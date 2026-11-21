Freunde des Frauenfußballs sind begeistert. Vor allem seit die ARD sich dazu entschlossen hat, in ihrer traditionellen Wahl zum Tor des Monats jeweils auch mindestens einen Treffer im Fünferkreis zu präsentieren, der von einer Frau erzielt worden ist.



Das jüngste Beispiel lässt primär die Herzen der Anhänger des 1. FC Union Berlin höherschlagen.

Tor des Monats: Unions Samantha Steuerwald steht erneut zur Wahl

Da gibt es einen artistischen Treffer von Cole Campbell von der SV Elversberg; Lars Kehl von Zweitligist Darmstadt 98 war im Pokalspiel gegen eben den Bundesligaaufsteiger mit einem präzisen Freistoß in den linken Dreiangel erfolgreich.



Philipp Harant von Nordost-Regionalligist FSV Zwickau traf gegen Rot-Weiß Erfurt aus der eigenen Hälfte mit einer Bogenlampe; Joe Scally von Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach lenkte die Kugel mit der Hacke in den Kasten des VfB Stuttgart. Und da ist Samantha Steuerwald von den Profi-Frauen aus Köpenick.



Die Abwehrspielerin schmetterte die Kugel im Auswärtsspiel in Stuttgart aus gut 30 Metern Distanz mit einer solchen Wucht in den linken oberen Winkel, dass man im Ländle sagt, das Netz sei an dieser Stelle noch immer ausgebeult.



Dieses Tor hat eine Verbeugung vor den Ladys allgemein verdient und vor der Schützin besonders. Es war der Beginn eines überaus souveränen 4:0-Sieges im Schwäbischen.



Wer den Treffer noch nicht gesehen haben sollte: Er ähnelt dem, den Leopold Querfeld in der Vorsaison beim 4:4 im Heimspiel gleichfalls gegen den VfB erzielt hatte, das zum Tor des Monats April und schließlich zum Tor des Jahres 2025 gekürt wurde.

Polter, Hartel, Querfeld: Die Traumtore des 1. FC Union Berlin

Sehenswerte und auszeichnungswürdige Tore haben die Männer der Eisernen ziemlich häufig drauf. Silvio machte 2011 in Liga 2 mit einem Seitfallzieher gegen Ingolstadt den Anfang.



In der Aufstiegssaison in die Bundesliga waren im September 2018 erst Sebastian Polter gegen Kiel und im Januar 2019 Marcel Hartel gegen Köln jeweils mit einem Fallrückzieher erfolgreich. Andreas Voglsammer ließ im Januar 2022 im DFB-Pokal bei Hertha BSC einen artistischen Treffer folgen.



Unvergessen für Union-Fans auch drei Monate später das traumhafte Zusammenspiel zwischen Sven Michel und Kevin Behrens in Leipzig. Bis Leopold Querfeld seinen bereits erwähnten Hammer aus seinem rechten Fuß holte.

Auch in diesem Spieljahr waren eiserne Tore bei der Auswahl bereits vertreten. Tim Skarke hatte es mit seinem per Hacke erzielten Treffer zum 3:3 gegen Eintracht Frankfurt im August in die engere Verlosung geschafft.



Es bringt mehr als ein Lächeln auf die Lippen, derartige Treffer zu sehen. Es hat was von Kunst. Von Spektakel sowieso. Auch ein wenig von Magie.



Darüber hinaus aber haben die Spieler aus dem Team von Trainer Mauro Lustrinelli derzeit nicht viele Gelegenheiten, mit sehenswerten Toren auf sich aufmerksam zu machen. Wenn sie denn, und das ist die Krux, nicht erst seit diesen Tagen, überhaupt in die Kiste des Gegners treffen.

Union-Torflaute: sieben Treffer in neun Spielen

Sieben Treffer in neun Spielen stehen zu Buche, im Schnitt nicht einmal einer pro Partie. Nur Schalke, mit einem Zähler weniger als die Köpenicker Vorletzter in der Tabelle, ist noch mieser dran.



Erst fünf Tore kommen auf das Konto der Königsblauen, allein 60 Prozent davon, nämlich drei, gelangen ihnen beim Sieg im Stadion An der Alten Försterei.



Oft heißt es dann, ziemlich häufig auch bei den Eisernen, man habe sich nicht belohnt. Nur ist das schwierig, wenn es wie zuletzt vor zwei Wochen beim Gastspiel in Freiburg in der ersten Halbzeit keinen und in der zweiten nur vier Schüsse auf das gegnerische Tor gibt.

So ist auch zu erklären, warum in dieser Spielzeit den Rot-Weißen in der Fremde erst ein Treffer gelang, der beim 1:1 in Augsburg. Selbst der hatte sich, auch wegen des Platzverweises gegen Felix Uduokhai und langer Unterzahl, nicht unbedingt angedeutet.



Derart viel Dusel, weil Janik Haberer mit dem einzigen verheißungsvollen Angriff die Kugel unterbrachte, gibt es nur ganz selten. Alles andere – 0:4 in Leverkusen, 0:7 in München, 0:2 im Breisgau – war weit weg davon, auch nur halbwegs erfolgreich zu sein.



Ganz gut abzulesen ist die Misere daran, wie oft (besser: wie selten) das Team von Trainer Mauro Lustrinelli bisher in Führung gelegen hat. Dreimal nur.



Beim 3:3 gegen Frankfurt zum Saisonbeginn war der Vorteil nach sieben Minuten flöten, beim 1:1 gegen Köln hielt er bis elf Minuten vor dem Ende. Nur das späte 1:0 durch Livan Burcu gegen Elversberg, der einzige goldene Treffer bisher, hatte bis zum Schlusspfiff Bestand.

Kein Union-Stürmer mehr mit zweistelliger Torausbeute

Lange vorbei ist im Berliner Südosten die Zeit, als der vereinsbeste Schütze in einer Saison zweistellig getroffen hat. Nach Sebastian Andersson (12), Max Kruse (11), Taiwo Awoniyi (15) und Sheraldo Becker (11) ist es niemandem mehr gelungen.



Nicht Robin Gosens (6) in der Spielzeit 2023/24, die zwar sechs Auftritte in der Champions League brachte, aber auch das Aus für Urs Fischer. Danach nicht Benedict Hollerbach, der auf neun Tore kam, auch nicht Oliver Burke, im Vorjahr mit sechs Treffern der Primus. Bis auf Burke sind alle anderen sowieso schon weg, und der Schotte war in diesem Herbst in vier Einsätzen noch kein Mal erfolgreich.

Als Emmanuel Latte Lath gleich im ersten Spiel, dem 3:3 gegen Frankfurt, nach nur drei Minuten das erste Tor für die Eisernen zum Start in ihre achte Saison in der Bundesliga erzielt hatte, glaubten viele, der Mann aus der Elfenbeinküste sei derjenige, der es draufhat. Nur blieb jener Kopfballtreffer sein einziger in sechs Einsätzen. Das ist nicht das, wovor die Gegner in Schockstarre verfallen könnten.



In den vergangenen drei Spielen blieb der Sommerneuzugang zweimal auf der Bank und kam zu lediglich einem Kurzeinsatz. Und das gegen Köln über sechs Minuten wohl eher aus Verzweiflung, um nach dem späten Ausgleich der Domstädter vielleicht doch noch etwas zu bewegen.



In jenem Spiel fiel zudem etwas anderes auf: das Manko, einen Vorsprung auszubauen oder über die Zeit zu bringen. „Wir haben uns mit dem Block“, so Trainer Mauro Lustrinelli, „zu weit zurückfallen lassen. Das war nicht der Plan.“ Das hat meist nicht so sehr mit dem Gegner zu tun, sondern mit fehlendem Selbstvertrauen. Die Zuversicht, aus wenig mal viel oder zumindest etwas herauszuholen, fließt nicht mehr aus allen Poren.

Andrej Ilić: Die Hoffnung im Union-Sturm

Inzwischen liegt die Hoffnung mehr denn je auf Andrej Ilić. Jetzt wissen wohl auch die Letzten, dass der Serbe in der Vergangenheit wichtig war für die Verlagerung des Spiels in die gegnerische Zone. Er hat die Gabe, auch mal aus etwas unkontrollierten Zuspielen etwas zu machen. Er kann besser als die meisten anderen Mitspieler vorn den Ball sichern und für Entlastung sorgen. Sie wissen aber auch, dass der Herbst nicht unbedingt die Jahreszeit war, in der es bei ihm flutschte. Da hat auch er nicht getroffen. Nicht vor zwei Jahren, als er bei Trainer Bo Svensson kaum Gelegenheit bekam, seine Gefährlichkeit zu zeigen.



Aber auch nicht in der vorigen Spielzeit bei Svensson-Nachfolger Steffen Baumgart. Nur hielt der große Stücke auf Ilić, stärkte ihm den Rücken, selbst wenn dieser mehrere Hundertprozentige, darunter einen Elfmeter und Schüsse quasi aufs leere Tor, ausließ. Bis im Frühjahr, in seinem 21. (!) Einsatz, endlich der Knoten platzte. Nur hatte Baumgart kaum noch etwas davon. Zwei Monate und nur ein Ilić-Tor später wurde der Coach durch Marie-Louise Eta ersetzt. Unter ihr legte der Angreifer in den letzten fünf Spielen noch drei Treffer nach.

Spanien als Vorbild: Wie Weltmeister mit wenigen Toren gewinnen

Manchmal allerdings braucht es nicht viele Tore, um Großes zu reißen. Spanien wurde 2010 Weltmeister, obwohl das Team des damaligen Trainers Vicente del Bosque in keinem K.o.-Spiel mehr als einen Treffer erzielte. Aber auch keinen kassierte: jeweils 1:0 gegen Portugal, Paraguay, Deutschland und die Niederlande. Zur Not auch erst, wie im Finale, in der Verlängerung.



Im Sommer dieses Jahres wiederholte sich das Schauspiel nicht ganz so, aber doch ähnlich. In drei Spielen – in der Gruppenphase gegen Uruguay, im Achtelfinale gegen Portugal und im Finale gegen Argentinien (wie 16 Jahre zuvor in der Extrazeit) – genügte ein Treffer zum Sieg. Aber: In den acht Partien bis zum Titel gab sich Torhüter Unai Simón nur einmal geschlagen, im Viertelfinale beim 2:1 gegen Belgien. Dieser Mix ist nahezu unschlagbar.

Auf dem Weg zu einem ähnlichen Kunststück war die DFB-Auswahl beim WM-Turnier 2002. Bis zum Endspiel musste Oliver Kahn nur einen Ball passieren lassen, beim 1:1 gegen Irland zudem erst in der Nachspielzeit. Davor (8:0 gegen Saudi-Arabien) und danach (2:0 gegen Kamerun) hatte es in der Gruppenphase Zu-Null-Siege gegeben und in den K.o.-Runden gegen Paraguay, die USA und Südkorea mit 1:0 fast schon ein Standardergebnis.



All das sind typische Beispiele für die unter Fußballern gängige Weisheit, dass ein Angriff zwar Spiele gewinnt, die Abwehr aber Titel. Nirgendwo wird das deutlicher.

Nur ist die Krux bei den Köpenickern, dass auch auf die Defensive nicht durchgängig Verlass ist. Sie ist im Gegensatz zum Saisonbeginn, als in den ersten vier Spielen 17 Gegentore fielen, wohl deutlich stabiler geworden, aber von der Festung, die sie in guten Zeiten von Robin Knoche, Danilho Doekhi und Diogo Leite war, ist schon lange keine Rede mehr.

Union gegen RB Leipzig: Hauptsache treffen

Deshalb müssen sie treffen. Dabei müssen sie nicht schön treffen. Tore des Monats dürfen, müssen aber nicht sein. Um Schönheit kann es frühestens dann gehen, wenn der sichere Hafen erreicht ist. Oder ein Team die Klasse hat, den einen oder anderen Stolperer umgehend auszubügeln. Nur ist das derzeit in Köpenick ganz und gar nicht der Fall. Deshalb ist es am wichtigsten, dass sie überhaupt treffen. Und zwar möglichst bald und permanent. Ab und an auch mindestens einmal mehr als der Gegner. Um alles endlich etwas abzurunden und den größten Druck vom Kessel zu nehmen. Im Vorjahr jedenfalls hat es zu Hause gegen Leipzig, dem Gegner am Sonnabend, 15.30 Uhr, im Stadion An der Alten Försterei, mit einem 3:1 prächtig geklappt.

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