Der 1. FC Union Berlin muss in Augsburg wieder auswärts ran. Mit Robin Braun pfeift ein Schiedsrichter, unter dem die Eisernen noch nie gewonnen haben.

Zuletzt lief es wieder für den 1. FC Union Berlin. Zweimal in Folge blieb die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli ohne Gegentor. Dem 1:0 gegen die SV Elversberg ließen sie ein 0:0 gegen Borussia Dortmund folgen. Die Punkte zwei bis fünf der sind also auf dem Konto der Eisernen angekommen.

Auswärts- und Schiri-Bilanz lassen Union bangen

Am kommenden Sonnabend (15:30 Uhr) geht es für die Köpenicker mit einem Gastspiel beim FC Augsburg weiter. Nach den beiden Heimspielen ohne Gegentor reisen die Eisernen mit etwas Rückenwind nach Bayern. Den können sie auch gebrauchen, denn so sehr die Mannschaft ihre Fans im Stadion An der Alten Försterei in den Vorwochen auch strahlen ließ: Auswärts sieht die Bilanz bislang düster aus. In der Fremde holte Union noch keinen Zähler. Beim FC Bayern setzte es ein 0:7, in Leverkusen ein 0:4. Macht elf Gegentore, ohne selbst ein einziges zu erzielen.



Und auch der Schiedsrichter, der die Partie leiten wird, war bislang kein gutes Omen für die Eisernen. In Augsburg treffen sie nämlich auf ein bekanntes Gesicht aus Leverkusen: Robin Braun wird, wie schon am zweiten Spieltag beim 0:4 bei der Werkself, die Entscheidungen treffen. Aber nicht nur aufgrund dieses Spiels verbinden die Unioner mit dem Referee ungute Erinnerungen.

Braun erkannte Union-Tor ab

In der Vorsaison pfiff Braun erstmals ein Spiel der Köpenicker. Am 20. Spieltag leitete er die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim, die Union mit 1:3 verlor.



Braun gab zunächst einen Elfmeter für Hoffenheim, nachdem Leopold Querfeld im Strafraum statt dem Ball nur Hoffenheim-Stürmer Fisnik Aslani trat. Eine richtige Entscheidung, nach der Andrej Kramarić Hoffenheim in Führung brachte.

Frust bei Rani Khedira nach der Elfmeterentscheidung durch Schiedsrichter Dr. Robin Braun. © IMAGO/kolbert-press/Martin Agüera

Für Ärger aufseiten der Unioner sorgte der Unparteiische trotzdem später. Bevor Rani Khedira zum 1:3 traf, hatte Ilyas Ansah den Hoffenheimer Albian Hajdari touchiert, der daraufhin zu Boden ging. Braun sah ein Foulspiel und erkannte den Treffer zunächst ab. Steffen Baumgart, damals noch Trainer von Union, konnte es nicht fassen. Und tatsächlich meldete sich der Video-Assistent zu Wort. Braun schaute sich die Szene noch einmal auf dem Monitor an und gab das Tor schließlich doch.

Am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr. Mehr als dieses eine Tor gelang Union nicht. Zweimal hat der Wuppertaler die Eisernen also auswärts gepfiffen, zweimal verloren sie klar. Diese Bilanz würden sie am Sonnabend gern aufpolieren.

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