Frederik Rönnow ist beim 0:2 von Union Berlin in Freiburg der Beste. Ein schlechtes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Es läuft die 85. Minute im Europa-Park-Stadion, als Vincenzo Grifo den Ball auf den Elfmeterpunkt legt. Frederik Rönnow hat den Schützen vor dem Spiel studiert, er weiß: Gegen Grifo muss er früher reagieren. Er tut es und hält.



Es ist die beste Szene des 1. FC Union Berlin an diesem Abend. Am Ergebnis ändert sie nichts: Union liegt zu diesem Zeitpunkt 0:2 zurück, zur Pause hatte es noch 0:0 gestanden.

Frederik Rönnow hält Union beim SC Freiburg im Spiel

Der Elfmeter ist nicht seine erste Großtat. In der 37. Minute fälscht Rönnow einen Schuss von Yuito Suzuki an den Pfosten ab, fünf Minuten später lenkt er einen Kopfball von Igor Matanovic zur Ecke. Nach der Ecke, die auf den Elfmeter folgt, pariert er auch noch einen Kopfball von Lukas Höler.



Ohne diese vier Paraden wäre aus der Niederlage ein Debakel geworden. In der Notenvergabe nach dem Spiel ist Rönnow der einzige Unioner mit einer guten Bewertung.

Union-Keeper Rönnow nach der Pleite: „Am Ende bringt das nichts“

Freuen kann er sich darüber nicht. „Zum Glück habe ich den Ball gehalten. Aber am Ende bringt das nichts. Wir haben 0:2 verloren“, sagt Rönnow bei Dazn. Sein eigener Auftritt sei ihm egal, lieber nehme er drei Punkte mit und zeige dafür eine schlechtere Leistung.



Sorge und Wut über die Leistung der Mannschaft sind ihm anzusehen, auch wenn er seine Worte mit Bedacht wählt. Seine Analyse fällt trotzdem deutlich aus: Union habe zu lange verteidigen müssen, mit dem Ball keine Lösungen gefunden und die meisten Zweikämpfe verloren.

Wenn der Torwart der Beste ist: ein altes Warnsignal

Im Fußball gilt die Faustregel: Ist der Torwart der beste Mann auf dem Platz, stimmt mit dem Rest etwas nicht. Union-Manager Horst Heldt sieht es nach dem Spiel genauso: „Wenn der Torhüter unser bester Mann ist, dann ist das schon bezeichnend.“



Neu ist das für Union nicht. Seit 2021 steht der Däne an der Wuhle unter Vertrag, seit 2022 ist er die Nummer eins im Tor der Köpenicker, und ohne ihn wäre der Klub in den vergangenen Jahren wohl längst abgestiegen.

Rönnow, Raab und die offene Torwartfrage im Sommer

Dabei war im Sommer nicht einmal sicher, ob er die Nummer eins bleibt. Eine Adduktorenverletzung kostete ihn den Saisonendspurt und große Teile der Vorbereitung, zum Bundesliga-Auftakt stand Matheo Raab im Tor. Trainer Mauro Lustrinelli ließ die Torwartfrage offen.



Sein Comeback gab der 34-Jährige erst beim 0:4 in Leverkusen. „Es war ein langer Weg zurück“, sagte er damals.

Union Berlin im Abstiegskampf: Rönnows Blick nach vorn

Union steht mit sieben Punkten auf Platz 16. Nach dem Abpfiff in Freiburg kommt aus dem Gästeblock die Botschaft an die Mannschaft: „Mit aller Gewalt: Klassenerhalt!“

An Rönnow wird es nicht scheitern. Wo es hakt, weiß er genau: Das Spiel mit dem Ball sei „nie unsere größte Stärke“ gewesen. „Aber wir wollen uns weiterentwickeln.“



Am 21. November empfängt Union nach der Ländrespielpause RB Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky). Hinten steht ein Torwart, auf den Verlass ist. Ob das reicht, entscheidet sich weiter vorn.

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