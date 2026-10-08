100 Tage Lustrinelli beim 1. FC Union Berlin: Ein historisch schlechter Start

Im Mai waren die Aussichten doch noch so schön. Der 1. FC Union Berlin hatte den Klassenerhalt geschafft, Marie-Louise Eta ließ offensiven Fußball spielen und das mit großem Erfolg. Union verabschiedete sich aus der vergangenen Saison mit einem 4:0, zu Hause gegen den FC Augsburg. Und für die neue Spielzeit präsentierte Horst Heldt einen Trainer, der den eingeschlagenen Weg fortführen sollte.



Mauro Lustrinelli war mit dem FC Thun gerade frisch Schweizer Meister geworden, indem er attraktiven Fußball spielen ließ. Den sollte er mit ins Stadion An der Alten Försterei bringen, um auch in Köpenick Erfolge zu feiern. Dazu ist Lustrinelli Schweizer, stand einst an der Seitenlinie als Co-Trainer neben Union-Ikone Urs Fischer. Was sollte da also schiefgehen?



Nun, einen Punkt erspielten sich die Köpenicker am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Ein 3:3, das nach dem aussah, was Lustrinelli noch vor dem Auftakt freudig ankündigte: „Für die Zuschauer wird es sehr lustig und dynamisch.“ Doch seine anfängliche Freude ist Lustrinelli nach 100 Tagen als Union-Trainer nicht mehr anzusehen.

17 Gegentore sind ein neuer Negativrekord

Auf das Unentschieden zum Start folgten drei Niederlagen, zuletzt ein 0:7 beim FC Bayern München, die bedeuten: Union Berlin ist so schlecht in die Saison gestartet wie seit dem Aufstieg noch nie. Mit 17 Gegentoren in den ersten vier Spielen hat Union unter Lustrinelli zudem einen Negativrekord in der Bundesliga aufgestellt.



Dabei war die Defensive bei seinen Vorgängern noch das Prunkstück der Mannschaft. Urs Fischer führte die Köpenicker aus einer sicheren Abwehr heraus bis in die Champions League. Steffen Baumgart sicherte den Eisernen so immerhin den Klassenerhalt. „Fakt ist, wir bekommen gerade einfach zu viele und zu einfache Gegentore. Wir verlieren da gewissermaßen unsere Stärke“, kritisierte Vize-Kapitän Rani Khedira daher schon vor dem Desaster in München, nach der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen Aufsteiger Schalke 04.



Und die Probleme hinten waren schon in der Vorbereitung abzusehen. In zehn Testspielen, gegen teils stark unterklassige Gegner, war es Union nur einmal gelungen, die Null zu halten – gegen Grün-Weiß Lübben aus der Landesklasse Brandenburg Ost.

Rani Khedira kann mit der Lage seines Vereins nicht zufrieden sein. © Harry Langer/dpa

Ein Grund für die plötzliche Schwäche in der Defensive ist, dass zwei Leistungsträger Köpenick im vergangenen Sommer verlassen haben: Danilho Doekhi und Diogo Leite verteidigten für Union schon im Estadio Bernabeu gegen Real Madrid und gingen nun beide, nachdem ihre jeweiligen Verträge ausgelaufen waren, zu Lazio Rom nach Italien.



Der andere Grund könnte sein, dass Lustrinelli mit der Unioner Tradition brach, die Abwehr als Fünferkette aufzustellen. Zwar feierte Marie-Louise Eta als Interimstrainerin in den letzten beiden Spielen der Vorsaison Erfolge, als sie eine Viererkette aufbot. Langfristig hat es aber zumindest in der Bundesliga noch kein Trainer geschafft, diese bei Union zu etablieren. Lustrinelli, der seine Viererkette außerdem sehr hoch positioniert, scheitert bei dem Versuch bislang kläglich.

Auch offensiv findet Union keine Lösungen

Nun wäre eine vergrößerte Anfälligkeit in der Abwehr wohl noch zu verkraften, wenn es Lustrinelli gelungen wäre, die oft so lahmende Offensive bei Union in Gang zu bringen. Das ist aber nicht geschehen. Mit vier Treffern, davon drei im Auftaktspiel gegen Frankfurt, stellen die Eisernen die viertschwächste Offensive der Liga.



Lustrinelli freute sich, dass er nach dem historischen Fehlstart erst einmal durchatmen durfte. „Es ist sehr wichtig, jetzt den Kopf freizubekommen, dass die Spieler einige Tage für sich haben und wieder die Batterien laden. Dann kommen wir zurück und es geht weiter im Leben“, sagte er nach dem Debakel in München.

Mauro Lustrinelli zeigt den Stürmern, wie sie sich im Zweikampf verhalten sollen. © Engler/Imago

Am vergangenen Dienstag trainierte die Mannschaft erstmals seit dem 0:7 wieder vor den Augen der Öffentlichkeit. Lustrinelli überließ zunächst seinem Athletiktrainer Martin Krüger die Rolle als Übungsleiter. Der Schweizer schlich dabei wortkarg, die Lippen zu einer geraden Linie gezogen, über den Platz, sprach hier und da kurz zu einem Spieler, bevor er selbst das Kommando übernahm.



Er machte den Spielern noch einmal vor, wie er sich das Spiel im eigenen Ballbesitz vorstellt: Vom Innenverteidiger ausgehend soll über den Sechser das Spiel auf die andere Seite verlagert und dann über die Außen der schnelle Weg nach vorne gefunden werden. Dort warten im Strafraum die zwei Stürmer in Lustrinellis System darauf, die Flanken der Flügelspieler zu verwerten. Diesen Spielzug ließ er lange trainieren, wobei er das Spiel mehrfach unterbrach, zu seinen Spielern sprach und sie anfeuerte, als er wieder losging.

Viele Verlierer, kaum Gewinner unter Lustrinelli

Gerade die Offensivspieler schien er fördern zu wollen, aber auch Khedira schnappte er sich mehrfach und redete auf ihn ein. Obwohl Lustrinelli auf ihn setzt, ist der Vize-Kapitän einer der Verlierer der bisherigen Saison, überzeugte auf der Doppelsechs bisher nur geringfügig mehr als sein zuletzt auf die Bank versetzter Partner Aljoscha Kemlein. Nach dem Schalke-Spiel wunderte er sich öffentlich über Lustrinellis Aufstellung, bei der er selbst als Zehner aufgeboten wurde, und sagte nur: „Er hat da bestimmt seine Gründe für.“

Union-Kapitän Christopher Trimmel blieb unter Lustrinelli meist nur der Platz auf der Ersatzbank. © Sven Heidmann/Imago

Auch Khediras langjähriger Weggefährte Christopher Trimmel dürfte die Zeit in Köpenick derzeit wenig genießen. Der Kapitän wirkt zu langsam für die höher positionierte Kette der Eisernen und musste bislang meist auf der Bank Platz nehmen. Er kritisierte in München, dass sein Team „nicht gefestigt“ sei.



Leopold Querfeld, einst Abwehrchef der Fünferkette, zeigte sich zuletzt ebenfalls anfälliger als von ihm gewohnt. Er forderte am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde: „Grundsätzlich geht es im Fußball auch darum, stabil und kompakt zu spielen und daraus dann auch unsere offensiven Qualitäten hinzukommen.“



Trotzdem sah er als einer der wenigen Unioner bereits positive Ansätze unter Lustrinelli. „Ich glaube, vereinzelt haben wir schon auch gesehen, wie wir spielen wollen, dass wir schnell in die Tiefe kommen wollen, was die Gegner auch immer wieder machen. Aber trotzdem haben wir auch gesehen, dass es noch nicht in allen Phasen perfekt funktioniert hat.“

Wie sein Trainer war Querfeld daher dankbar, in der Länderspielpause viel Zeit gehabt zu haben, um die Abläufe weiter zu lernen. Drei Wochen werden seit der Klatsche gegen die Bayern vergangen sein, wenn Union am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) die SV Elversberg empfängt. Und Lustrinelli muss hoffen, dass es genug Zeit war, um den Fans endlich Fußball zeigen zu können, der ihnen Spaß macht. Vor allem ein Sieg wäre dabei hilfreich. Denn sonst könnte es sein, dass zu den 100 Tagen seiner Amtszeit nicht mehr allzu viele hinzukommen.

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