Ist es unfair, dass Mauro Lustrinelli von nahezu jedem Medium, das sich intensiver mit dem 1. FC Union Berlin beschäftigt, aus dem Amt geschrieben wird?
Nun, die Lage spricht gegen ihn. Nur ein Sieg nach zehn Spielen, Platz 17. Nie zuvor hat Union in der Bundesliga nach zehn Spieltagen so viele Gegentore kassiert wie jetzt, nämlich 26.
In Europas fünf Topligen kassiert pro Spiel keine Mannschaft mehr Tore, nur Mönchengladbach kommt auf denselben Schnitt. „Wir bekommen die Tore zu einfach“, sagt Lustrinelli auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Mainz 05 am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr).
Bundesliga
Ausgerechnet gegen Urs Fischer: Lustrinellis letztes Spiel bei Union Berlin?
1. FC Union Berlin: Ist die Kritik an Mauro Lustrinelli unfair? Ausfälle, Transfers, Rekord-Gegentore – und warum Mainz 05 jetzt zum Endspiel wird.
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Mauro Lustrinelli peitscht seine Mannschaft an der Seitenlinie nach vorn. Gegen Mainz 05 könnte es sein letztes Spiel als Trainer des 1. FC Union Berlin werden.
© Engler/Imago