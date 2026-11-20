Horst Heldt und Mauro Lustrinelli (r.) beim Union-Training. Vor dem Duell mit RB Leipzig vermied der Geschäftsführer zwar eine Jobgarantie, bekannte sich aber klar zum Trainer.

Horst Heldt kam zu spät. Am Dienstag stand der Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin erst nach dem Training vor den Reportern, entschuldigte sich für die Verschiebung und redete dann knapp 50 Minuten. Es ging vor allem um ein Gefühl, das in Köpenick gerade jeder kennt: Angst.



„Es ist ein Stück weit normal, dass die Menschen sich Sorgen machen und Angst haben“, sagte Heldt. „Wir leben ja nicht in einer Traumwelt.“ Dann deutete er die Sorge um: Sie beinhalte auch Aufmerksamkeit und bedeute, sich jeden Tag aufs Neue zu hinterfragen.

Horst Heldt zur Trainerfrage bei Union: Eine Antwort über den Winter

Am heikelsten wurde es bei der Frage, ob Mauro Lustrinelli sicher sei. Heldt nannte sie eine „Alles-oder-nichts-Frage“, die mit der Realität nichts zu tun habe. Dann sprach er über den Winter: „Ich weiß doch nicht, was in fünf Monaten ist. Vielleicht schneit es, dann rutscht einer aus, toi, toi, toi, und verletzt sich. Das ist Fußball.“



Es war eine seltsame Antwort auf die Frage nach einem Arbeitsplatz, halb Scherz, halb Ausweichmanöver. Eine Jobgarantie klingt anders. Heldt stellte sich zwar hinter seinen Trainer, vermied aber ein klares Bekenntnis über die nächsten Wochen hinaus: „Das ist aber unser Plan. Wir glauben daran. Deswegen haben wir ihn geholt.“

Union Berlin im Abstiegskampf: Platz 16 nach neun Spieltagen

Dem Glauben stehen nüchterne Zahlen gegenüber. Nach neun Spieltagen ist Union Sechzehnter, mit sieben Punkten, sieben Toren und einem einzigen Ligasieg gegen Elversberg. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit stehe Union auf einem Platz, der „nicht schön ist“, sagte Heldt.



Dem Kader traut er trotzdem den Klassenerhalt zu. Er rechnet aber damit, dass der Kampf bis zum Saisonende dauert, und kündigte vorsorglich an: „Die nächste Niederlage wird kommen. Hoffentlich nicht am Samstag, aber es wird wieder eine geben.“

Horst Heldt vor RB Leipzig: „Keine Handbremse, keine Angst“

Zum Endspiel erklärte er das Duell mit Leipzig also nicht. Was er von der Mannschaft erwartet, klingt trotzdem danach: „Keine Handbremse, keine Angst, in Zweikämpfe zu gehen, keine Angst, Fehler zu machen. Angstfrei Fußball spielen.“



Heldt selbst lässt die Lage nicht los. „Ich schlafe damit ein und stehe damit auf“, sagte er, und das sei auf Platz vier oder fünf nicht anders.

Mauro Lustrinelli vor RB Leipzig: Mut als einziges Rezept

Zwei Tage später fasste Lustrinelli denselben Gedanken in ein Wort. „Wenn ich ein Wort nennen soll, dann ist es Mut“, sagte der Schweizer bei der Pressekonferenz. Mut bedeute mehr Läufe in den Strafraum, mehr Risiko und die Bereitschaft, Fehler in Kauf zu nehmen.

Ein Wort, eine klare Geste: Union-Trainer Mauro Lustrinelli treibt seine Mannschaft im Training vor dem Spiel gegen RB Leipzig an. Sein Leitwort für Samstag heißt Mut. © IMAGO/Matthias Koch

Auf einen Sieg warten, der Selbstvertrauen bringt, will er nicht: „Der Prozess muss umgekehrt sein. Wir müssen alles dafür tun, den Erfolg zu provozieren.“ Beeindruckt hat ihn die Nationalmannschaft beim 5:0 gegen die Niederlande im Olympiastadion: Sie hielt am Pressing fest, auch als es nicht immer funktionierte.

RB Leipzig und Martín Demichelis: Auch der Gegner kannte die Krise

Dass eine Krise kippen kann, hat ausgerechnet der Gegner vorgemacht. Leipzigs Trainer Martín Demichelis wackelte nach Niederlagen in Bremen, Como und Leverkusen, nach dem 1:6 in München und dem 1:4 bei Real Madrid. Red-Bull-Fußballchef Roger Schmidt stärkte ihm öffentlich den Rücken.



Es folgten drei Pflichtspielsiege in Serie, darunter der erste Auswärtssieg der Saison auf Schalke. Leipzig ist Vierter und hat 27 Tore erzielt, 20 mehr als Union.

Union Berlin gegen RB Leipzig: 15 Minuten Stille an der Alten Försterei

Union wird am Sonnabend ohne Stanley Nsoki, Robert Skov, Felix Uduokhai und Josip Juranović auskommen müssen. Die ersten 15 Minuten wird es an der Alten Försterei still bleiben, wie bei jedem Spiel gegen RB. Lustrinelli kündigte an, dass dann Bank und Trainerstab lauter werden.



Im vergangenen Dezember endete die Stille gegen Leipzig mit einem 3:1. Horst Heldt hat in dieser Woche viel über Angst, Sorge und den Winter geredet. Ein Sieg würde nicht alle Fragen beantworten, aber die nach dem Wetter in fünf Monaten könnte warten.

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