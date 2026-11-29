Union Berlin sucht einen Nachfolger für Mauro Lustrinelli. Von Magath und Funkel bis Eichner und Runjaić: Diese Trainer sind gerade auf dem Markt.

Der 1. FC Union Berlin sucht schon wieder einen Trainer. Nach dem 1:2 beim FSV Mainz 05 hat sich der Klub am späten Samstagabend von Mauro Lustrinelli und seinem gesamten Trainerteam getrennt. Sieben Punkte aus elf Spielen, Platz 17: Die Bilanz des Schweizers ließ Präsident Dirk Zingler keine Wahl mehr.



Mit dem Trainer-Aus kommt eine zweite Personalie. Horst Heldt verlässt den Klub im Sommer, Maximilian Hoffmann wird neuer Sportdirektor. Bis zum Saisonende soll Heldt aber gemeinsam mit Hoffmann am Klassenerhalt arbeiten. Einen Nachfolger für Lustrinelli will Union in den nächsten Tagen vorstellen.



Ob Heldt bei der Trainersuche noch mitredet, ist offen. Wir haben nachgesehen, welche Trainer gerade frei sind, einige haben sogar eine Heldt-Vergangenheit.

Friedhelm Funkel: Der Retter aus Heldts Kölner Zeit wäre ab Januar bereit

Friedhelm Funkel und Heldt verbindet vor allem eine Rettungsmission. Im April 2021 entließ Heldt in Köln Markus Gisdol, ausgerechnet nach einem 2:3 gegen Mainz, und holte Funkel aus dem Ruhestand. Der rettete den FC über die Relegation gegen Holstein Kiel. Heldt musste trotzdem gehen.



2025 schaffte Funkel mit Köln seinen siebten Aufstieg in die Bundesliga, ans Aufhören denkt der 72-Jährige nicht. Bei einem Talk vom Kölner Express und Kölner Stadt-Anzeiger Anfang November sagte er, er habe „nach wie vor Bock und viel Energie“. Wenn jemand glaube, dass er helfen könne, höre er sich das an. Bereit wäre er ab Januar 2027.



Funkel beschreibt sich als Trainer, der auf Menschlichkeit statt auf Analyse-Tools setzt. Einen xG-Wert brauche er nicht, er sehe selbst, wie viele Chancen seine Spieler vergeben. Er wäre das Gegenmodell zu Lustrinelli, allerdings erst nach der Winterpause.

Felix Magath: Der Förderer, mit dem Heldt brach

Die längste gemeinsame Geschichte hat Heldt mit Felix Magath. Magath holte ihn 2003 als Spieler zum VfB Stuttgart und 2010 als Manager zum FC Schalke 04. Dort zerbrach das Verhältnis im Machtkampf um Kompetenzen. Nach Magaths Entlassung 2011 übernahm Heldt die sportliche Verantwortung.



Heute ist der 73-Jährige Sportvorstand bei Viktoria Aschaffenburg, drängt aber zurück an die Seitenlinie. Im Februar brachte er sich bei Werder Bremen selbst als Feuerwehrmann ins Spiel. Abstiegskampf kann er, 2022 rettete er Hertha BSC. Gerade diese Hertha-Vergangenheit würde ein Comeback in Köpenick allerdings schwer vermittelbar machen.

Thomas Doll und Markus Babbel: Weitere Weggefährten

Thomas Doll, früher Spieler bei Hansa Rostock und dem BFC Dynamo, holte Heldt im Januar 2019 zu Hannover 96, wo der Trainer den Abstieg nicht verhindern konnte. Markus Babbel machte Heldt 2008 beim VfB Stuttgart zum Cheftrainer, seit 2020 arbeitet der frühere Hertha-Coach als TV-Experte.

Breitenreiter, Gisdol, Svensson: Heldt-Trainer mit Vertrag

Andere frühere Heldt-Trainer sind vergeben. André Breitenreiter trainiert seit September Hansa Rostock, Gisdol ZSKA Sofia. Bo Svensson, Unions Trainer im Herbst 2024, arbeitet seit März beim FC Kopenhagen.

Eichner und Henriksen: Bekannte Namen aus dem Abstiegskampf

Christian Eichner stand schon im Frühjahr auf Unions Liste und ist seit seinem Abschied vom Karlsruher SC im Sommer frei. Laut Sky ist er erneut ein Thema.



Bo Henriksen hat bewiesen, dass er Abstiegskampf kann: 2024 bewahrte er Mainz vor dem Abstieg. Seit Dezember 2025 ist er ohne Klub. Sein Nachfolger in Mainz ist Urs Fischer, der Union am Samstag besiegte.

Kwasniok, Steffen, Runjaić: Freie Trainer mit eigener Handschrift

Lukas Kwasniok trainierte vier Jahre den SC Paderborn und übernahm 2025 den 1. FC Köln. Im März 2026 musste er nach dem 3:3 im Derby gegen Gladbach gehen.



Christian Titz steht für dominanten Ballbesitzfußball, mit dem er den 1. FC Magdeburg in die 2. Liga führte. Bei Hannover 96 wurde er im September nach nur vier Punkten aus fünf Spielen freigestellt. Seine Spielidee ähnelt der von Lustrinelli, und die hält Zingler inzwischen für eine Gefahr im Abstiegskampf.



Horst Steffen formte die SV Elversberg mit mutigem Offensivfußball zu einer der Überraschungen der 2. Liga. In Bremen war nach sieben Monaten und zehn sieglosen Spielen im Februar Schluss.



Ganz frisch auf dem Markt ist Kosta Runjaić. Er führte Udinese in der Serie A auf die Plätze zwölf und zehn, Anfang November war nach fünf Punkten aus zehn Spielen Schluss. Zuvor arbeitete er bei Legia Warschau und Pogoń Stettin, in Deutschland bei Kaiserslautern und 1860 München.

Union braucht vor dem HSV-Spiel schnell eine Lösung

Viel Zeit bleibt nicht, denn als Nächstes wartet der Hamburger SV. Dass ein Manager auf Abruf noch eine prägende Trainerentscheidung trifft, ist dabei kein Widerspruch. Heldt hat das schon einmal erlebt.



Als er 2021 in Köln gehen musste, gehörte die Verpflichtung von Steffen Baumgart zu seinen letzten Amtshandlungen. Neben der Funkel-Rettung war sie die wichtigste Entscheidung seiner Kölner Zeit: In Baumgarts erster Saison zog der FC in den Europapokal ein. Ob Heldt in Köpenick noch einmal eine solche Weichenstellung trifft, ist eine der Fragen, die Zingler um 13 Uhr beantworten muss.

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