bot sich als Anspielstation an, ordnete das Spiel aus dem Zentrum und führte die Standards aus.

Warum Trainer Mauro Lustrinelli auf Imeri setzt

Imeri bringt Eigenschaften mit, die Union im Offensivspiel helfen können: Übersicht, technische Sicherheit und der Blick für den Pass in die Tiefe. Er versucht, Räume früh zu erkennen und mit vertikalen Zuspielen zu nutzen. Damit könnte er den Eisernen mehr Variabilität verleihen.

Gefühl für Raum und Zeit: Kastriot Imeri deutete gegen Elversberg an, wie wertvoll er für den 1. FC Union Berlin werden kann. © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Sein Debüt zeigte allerdings auch, dass noch Entwicklung nötig ist. Nach knapp einer Stunde ließ die Präzision seiner Aktionen nach, zudem unterliefen ihm einige Ballverluste. In der 58. Minute nahm Lustrinelli ihn vom Platz. Später kam für ihn Livan Burcu ins Spiel, der den Siegtreffer erzielte.



Imeri selbst bewertete seinen Einstand zurückhaltend. „Ich habe nicht meine beste Leistung gezeigt“, sagte er. Vor allem im letzten Drittel müsse er gefährlicher werden. „Es ist eigentlich meine Stärke, den letzten Ball zu spielen und in diese Räume zu bespielen.“

Neues Union-Mittelfeld nimmt unter Lustrinelli Formen an

Lustrinelli zog nach Imeris Debüt dennoch ein positives Fazit. Der Mittelfeldspieler habe eine „gute Stunde“ absolviert und sei wichtig für die Spielidee, die Union künftig umsetzen wolle. Dabei verwies der Trainer auch auf die gemeinsame Vergangenheit: Imeri sei wichtig, „weil er genau weiß, was ich spielen möchte“.



Beide kennen sich aus ihrer Zeit beim FC Thun. Unter Lustrinelli fand Imeri nach schwierigeren Phasen zu einer starken Form zurück. In der vergangenen Saison kam er dort auf sechs Tore und acht Vorlagen und gehörte damit zu den prägenden Spielern der Mannschaft.

Diese Erfahrung könnte ihm auch in Berlin helfen. Imeri kennt die Vorstellungen des Trainers und muss sich nicht erst mit dessen grundsätzlicher Spielidee vertraut machen. Entscheidend wird sein, ob er diese Vertrautheit auch auf dem Platz in konstant gute Leistungen umsetzen kann.

Borussia Dortmund wird der nächste Gradmesser

Die Länderspielpause scheint Union gutgetan zu haben. Gegen Elversberg verteidigten die Berliner stabiler als in den Wochen zuvor und zeigten Ansätze einer klareren Spielstruktur. Der Erfolg war ein erster Schritt, reicht aber noch nicht für eine verlässliche Einschätzung der Entwicklung unter Lustrinelli. Am Sonnabend wartet mit Borussia Dortmund nach dem Debakel beim FC Bayern (0:7) der nächste Härtetest der noch jungen Saison.

Für Imeri wird die Partie ein weiterer Prüfstein. Gegen den BVB dürfte sich zeigen, wie gut er sich gegen einen stärkeren Gegner im Zentrum behaupten und seine Ideen im Spielaufbau einbringen kann. Gelingt ihm das regelmäßig, könnte er für Union zu einem wichtigen Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff werden.

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