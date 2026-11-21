Der 1. FC Union Berlin zeigt RB Leipzig vor dem Anpfiff klare Kante. Beim 1:5 aber fehlt den Eisernen genau das, was es im Abstiegskampf braucht: Durchschlagskraft.

Schon bevor der Ball rollte, hatte der 1. FC Union Berlin das Duell mit RB Leipzig wieder einmal zur Grundsatzfrage erklärt. Fans, Stadionsprecher und Stadionheft sendeten dieselbe Botschaft. Auf dem Rasen aber blieb davon wenig übrig: Mit 1:5 (1:1) gingen die Eisernen gegen den Tabellenvierten unter und warten weiter auf den zweiten Saisonsieg.



Die Ablehnung war schon beim Aufwärmen zu hören. Als die Leipziger Spieler den Rasen betraten, schallten ihnen Pfiffe entgegen. Auf der Gegengeraden spannten die Fans ein riesiges Banner: „50+1 durchsetzen – Werbekonstrukte abschaffen – Volkssport Fußball bewahren!“

Union gegen RB Leipzig: Protest auf allen Kanälen

Wie wichtig dem Klub diese Botschaft ist, zeigte sich kurz darauf. Christian Arbeit, Kommunikationschef und Stadionsprecher, las das Banner über die Lautsprecher vor. Diese Werte seien dem Verein so viel wert, dass man 15 Minuten schweige und auf Unterstützung für die Mannschaft verzichte, sagte er sinngemäß.



Auch das Stadionheft stand im Zeichen des Protests. „Tradition lässt sich nicht abfüllen“, hieß es auf dem Titel, darunter: „50+1 und die Frage, wem der Fußball gehört“. Im Heft widmete der Klub dem Thema einen fünfseitigen Text unter dem Titel „Quo vadis, Fußball?“.



Dann folgte das bekannte Ritual: 15 Minuten Stille, wie in jedem Duell mit dem Klub aus Sachsen. Trainer Mauro Lustrinelli hatte vorab angekündigt, diese Phase mit seiner Bank lautstark füllen zu wollen.

Burke und Ilić: Lustrinellis Plan geht früh fast auf

Im Vergleich zum 0:2 in Freiburg änderte der Schweizer seine Startelf auf zwei Positionen. Oliver Burke und Andrej Ilić feierten ihr Startelfdebüt in dieser Saison und begannen für Livan Burcu, der verletzt fehlte, und Tim Skarke. Hinten verteidigte Union wieder mit Viererkette.



Der Plan war offensichtlich: Ilić sollte Bälle festmachen und auf den schnellen Ex-Leipziger Burke verteilen. In der zehnten Minute klappte das beinahe perfekt. Burke erlief einen Steckpass von Ilić und tauchte frei vor RB-Torhüter Maarten Vandevoordt auf. Der drängte ihn nach außen ab, Castello Lukeba blockte den Schuss.

Elfmeter nach VAR: Van den Bosch fehlt in Mainz

Auf dem Rasen ging es hitzig zu, nach zwölf Minuten gab es bereits drei Gelbe Karten. Selbst die schweigenden Union-Fans konnten ihren Unmut nicht ganz unterdrücken.



Kaum war die Stille vorbei, folgte der Dämpfer. Zeno van den Bosch stieg Christoph Baumgartner auf den Fuß, nach Videobeweis gab es Elfmeter. Für den Verteidiger war es zudem die fünfte Gelbe Karte, er fehlt im nächsten Spiel in Mainz. Antonio Nusa verwandelte platziert zum 0:1 (18.).



Leipzig war klar besser, die beste Nachricht für Union lautete lange: Es stand nur 0:1. Der Ausgleich fiel dann aus dem Nichts. David Raum klärte einen Chipball von Kastriot Imeri genau vor die Füße von Michel Aebischer, der direkt zum 1:1 traf (41.). Zur Pause hieß es 13:4 Torschüsse für Leipzig, auf der Anzeigetafel aber stand ein Remis.

Aebischer fälscht ab, Gruda entscheidet

Nach dem Seitenwechsel schlug Leipzig erneut zu. Romulos Direktabnahme fälschte ausgerechnet Aebischer unhaltbar zum 1:2 ab (50.). Danach zeigte Union endlich den Mut, den Lustrinelli versprochen hatte. Ilić prüfte Vandevoordt (56.), kurz darauf wurde sein Kopfball nach Imeris Vorarbeit zur Ecke geklärt (59.).



Wohl aus Fitnessgründen folgte der Doppelwechsel in der 61. Minute: Ausgerechnet Ilić und Imeri mussten für Wooyeong Jeong und Mekhi Gray weichen. Die Partie wurde offener, Leipzig bekam wieder Räume. Romulo vergab frei vor dem Tor (65.).



Brajan Gruda nutzte sie. Am Montag war der Nationalspieler beim 5:0 gegen die Niederlande im Olympiastadion noch gefeiert worden. Diesmal schob er trotz eines Schlags auf den Fuß zum 1:3 ein (72.) und bekam aus dem Publikum keine Liebe, sondern Schmähgesänge gegen RB. Vier Minuten später machte Rocco Reitz nach Raums Vorlage alles klar (76.). In der Schlussminute erhöhte Ridle Baku sogar noch auf 1:5 (90.).

Unions Offensivproblem bleibt das große Thema

Die Niederlage legt offen, was Union seit Wochen plagt. Ein Sieg aus zehn Spielen, acht Tore, der Relegationsrang als bestes Gefühl seit dem 2. Spieltag. Ilić deutete an, dass er vorn helfen kann. Doch eine mutige Phase reicht gegen ein Team wie Leipzig nicht.



Die Botschaft an RB ist angekommen. Punkte gab es dafür wieder keine.

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