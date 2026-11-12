Mauro Lustrinelli steht im Abstiegskampf unter Druck. Doch eine Auswertung seit 1995 zeigt: Ein Trainerwechsel erhöht die Chance auf Rettung kaum.

Mauro Lustrinelli steht nach der Niederlage in Freiburg beim 1. FC Union Berlin zunehmend in der Kritik. Doch die Krise in Köpenick ist größer als die Frage nach dem Trainer.

Mauro Lustrinelli blickte hinüber zu Julian Schuster, ein feines Lächeln im Gesicht. „Er hat gewonnen, keine Fragen für Julian?“, fragte der Trainer des 1. FC Union Berlin in die Runde. Freiburg hatte Union am Sonntag gerade 2:0 geschlagen, und alle Fragen gingen an ihn.



Ein Witz, halb Abwehr, halb Ahnung. Denn nach neun Spieltagen steht Union mit 7 Punkten und 7:21 Toren auf dem Relegationsplatz. Und wenn es unten eng wird, wandert der Blick in Köpenick zuerst zur Trainerbank.

Union Berlin auf Platz 16: Die Trainerfrage ist zurück

Neu ist das nicht. Seit der Trennung von Erfolgscoach Urs Fischer im Herbst 2023, damals mit nur sechs Punkten nach elf Spieltagen, kämpft Union in jeder Saison gegen den Abstieg.



Auf Fischer folgte Nenad Bjelica, ein Mann für den Notfall. Doch auch unter dem Kroaten kam die Mannschaft nie aus dem Tabellenkeller heraus, und je näher der Mai rückte, desto enger wurde es.

Union nach Urs Fischer: Rettung erst in letzter Minute

Zwei Spieltage vor Schluss trennte sich der Klub auch von ihm. Interimstrainer Marco Grote und Co-Trainerin Marie-Louise Eta übernahmen eine Mannschaft, die bis in die Nachspielzeit des letzten Spieltags um die Klasse bangte.



Es blieb nicht der einzige Notfall. Seit Fischers Abschied hat Union drei Trainer entlassen, nach Bjelica auch Bo Svensson und Steffen Baumgart, und zweimal sprangen Lösungen aus den eigenen Reihen ein: Im vergangenen Frühjahr sicherte erneut Marie-Louise Eta den Klassenerhalt, diesmal am 32. Spieltag.



Mit Mauro Lustrinelli steht nun schon der sechste Trainer seit der Trennung von Fischer an der Seitenlinie. Dabei war der Schweizer 2013 beim FC Thun noch dessen Co-Trainer.

Trainerentlassung in der Bundesliga: Was Daten und Forschung zeigen

Lustrinelli kam im Sommer mit dem Plan, Union aktiver und mutiger spielen zu lassen, doch nach neun Spieltagen steht dieser Ansatz schon wieder infrage. Die Geschichte der Liga spricht allerdings gegen den schnellen Schnitt: Seit 1995 und der Einführung der Drei-Punkte-Regel hatten 102 Klubs nach neun Spieltagen höchstens sieben Punkte, mehr als die Hälfte wagte danach einen Trainerwechsel. Abgestiegen ist am Ende gut ein Drittel, mit neuem Trainer fast genauso oft wie mit dem alten: 36 zu 38 Prozent.



Der Unterschied ist so klein, dass er Zufall sein kann. Forscher der Universität Münster kamen schon für die Jahre 1963 bis 2009 zum selben Ergebnis: Trainerentlassungen hatten keinen messbaren Einfluss auf die folgenden Resultate. Entlassen wird meist am Tiefpunkt, und von dort geht es oft ohnehin wieder aufwärts, mit neuem Trainer oder ohne.

Unions Torschuss-Problem: 90 Versuche in neun Spielen

Woran es Union fehlt, ließ sich in Freiburg auf dem Platz ablesen: Die Mannschaft brachte keinen einzigen Ball aufs Tor, zur Pause lautete die Schussbilanz 0:12. Ein Ausrutscher war das nicht, denn kein Team der Liga schießt seltener aufs Tor, der FC Bayern versucht es mehr als doppelt so oft.



Rani Khedira suchte die Ursache hinterher nicht bei der Qualität. Die Mannschaft befinde sich in einer veränderten Spielphilosophie, die sie „noch nicht vollständig verinnerlicht“ habe, offensiv fehle es „nicht an Spielerqualität, sondern in unserem Spiel mit dem Ball“.

Trainer oder Kader: Die offene Frage bei Union

Das klingt nach einer Aufgabe für den Trainer, denn das Spiel mit dem Ball ist seine Baustelle. Ganz so einfach ist es nicht: Der lange Ausfall des einzigen echten Mittelstürmers erklärt einen Teil der Harmlosigkeit. Manager Horst Heldt, für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich, steht deshalb selbst in der Kritik.



Nach Freiburg stellte Heldt den neuen Stil hintan: „Natürlich gibt es eine Idee, wie wir spielen wollen, aber aktuell haben wir andere Sorgen.“ Für einen Trainer, der genau mit dieser Idee kam, wirkt das wie Rückendeckung mit Bedingung.

Union Berlin vor dem Leipzig-Spiel: Warum Hoffnung bleibt

Die Bedingung heißt Punkte. Dass sie auch mit Lustrinelli kommen können, legt die Statistik nahe: Wer wie Union nach neun Spielen genau sieben Punkte hatte und am Trainer festhielt, blieb seit 1995 in vier von fünf Fällen in der Liga. Dazu gehört Union selbst: 2019/20 schaffte der Klub aus derselben Lage mit 41 Punkten den Klassenerhalt.

Hinzu kommt die Formkurve: Seit dem Fehlstart holte die Mannschaft 6 Punkte aus fünf Spielen. Das ist kein glänzender Wert, auf die restliche Saison gerechnet würde er aber für rund 37 Punkte reichen, und mit so vielen ist seit mehr als 25 Jahren kein Bundesligist abgestiegen.



Leichter werden die Aufgaben dennoch. Am 21. November kommt RB Leipzig (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky) an die Alte Försterei. Gewinnt Union, richten sich die Fragen danach vielleicht einmal an den Sieger. Und der hieße dann Lustrinelli.

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