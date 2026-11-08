Kein Torschuss in der ersten Halbzeit, dann ein Eigentor und ein Konter: Der 1. FC Union Berlin verliert beim SC Freiburg 0:2 (0:0). Rani Khedira lenkt eine Hereingabe ins eigene Tor (55.), Yuito Suzuki erhöht (67.), Frederik Rönnow hält immerhin einen Elfmeter von Vincenzo Grifo (84.).



Damit reißt Unions Serie von vier Bundesligaspielen ohne Niederlage, während Freiburg den vierten Pflichtspielsieg in Folge feiert. Die Köpenicker gehen dagegen mit sieben Punkten und reichlich Sorgen in die Länderspielpause. Dabei bekommt die Debatte um Unions Spielweise neuen Stoff, auch weil Spieler, Trainer und Manager bei Dazn offen über die Probleme sprechen.

Mauro Lustrinelli: „Nach zwei individuellen Fehlern“

Mauro Lustrinelli: „Ich hadere vor allem mit den Gegentoren, die wir bekommen haben. Freiburg hat verdient gewonnen, das ist klar. Aber wie die Tore entstanden sind, nach zwei individuellen Fehlern, das ärgert mich sehr. In der ersten Halbzeit haben wir gut verteidigt. Aber uns hat die Entlastung gefehlt. So kann man nicht 90 Minuten spielen. Was mir heute gefallen hat: Die Mannschaft hat nicht aufgegeben.“

Freiburg-Trainer Julian Schuster über die Effizienz seines Teams

Julian Schuster: „Auch wenn es vielleicht nicht fünf oder sechs Chancen sind, sondern nur zwei oder drei, müssen diese reichen. Heute haben sie gereicht, und darüber sind wir natürlich sehr froh. Die Gefahr besteht darin, zu viel erzwingen zu wollen. Wichtig war, dass wir defensiv weiterhin alles konsequent wegverteidigen und in den Zugriffsmomenten wach bleiben. Darauf hat Union gewartet. Dass wir jetzt zwei Spiele in Folge ohne Gegentor absolviert haben, bestätigt diesen Weg.“

Rani Khedira über Unions neue Spielphilosophie

Rani Khedira: „Es war ein verdienter Sieg für Freiburg. Wir waren in allen Bereichen unterlegen und gehen deshalb als verdienter Verlierer vom Platz. Am Ende waren wir nach vorne zu schlampig. Wir befinden uns in einer veränderten Spielphilosophie, die wir noch nicht vollständig verinnerlicht haben. Defensiv ist es inzwischen etwas besser geworden. Offensiv fehlt uns aktuell aber noch etwas. Nicht an Spielerqualität, sondern in unserem Spiel mit dem Ball.“

Frederik Rönnow: „So holt man in der Bundesliga keine Punkte“

Frederik Rönnow: „Ich bin natürlich enttäuscht. Ich finde, unsere Leistung heute war nicht gut genug. Punkt. Wir haben verdient verloren. Freiburg war einfach besser. Wir haben die Bälle zu einfach verloren, und die meisten Duelle hat Freiburg gewonnen. So holt man in der Bundesliga keine Punkte.“

Horst Heldt: „Aktuell haben wir andere Sorgen“

Horst Heldt: „Die Niederlage ist auf jeden Fall verdient. Gefühlt war nach jedem dritten Kontakt der Ball wieder weg. Wenn der Torhüter unser bester Mann ist, dann ist das schon bezeichnend. Im Moment geht es vor allem darum, Punkte zu holen. Natürlich gibt es eine Idee, wie wir spielen wollen, aber aktuell haben wir andere Sorgen. Ich bin überzeugt, dass wir die Liga halten werden.“

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