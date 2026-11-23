Ein Union-Schriftzug ruft zur Gewalt gegen RB-Fans auf. Er steht im Widerspruch zu allem, wofür der Protest des 1. FC Union Berlin seit Jahren steht.

„Keine Akzeptanz für RB!“: So protestieren Union-Fans an der Alten Försterei gegen RB Leipzig. Ein Hass-Schriftzug am S-Bahnhof Köpenick geht weit darüber hinaus.

Die Treppe am S-Bahnhof Köpenick ist für viele Anhänger des 1. FC Union Berlin ein Teil des Weges zur Alten Försterei. Wer sie in diesen Tagen nimmt, läuft auf einen Schriftzug zu, fünf Quadratmeter groß, in Union-Rot. Oben kleben riesige rote Buchstaben: „Union“. Darunter steht, kleiner und gesprüht: „Bullen töten“.



Die Bundespolizei, zuständig für den Bahnhof, ermittelt gegen Unbekannt, bislang wegen Sachbeschädigung. Ob die Staatsanwaltschaft Berlin auch wegen des Gewaltaufrufs ermittelt, ist offen, ebenso, ob Kameras die Täter erfasst haben. Geschädigt ist die Deutsche Bahn, eine Reinigung ist beauftragt.

Baustelle am S-Bahnhof Köpenick: Wen der Schriftzug meint

Schwer gemacht haben dürfte es den Tätern niemand. Unmittelbar unter dem Schriftzug steht ein Baugerüst, seit 2023 baut die Bahn den Bahnhof Köpenick zum Regionalbahnhof aus. Regionalzüge sollen ab Dezember 2027 halten, das gesamte Ausbauprojekt soll im Februar 2028 abgeschlossen sein.

„Union“ in roten Klebebuchstaben, darunter ein gesprühter Gewaltaufruf gegen RB-Fans: der Schriftzug am S-Bahnhof Köpenick. Die Bundespolizei ermittelt, Union spricht von einer „Grenzüberschreitung“. © IMAGO/Matthias Koch

Gemeint sind die Anhänger von RB Leipzig. Der Klub, 2009 mit dem Geld von Red Bull gegründet, nennt sich selbst „Die Roten Bullen“. Gegner nutzen das Wort abfällig, und das nicht nur in Köpenick.

RB Leipzig als Feindbild: Abneigung in vielen Stadien

Für viele Fanlager in Deutschland ist RB der Inbegriff dessen, was sie am modernen Fußball ablehnen: ein Klub, hinter dem ein Konzern steht und der nach Ansicht seiner Kritiker die 50+1-Regel umgeht. Schmähgesänge gegen RB gehören in vielen Stadien zum Repertoire. 2016 warfen Dresdner Fans im Pokal sogar einen abgetrennten Bullenkopf in den Innenraum, der DFB verhängte gegen Dynamo eine Strafe von 60.000 Euro.



„Bullen“ ist zugleich ein Schimpfwort für Polizisten. Ob die Urheber das mitgedacht haben, ist offen. Ungelegen dürfte ihnen die zweite Lesart kaum kommen, das Verhältnis zwischen vielen Fankurven und der Polizei ist seit Jahren angespannt. So oder so steht an der Treppe ein Aufruf zur Gewalt.

Union und der Protest gegen RB Leipzig: Stille statt Hass

In Köpenick hatte der Widerstand gegen RB bislang eine andere Form. Schon 2014, als beide Klubs in der Zweiten Liga aufeinandertrafen, schwiegen die Union-Fans 15 Minuten lang. Stadionsprecher Christian Arbeit beschrieb das damals als Protest für etwas statt gegen etwas.



Daran hielten die Fans auch nach dem Aufstieg fest. Beim ersten Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte 2019 blieb es wieder eine Viertelstunde still. Präsident Dirk Zingler stellte sich dahinter: Union habe schon in der Zweiten Liga klar Position bezogen, er halte es „für sehr ehrlich“, das auch in der ersten zu tun.

50+1 statt Hass: Unions Banner gegen RB Leipzig

Beim 1:5 (1:1) am vergangenen Sonnabend wiederholte sich das Ritual. Über die gesamte Gegengerade spannten Fans ein Banner: „50+1 durchsetzen – Werbekonstrukte abschaffen – Volkssport Fußball bewahren“. Arbeit las es vor, das Stadionheft legte mit „Tradition lässt sich nicht abfüllen“ nach.



Man kann diesen Protest teilen oder für überholt halten. Ein Leipziger Kommentator warf den RB-Gegnern schon 2016 „gefährliche Heuchelei“ vor. Doch der Protest in Köpenick arbeitet mit Argumenten und richtet sich gegen ein Geschäftsmodell.

Hass-Graffiti in Köpenick: Union distanziert sich

Der Schriftzug an der Treppe kehrt das um. Union distanziert sich deutlich: „Das ist eine Grenzüberschreitung, die den Werten unseres Klubs fundamental widerspricht“, teilte der Verein auf Anfrage der Berliner Zeitung mit.



Die Auseinandersetzung vieler Fans mit unterschiedlichen Modellen im Fußball sei legitim, aber „keine Frage von Leben und Tod“. Sie werde „durch solche verbalen Ausfälle Einzelner massiv beschädigt“.



Bald ist der Schriftzug entfernt. Bleiben wird die Frage, wer für Union spricht, wenn es um RB geht: fünf Quadratmeter an einer Treppe oder ein Stadion, das eine Viertelstunde lang schweigt.

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