Vor Union gegen RB Leipzig spricht Mauro Lustrinelli über die stillen ersten 15 Minuten, die Lehren aus dem 5:0 des DFB-Teams und die Personallage.

Lautstark an der Seitenlinie: Union-Trainer Mauro Lustrinelli will gegen RB Leipzig vor allem in den ersten 15 Minuten aktiver sein, wenn die Fans schweigen.

Wenn der 1. FC Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) RB Leipzig empfängt, wird es im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei zunächst gewohnt ungewohnt ruhig. Wie in jedem Duell mit dem Klub aus Sachsen schweigen die Union-Fans in den ersten 15 Minuten, aus Protest gegen das Konstrukt RB.

Union gegen Leipzig: Lustrinelli will die Stille füllen

Für Mauro Lustrinelli ist das tatsächlich noch ungewohnt. Aber: Der Schweizer will diese Stille nicht einfach hinnehmen. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag kündigte der Union-Trainer an, die fehlende Unterstützung von außen zumindest teilweise auszugleichen.



„Ich habe das mitgekriegt. Ich respektiere das“, sagte der Schweizer über das Ritual der Fans. „Gleichzeitig werde ich sehr wahrscheinlich aktiver sein.“ Er wünsche sich, dass das ein Mehrwert für die Mannschaft sein könne.



Für einige Spieler sei die Situation bekannt, für andere völlig neu. Deshalb soll nicht nur der Trainer lauter werden. „Wir werden vom Staff und von der Bank etwas aktiver sein, damit wir mit diesem Mut unsere Spielprinzipien auf den Platz bringen“, sagte Lustrinelli.



Mut: Dieses Wort zog sich durch die gesamte Pressekonferenz.

Mut als Leitmotiv: Was Lustrinelli vom DFB-Team mitnimmt

Den Begriff leitet Lustrinelli auch vom Länderspiel am Montag ab. Beim 5:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande habe ihm vor allem gefallen, wie konsequent das Team seinen Plan über 90 Minuten umgesetzt habe. Das Pressing sei in der ersten Halbzeit nicht immer gelungen. „Trotzdem sind sie drangeblieben“, sagte Lustrinelli. Genau das habe er seiner Mannschaft weitergegeben.



Für das Spiel gegen Leipzig formulierte er es noch klarer. „Wenn ich ein Wort nennen soll, ist es Mut“, sagte Lustrinelli. Gemeint sei, mit Intensität die Läufe in den gegnerischen Strafraum zu suchen, auch auf das Risiko hin, dass nicht alles rund läuft. „Gegen eine gute Mannschaft kann man Fehler machen. Trotzdem gibt es immer einen Plan B“, sagte er.

Nur ein Bundesliga-Sieg: Union und das Selbstvertrauen

Wie sehr Union diesen Mut braucht, zeigt die bisherige Bilanz. Den bislang einzigen Bundesliga-Sieg dieser Saison feierten die Köpenicker im Oktober gegen Elversberg. Auch den Test gegen den VfL Wolfsburg in der Länderspielpause verloren sie.



Lustrinelli streitet das Problem nicht ab. „Selbstvertrauen ist schon ein Thema. Das ist klar, wenn eine Gruppe nicht gewohnt ist, viel zu gewinnen“, sagte er. Auf einen Sieg zu warten, um daraus Selbstvertrauen zu ziehen, hält er aber für den falschen Weg: „Der Prozess muss umgekehrt passieren.“ Union müsse alles tun, „um den Erfolg zu provozieren“.



Für ihn sei das tägliche Arbeit. „Jeden Tag dein Bestes geben und mit Konstanz und Resilienz bleiben. Das ist für mich der einzige Schlüssel“, sagte Lustrinelli.

RB Leipzig mit 20 Toren mehr als Union

Der Gegner macht die Aufgabe nicht leichter. RB Leipzig hat bislang 27 Tore erzielt, 20 mehr als Union. Lustrinelli setzt deshalb auf das, was seine Mannschaft selbst in der Hand hat: eine klare Organisation in jeder Zone und jeder Phase, mit und ohne Ball.



„Ich kann nicht kontrollieren, ob der Gegner ein hervorragendes Match macht“, sagte er. „Aber was wir kontrollieren können, das wollen wir unbedingt und konsequent auf den Platz bringen, über 90 Minuten.“

Union-Personal: Trimmel zurück, Burcu fraglich

Personell muss Union auf Stanley Nsoki, Robert Skov und Felix Udukay verzichten, die verletzt ausfallen. Josip Juranović ist erkrankt und ist somit ebenfalls nicht einsatzfähig. Christopher Trimmel, der in Wolfsburg den Platz angeschlagen verlassen hatte, ist hingegen wieder dabei. Hinter einem Einsatz von Livan Burcu steht dagegen noch ein Fragezeichen.



Die fünf Nationalspieler sind laut Lustrinelli „fit und munter“ zurück, darunter Michel Aebischer, der mit der Schweiz zwei Siege feierte. Wooyeong Jeong kam erst nach langer Reise aus Südkorea zurück. Am Donnerstag trainierte die Mannschaft, mit Ausnahme der verletzten und kranken Spieler, erstmals wieder komplett.



Ob Mut und eine lautere Unterstützung von der Bank reichen, um die ersten 15 Minuten zu überstehen, wird sich am Sonnabend zeigen. Wie gewohnt werden die Fans der Eisernen nach diesem stillen Protest wieder wie gewohnt lautstark hinter ihrer Mannschaft stehen. Bis dahin aber muss Union sich selbst tragen.

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