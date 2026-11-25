Die Mainzer Profis standen am Sonntagabend stumm vor der Gästekurve in Augsburg und ließen die Pfiffe ihrer Fans über sich ergehen. Das 1:3 war die fünfte Pflichtspielniederlage in Folge. „Am Ende bekommst du das, was du verdienst: eine weitere Niederlage“, sagte Urs Fischer. Dann schob er einen Satz nach, der nach Hoffnung und nach Ratlosigkeit klang: „Jetzt sind wir hoffentlich auf dem Boden angelangt.“



Keine 24 Stunden zuvor hatte der 1. FC Union Berlin an der Alten Försterei ein 1:5 gegen RB Leipzig erlebt. Eine Stunde hielt die Mannschaft von Mauro Lustrinelli mit, dann fiel sie auseinander. Es war die zweite Niederlage in Folge nach drei Unentschieden, in zehn Spielen gelang Union erst ein Sieg. Mit sieben Punkten rutschte die Mannschaft vom Relegationsrang auf Platz 17, einen direkten Abstiegsplatz.

Mainz gegen Union: Krisenduell am 11. Spieltag

Am Sonnabend (15.30 Uhr) treffen beide in Mainz aufeinander. Es ist das Duell zweier Mannschaften, die sich in diesem Herbst das Gewinnen abgewöhnt haben. Und es ist das Wiedersehen zweier Schweizer mit gemeinsamer Vergangenheit: 2013 arbeitete Lustrinelli beim FC Thun als Co-Trainer unter Fischer.



Für Unioner, die ihren Klub seit Jahren begleiten, schwingt in dieser Paarung noch etwas anderes mit. Elfter Spieltag, eine Krise, Urs Fischer: Diese Mischung gab es in Köpenick schon einmal. Sie endete mit dem Abschied des erfolgreichsten Trainers der Vereinsgeschichte.

Urs Fischer und Union: das Ende nach dem 11. Spieltag 2023

Fischer hatte Union 2019 in die Bundesliga geführt und 2023 bis in die Champions League. Die sechste gemeinsame Saison aber geriet zum Absturz. Auf 14 Pflichtspiele ohne Sieg folgte die Bilanz von sechs Punkten nach elf Spieltagen, darunter neun Bundesliga-Niederlagen in Serie.



Nach dem 0:4 in Leverkusen war Schluss. Am 15. November 2023 trennten sich Verein und Trainer einvernehmlich. Es endete eine Ära, die Union aus der Zweitklassigkeit bis nach Europa getragen hatte.

Sechster Trainer seit Fischer: Union im Dauer-Abstiegskampf

Danach wechselten die Namen auf der Trainerbank in schneller Folge. Marco Grote, Nenad Bjelica, Bo Svensson, Steffen Baumgart und Marie-Louise Eta saßen auf der Bank, Lustrinelli ist der sechste Trainer nach Fischer. Seit dessen Abschied spielt Union jedes Jahr gegen den Abstieg.



Mit dem Meistertrainer aus Thun wollte Geschäftsführer Horst Heldt im Sommer einen aktiveren Stil etablieren. Zehn Spieltage später hat Union 26 Gegentore kassiert, so viele wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt einer Bundesliga-Saison. Nach dem Leipzig-Spiel klagte Lustrinelli über Spieler, die gegen Ende „aufgeben“.

Mainz 05 in der Krise: Bungert spricht von einem Weckruf

Fischer wiederum kam in Mainz als Retter. Er übernahm den Klub im Dezember 2025 als Tabellenletzten und führte ihn bis auf Rang zehn. Zu Beginn dieser Saison war von Europa die Rede, nun beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone noch drei Punkte.



Sportdirektor Niko Bungert wählte in Augsburg deutliche Worte. „Jetzt sind wir an einem Punkt, da gibt es keine zwei Meinungen mehr“, sagte der frühere Profi. Dann legte er nach: „Ich glaube, das ist ein Weckruf für alle Beteiligten in Mainz und um Mainz, dass wir ganz, ganz, ganz harte Spiele vor uns haben.“ Der erste Gegner dieser Spiele heißt Union.

Lustrinelli und Heldt: Wie lange hält Union am Trainer fest?

In Köpenick richtet sich die Kritik nicht allein gegen den Trainer, sondern ebenso gegen Heldt, der den Kader verantwortet. Eine Jobgarantie für Lustrinelli vermied er schon vor dem Leipzig-Spiel, seit dem 1:5 schweigt die Klubführung. Lustrinelli selbst sagte, über seine Zukunft entschieden andere.



Der Trainer fodert Zeit, um seiner Mannschaft seine Idee zu vermitteln. Zeit aber gibt es im Abstiegskampf nur gegen Punkte.



Holt Union in Mainz nichts und zeigt sich nicht deutlich verbessert, könnte für Lustrinelli nach dem 11. Spieltag Schluss sein, wie drei Jahre zuvor für Fischer. Dann stünde womöglich schon ein anderer an der Seitenlinie, wenn eine Woche später der Hamburger SV an die Alte Försterei kommt.

Mainz gegen Union Berlin: Die Bilanz spricht für die Eisernen

Ausgerechnet die jüngere Geschichte spricht für die Eisernen. Seit Februar 2021 hat Mainz in der Bundesliga nicht mehr gegen Union gewonnen. Zuletzt, im Mai, siegte Union in Mainz 3:1, es war Marie-Louise Etas erster Sieg als Cheftrainerin. Auch damals stand Fischer an der anderen Seitenlinie. Es wäre nicht die schlechteste Wiederholung.

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