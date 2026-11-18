Erst feierte ihn das Olympiastadion, jetzt kommt Brajan Gruda mit RB Leipzig zum 1. FC Union Berlin. An der Alten Försterei wird es für ihn ungemütlich.

Drei kurze Sätze schrieb Brajan Gruda am Dienstag bei Instagram, einen Tag nach dem 5:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande: „Was für eine Woche. Ein schöner Abschluss in Berlin. Danke für alles.“ Ein Abschied von der Hauptstadt ist das allerdings nur für ein paar Tage. Denn am Sonnabend kehrt der 22-Jährige mit RB Leipzig zurück, zum Bundesliga-Spiel beim 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr).



Für die Köpenicker ist das keine gute Nachricht. Gruda reist als Mann der Stunde an: zwei Länderspiele, zwei Tore, zwei Vorlagen – und ein Bundestrainer, der ihn „einen geilen Zocker“ nennt. Was den Flügelspieler so gefährlich macht, konnte sich Union am Montagabend aus nächster Nähe ansehen. Die Führungsriege des Klubs saß inklusive Trainer Mauro Lustrinelli im Olympiastadion.

Brajan Gruda im DFB-Team: Solo in Belgrad, Gala im Olympiastadion

Begonnen aber hatte Grudas Woche beim DFB schon rund um das Spiel in Belgrad. Beim 3:1 gegen Serbien stand er bei seinem Debüt direkt in der Startelf, mit der Rückennummer 10 und auf dem rechten Flügel. In der 50. Minute zog er mit dem Ball nach innen, ließ seine Gegenspieler stehen und schloss mit links zum 3:0 ab.



Klopp war angetan. „Er hat die Messlatte relativ hoch gehängt, das war ein außerordentliches Debüt“, sagte der Bundestrainer der Sportschau. Zugleich gab er Gruda Hausaufgaben mit: Beim Umschalten in die Defensive müsse er besser werden und variabler entscheiden zwischen Dribbling, Pass und Flanke. „Das einzige Problem, was ein guter Dribbler hat, ist, wenn er immer dribbelt“, so Klopp.



Drei Tage später lieferte Gruda in Berlin die passende Antwort. Beim 5:0 gegen die Niederlande, dem höchsten Sieg gegen den Nachbarn seit 1959, bediente er vor allem seine Mitspieler. Per Freistoß bereitete er das 3:0 durch Nico Schlotterbeck vor, danach legte er das 4:0 für Florian Wirtz auf. In der 77. Minute traf er schließlich selbst zum Endstand.

Brighton und Leipzig: Warum Grudas Karriere ins Stocken geriet

So selbstverständlich, wie das aussah, verlief Grudas Weg nicht. Beim FSV Mainz 05 galt er als großes Talent, 2023/24 kam er auf 28 Bundesliga-Spiele und vier Tore. In der Premier League bei Brighton & Hove Albion verlor seine Karriere dann an Schwung: Auf 21 Einsätze im ersten Jahr folgten 18 im zweiten, jeweils mit nur einem Treffer.



Trainer Fabian Hürzeler ließ ihn deshalb in diesem Winter ziehen, regelmäßige Einsätze habe man ihm nicht garantieren können. So erklären sich auch die nur 13 Bundesliga-Spiele in Leipzig: Gruda kam erst Anfang Februar und musste sich im Frühjahr nach muskulären Problemen wieder herantasten. In dieser Saison bremste ihn ein Schlag aufs Becken, sein Comeback krönte er Mitte Oktober in der Champions League gegen Eindhoven mit dem Siegtor zum 1:0.

Demichelis über Gruda: „Jetzt spürt er, wie geil das ist“

Aber: In der Bundesliga wartet Gruda nach sieben Einsätzen noch auf sein erstes Saisontor, vier Vorlagen hat er schon gegeben, zwei davon beim 5:2 gegen den FC Augsburg. Trainer Martin Demichelis sieht Fortschritte genau dort, wo auch Klopp den Hebel ansetzt.



Es habe bei Brajan etwas gedauert, bis er Bällen und Gegenspielern hinterherjage, sagte der Argentinier im Interview mit der Leipziger Volkszeitung. „Jetzt spürt er, wie geil es für ihn, das Team und die Fans ist, wenn er einen Ball zurückerobert.“

Brajan Gruda gegen Union Berlin: Bisher nur 54 Minuten

Wie viel Gruda inzwischen zu bieten hat, hat Union bislang kaum zu spüren bekommen. In vier Duellen kam er auf gerade einmal 54 Minuten: eine beim 1:2 mit Mainz an der Alten Försterei im Februar 2023, 30 beim 1:4 an gleicher Stelle im August 2023 und wieder eine beim 1:1 in Mainz im Februar 2024. Erst im April stand er mit RB Leipzig beim 3:1 auf der Siegerseite, nach 22 Minuten Einsatzzeit.



Eine Torbeteiligung gegen die Köpenicker fehlt ihm in seiner Karriere noch. Mit dem Selbstvertrauen aus der Länderspielwoche könnte am Sonnabend auch dieser Knoten platzen.

Union Berlin gegen RB Leipzig: Hoffnung macht nur die Heimbilanz

Für Union kommt dieser Gegner zur Unzeit. Die Eisernen stehen nach neun Spieltagen mit sieben Punkten im Tabellenkeller, vor der Pause gab es ein 0:2 beim SC Freiburg. Mut macht allein die Bilanz An der Alten Försterei, wo die Köpenicker sechs ihrer sieben Zähler geholt haben. Auch das letzte Heimspiel gegen Leipzig gewann Union, im Dezember 2025 mit 3:1. Damals spielte Gruda allerdings noch in Brighton.



Diesmal reist er mit – und auf einen Empfang wie am Montag in Charlottenburg darf er in Köpenick nicht hoffen. Im Olympiastadion feierten die Zuschauer Gruda im DFB-Trikot für jede Aktion, gegen den 1. FC Union läuft er im Trikot von RB Leipzig auf. Aus Protest gegen das „Konstrukt RB“ verzichten die Union-Fans bekanntlich bei jedem Duell in den ersten 15 Minuten auf jeglichen Support, danach machen sie ihrem Unmut lautstark Luft. Das gilt zu Hause wie auswärts und sogar bei Spielen der Frauenmannschaften.



Ob Gruda am Sonnabend vom deutschen Liebling zum Köpenicker Schrecken wird, hängt vor allem davon ab, wie gut Union ihm die Wege nach innen zustellt. Seine Visitenkarte hat er in Berlin jedenfalls schon abgegeben.

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