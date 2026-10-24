Union Berlin und die späten Tore: Gegen Augsburg zählt der Schlussakkord

Für Tore ist es nie zu spät. Vor allem dann, wenn es entscheidende sind. Am besten ist es, wenn der Gegner kaum noch Zeit zu reagieren hat. Oder der Schiedsrichter die Partie nicht mehr anpfeift. Nur ist das, selbst wenn die Stadionuhr noch so auffällig mitläuft, nicht einmal von einem Spitzenteam zu steuern. Eine Portion Dusel, in diesem Fall Spielglück geheißen, kommt sowieso immer dazu.



So vermessen zu sein, ein Spiel mit Absicht auf der letzten Rille entscheiden zu wollen, kann nicht einmal der Klubweltmeister für sich beanspruchen. Es sollte bereits ein Glücksgefühl sein, Partien in der letzten Viertelstunde auf seine Seite zu ziehen. Natürlich hat das auch mit Qualität zu tun, mit Selbstvertrauen, mit möglichst breiter Brust. So wie es in der Historie dem deutschen Nationalteam mehrmals geglückt ist. Als es, dieser Seitenhieb sollte erlaubt sein, noch zur Crème de la Crème bei Welt- und Europameisterschaften zählte.

Von Rahn bis Götze: Die Magie der späten Tore

Nehmen wir nur den Sieg aller Siege, das WM-Endspiel 1954 in Bern. Wann erzielte Helmut Rahn den Treffer zum 3:2 gegen Ungarn? In Minute 84. Damit hat es angefangen. Eine Zeigerumdrehung später noch erzielte Andreas Brehme das 1:0-Siegtor 1990 in Rom gegen Argentinien, beim dritten deutschen WM-Gewinn. Oder Mario Götze 2014 in Rio, erneut bei einem 1:0 gegen die Gauchos. Minute 113 war es. Drei von vier deutschen WM-Triumphen wurden in der letzten Viertelstunde klargemacht.

Mario Götze jubelt nach seinem Tor zum 1:0 im Spiel Deutschland gegen Argentinien. © imago

Ähnlich verliefen die erfolgreichen Partien bei Europameisterschaften. Horst Hrubesch köpfte 1980 im Finale gegen Belgien mit Torhüter Jean-Marie Pfaff das entscheidende 2:1 in der 88. Minute. Bei der EM 1996 in England gelang Oliver Bierhoff mit dem 1:1 gegen Tschechien der Ausgleich zwar 120 Sekunden vor Anbruch der letzten Viertelstunde, mit dem ersten Golden Goal, mit dem Bierhoff ein EM-Finale entschied, schrieb er in gewisser Weise diese Geschichte dennoch fort. Das 2:1 fiel zwangsläufig in letzter Sekunde. Ausnahmsweise hat es damals nicht einmal einen Schlusspfiff gebraucht.



Dass es auch mal ganz anders kommen kann – besser nicht in München bei den Bayern nachfragen. Die verstehen auch 27 Jahre nach dem Champions-League-Finale gegen Manchester United nicht, wie sie die Partie verlieren konnten. Beide Gegentore beim 1:2 fielen in der Nachspielzeit. Kurz vor Spielende hatte der damalige Uefa-Präsident Lennart Johansson seinen Platz auf der Ehrentribüne verlassen, um die Siegerehrung vorzunehmen. Als er in den Innenraum gelangt war, musste man ihn erst einmal zur Seite nehmen und ihm plausibel erklären, dass nicht die Deutschen, sondern die Engländer gewonnen hatten. Andere an seiner Stelle hätten womöglich an einen Klamauk mit versteckter Kamera gedacht. Der Schwede glücklicherweise nicht.



Oder das Königsklassenendspiel 2012, als die Münchner im „Finale dahoam“ gegen den FC Chelsea auf der Siegerstraße waren, von der aber in Minute 88 durch Didier Drogba abkamen und das Elfmeterschießen, bei dem der Versuch von Bastian Schweinsteiger am rechten Pfosten endete, verloren. Allerdings gehört zur Ehrenrettung der Bayern, dass sie ein Jahr später in London im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund durch Arjen Robben in der 89. Minute das Glück auf ihre Seite zwangen. Oder, einmalig im Kampf um den Meistertitel, den sie 2001 im Bundesligafinale beim HSV durch einen Treffer des Ex-Unioners Sergej Barbarez in tatsächlich letzter Minute zu verlieren glaubten, aber in der vierten Minute der Nachspielzeit durch den Ausgleich von Patrik Andersson mit kaum wiederholbarer Dramatik gewannen.

Union Berlin macht die Schlussphase zur Spezialität

Es bleibt dabei: Für Tore ist es nie zu spät. Vornehmlich natürlich für eigene. In gewisser Weise trifft das auch auf den 1. FC Union Berlin zu. Immer wieder muss hierbei das legendäre 3:2 im letzten Oberligaspiel der Saison 1987/88 herhalten, als Mario Maek in Karl-Marx-Stadt mit seinem Treffer in allerletzter Minute den Klassenerhalt sicherte.



Doch auch in der Bundesliga gab es solche Momente. Und zwar mehrfach. Immer dann, wenn die Köpenicker sich für einen europäischen Wettbewerb qualifizierten, entschied sich das in der letzten Viertelstunde: 2021 wurde mit dem Tor von Max Kruse zum 2:1 gegen Leipzig die Conference League erreicht; 2022 schafften sie dank Taiwo Awoniyi und dessen 3:2 gegen Bochum den Sprung in die Europa League; 2023 gelang mit Rani Khediras goldenem Treffer gegen Bremen die Sicherung von Tabellenrang 4 und die Teilnahme an Europas Königsklasse. Dass eine Saison später Janik Haberer gleichfalls in der heißesten Phase eines Spiels mit seinem 2:1 gegen Freiburg den Klassenerhalt sicherte, ist seitdem auf den goldenen Seiten der Vereinshistorie nachzulesen.



In dieser Spielzeit scheint es eine Fortsetzung dieser Tore auf den (fast) letzten Drücker zu geben. All das ähnelt einer Schlussviertelstunde aus dem Lehrbuch. Zumindest in der Frühphase der Saison. Sowohl der erste Punkt beim 3:3 gegen Frankfurt als auch der erste Dreier beim 1:0 gegen Elversberg entsprangen diesem Muster. Leopold Querfelds 2:3 gegen die Eintracht fiel in Minute 79, Tim Skarkes allerfeinstes Hackentor in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Tim Skarke (l.) jubelt über seinen Last-minute-Treffer gegen Frankfurt. © Matthias Koch/IMAGO

Nicht ganz so dramatisch ging es beim Dreier gegen den Aufsteiger aus dem Saarland zu, doch Livan Burcus goldener Treffer, in Minute 81 erzielt, passt gleichfalls haargenau ins Bild. Zumal der 22-Jährige erst als Joker ins Spiel kam und ein Treffer von einem Einwechsler, wenn überhaupt, sehr wahrscheinlich spät fällt. Womit wir auch wieder bei Mario Götze und 2014 im Maracanã von Rio wären.



Für Burcu jedenfalls war es das reinste Glücksgefühl. Entspannt ließ er seinen Emotionen freien Lauf. „Ich habe Feuer ins Spiel gebracht und war mit mir sehr zufrieden“, sagte er. Und auch: „Ins Spiel zu kommen und dann den Siegtreffer zu machen, ist natürlich ein sehr schönes Gefühl.“



Auf gewisse Weise kennt er dieses Gefühl bereits. Denn ausgangs der vorigen Saison gelang ihm sein erstes Bundesligator auf ähnlich spektakuläre Art. Es war zwar ein Tor, das „nur“ zu einem Punkt beitrug, einem 2:2 gegen Köln, doch es war gleich in doppelter Hinsicht historisch. Erstens natürlich für ihn, zweitens für Marie-Louise Eta. Denn mit diesem Remis war die Fünf-Spiele-Nachfolgerin von Steffen Baumgart die erste Trainerin in der Bundesliga mit einem Punktgewinn. Und um im Muster zu bleiben: Der Treffer dazu fiel in der 89. Minute. Könnte sein, ist aber eine eher gewagte These, dass Burcu sich zum Mann der letzten Minuten entwickelt. Zuzutrauen ist ihm mittlerweile alles.



Vor allem war es auch für Mauro Lustrinelli ein Befreiungsschlag. „Ich kann lange reden, wie schön und erfolgreich unser Fußball ist. Doch wenn du nicht gewinnst, kannst du lange reden“, weiß der Trainer. Salbungsvolle Worte allein haben noch nirgendwo nachhaltig geholfen. Umso glücklicher durfte er beim ersten Saisonsieg sein, dass er mit dem Wechsel von Kastriot Imeri, seinem Landsmann aus der Schweiz und absoluten Wunschspieler, zu Burcu ein goldenes Händchen hatte: „Es ist immer schön, wenn ein Spieler reinkommt und das Siegtor schießt.“ Gern auch in der letzten Viertelstunde.

Der FCA und die späten Union-Tore

Was den späten Zeitpunkt von Union-Toren angeht, sind auch die Partien gegen Augsburg, wo die Eisernen an diesem Sonnabend, 15.30 Uhr, zu Gast sind, ein gutes Beispiel. Es begann einst mit einem regelrechten Paukenschlag. Als es im ersten Bundesliga-Auswärtsspiel überhaupt am 24. August 2019 in die Stadt der Fugger ging, sah alles nach der zweiten Niederlage aus. Bis dem Neuling Sebastian Andersson in Minute 80 der erste Treffer in Deutschlands Eliteliga gelang und mit dem 1:1 der erste Punkt auf die Habenseite kam. Zwar folgte eine ziemlich lange Durststrecke, doch zuletzt haben sich die Partien gegen den FCA genau in diese Richtung bewegt.



Begonnen hat es Ende November 2023, zwei Wochen nach dem Aus für Urs Fischer. Mit neun Niederlagen in Folge in der Bundesliga nahm die Horrorserie nahezu biblische Ausmaße an. Verstärkt wurde sie durch das Aus im DFB-Pokal und drei verlorene Spiele in der Champions League. Einen fast nur müden Ausreißer gab es in Europas Königsklasse mit einem 1:1 in Neapel. Doch dann kam Augsburg ins Stadion An der Alten Försterei. Als alles nach einer weiteren Demütigung aussah, die Gäste, weil Robin Knoche einen Elfmeter vergeben hatte, lange mit 1:0 führten, kam doch noch die gefühlte Erlösung. Wann? In Minute 88 machte Kevin Volland doch mal das, wofür er geholt worden war: Mit seinem ersten Tor im Union-Trikot schoss er den Ausgleich.



Es war ein Treffer nicht ganz so sehr für die Tabelle, dafür gleichermaßen für ganz andere Regionen: für die Stimmung, den Kopf und das Herz. Auch deshalb sprach der Torschütze von einem absoluten „Mix der Gefühle“. Von da an ging es Millimeter um Millimeter nach oben.

Es ist fast schon kurios, aber auch die beiden letzten Spiele bei den bayerischen Schwaben bekamen erst ganz zum Schluss den aus Union-Sicht beabsichtigten Kick. Am letzten Spieltag der Saison 2024/25 drehte Andrej Ilić mit einem Doppelpack den 0:1-Rückstand zum 2:1-Erfolg. Sein zweiter Treffer, in Minute 90+4 erzielt, war der letzte des Spieljahres überhaupt. Ein halbes Jahr später schaffte Marin Ljubičić mit seinem Tor zum 1:1 gleichfalls in der Nachspielzeit den Teilerfolg mit einer anderen speziellen Note. Weil kurz zuvor Derrick Köhn vom Platz gestellt worden war, fiel der Treffer in Unterzahl. Dass daraus sogar ein Punkt wurde, hat für die Köpenicker Einmaligkeitswert.



Darauf sollten es die Eisernen diesmal möglichst nicht ankommen lassen. Eher sollten sie auf etwas anderes achten. Beim 2:2 im Heimspiel vor zwei Wochen gegen Bayern München hatte es das Team von Trainer Manuel Baum nicht so sehr mit einem späten, dafür umso mehr mit einem frühen Tor zu tun. Nach nur 8,4 Sekunden hatte Robin Fellhauer für das schnellste Tor der Bundesligageschichte gesorgt. Nach dem Anstoß der Bayern durch Luis Díaz hatte vor dem Schützen nur noch Manuel Neuer den Ball berührt, aber kein anderer Augsburger Spieler. Doch das ist wieder eine andere Geschichte.

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