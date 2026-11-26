Ist es unfair, dass Mauro Lustrinelli von nahezu jedem Medium, das sich intensiver mit dem 1. FC Union Berlin beschäftigt, aus dem Amt geschrieben wird?



Nun, die Lage spricht gegen ihn. Nur ein Sieg nach zehn Spielen, Platz 17. Nie zuvor hat Union in der Bundesliga nach zehn Spieltagen so viele Gegentore kassiert wie jetzt, nämlich 26.



In Europas fünf Topligen kassiert pro Spiel keine Mannschaft mehr Tore, nur Mönchengladbach kommt auf denselben Schnitt. „Wir bekommen die Tore zu einfach“, sagt Lustrinelli auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Mainz 05 am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr).