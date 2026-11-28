Lange sah es nach dem ersehnten Befreiungsschlag aus. Dann kippte die Partie in der Schlussphase: Der 1. FC Union Berlin verlor am Sonnabend beim FSV Mainz 05 mit 1:2 (1:0).



Janik Haberer hatte die Eisernen in der 37. Minute in Führung gebracht. Phillip Tietz (85.) und Anthony Caci (90.+2) drehten das Spiel, beide Tore bereitete Nadiem Amiri mit Flanken vor.



Für Union war es das sechste Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, der zweite Dreier der Saison lässt weiter auf sich warten. Trainer Mauro Lustrinelli gerät damit immer stärker unter Druck. Ausgerechnet Urs Fischer, der langjährige Köpenicker Erfolgstrainer, jubelte auf der Mainzer Bank und darf selbst kräftig durchatmen. Die Stimmen zum Spiel.

Haberer nach Union-Pleite: „Nackenschlag hinten drauf“

Janik Haberer (bei Sky): „Man sieht, dass die letzten Wochen nicht einfach waren für uns als Mannschaft. Da machst du ein solides, gutes Spiel, hast defensiv wenig zugelassen und gehst, glaube ich, auch verdient in Führung.



Dann kriegst du in der 85. oder so den Ausgleich und denkst dir, dann fährst du halt mit einem Punkt nach Hause. Und dann kriegst du noch mal so einen Nackenschlag hinten drauf.



Wenn man dann nach dem Spiel in die Kurve läuft und sieht, wie unzufrieden die Leute sind, macht das schon was mit einem als Menschen. Aber wir stehen auf, das haben wir die Jahre immer gemacht. Wir müssen schleunigst punkten.“

Enttäuschung pur: Janik Haberer brachte den 1. FC Union Berlin in Mainz in Führung und verlor am Ende trotzdem mit 1:2. © IMAGO/Stephan Hahne

Friedrich stellt sich hinter Union-Trainer Lustrinelli

Marvin Friedrich: „Ich denke, dass wir 75 Minuten ein gutes Auswärtsspiel spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir Chancen, das 2:0 zu machen, einen Konter besser auszufahren. Dann geht das Spiel anders aus. Ab der 75. haben sie mehr Bälle in den Sechzehner gebracht, gefühlt waren da jedes Mal viele Mainzer. Es ist brutal bitter, dass wir in der Nachspielzeit noch das 2:1 fangen. Das hat nichts mit Fitness zu tun, wir sind fit.



Wir hatten einen guten Plan, ich denke, der hat auch gut funktioniert. 75 Minuten waren wir gut. Dann kriegen wir nur zwei Dinger, was brutal ärgerlich ist in unserer Situation. Aber über den Trainer müssen wir gar nicht erst sprechen.“



Christopher Trimmel: „Mainz hat mit der Einwechslung von Hollerbach und Tietz ein bisschen was verändert. Da ist eine Flanke nach der anderen reingeflattert. Da wünscht man sich, dass man es wegverteidigt bekommt, aber das haben wir nicht geschafft. Ich bin jetzt länger schon dabei, aber in so einer Situation war ich auch noch nicht. Das ist immer ein kollektives Versagen, nicht nur die Mannschaft, nicht nur der Trainer.



Wir als Mannschaft werden es nie zulassen, dass es Spieler gibt, die die Schuld in erster Linie beim Trainer suchen. Wir sind brutal selbstkritisch. Es bringt nichts, jetzt die Nerven zu verlieren. Weitermachen, Gas geben und hoffen, dass wir den Bock umstoßen, ähnlich wie es Mainz heute gelungen ist.“

Lustrinelli: „Das beste Auswärtsspiel der Saison“

Mauro Lustrinelli (auf der Pressekonferenz): „Nach meiner Meinung war das das beste Auswärtsspiel von Union in dieser Saison. Wir haben gut verteidigt und sind nach einer guten Umschaltsituation in Führung gegangen. In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit haben wir verpasst, das Spiel zu killen.



Nach 70 Minuten haben wir langsam unsere Organisation verloren. Vorne hatten wir keinen Zugriff mehr, hinten haben wir uns zu sehr reindrücken lassen. Die letzte Viertelstunde war wirklich schlecht. Klar fehlt in diesem Moment das Erfolgserlebnis, dieser Ketchup-Effekt. Wenn das nicht kommt, musst du wieder von vorne beginnen. Das ist manchmal frustrierend fürs Team.“



Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): „Wir mussten uns in den letzten Wochen einiges anhören. Gerade in der ersten Hälfte hat man gespürt, dass eine gewisse Verunsicherung nach wie vor da ist. Dann gehst du wieder 1:0 in Rückstand, wieder nach einem Standard, den wir einfach nicht gut verteidigen. Die Mannschaft hat weiter versucht, ein Tor zu erzielen, und sich am Ende mit dem Siegtreffer belohnt. Aus meiner Sicht nicht unverdient.“

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