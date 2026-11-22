Im Oktober wollte Union-Präsident Dirk Zingler keine Personaldiskussion führen. Jetzt geht es um Trainer Mauro Lustrinelli und um Manager Horst Heldt.

Dirk Zingler wollte im Oktober keine Personaldiskussion führen. Nach dem 1:5 gegen Leipzig muss der Union-Präsident über zwei Männer urteilen.

Im Oktober saß Dirk Zingler im Rot-Weißen Salon des Altstadttheaters Köpenick und zog eine klare Linie. „Wir führen nach dem vierten Spieltag keine Personaldiskussionen“, sagte der Präsident des 1. FC Union Berlin. Mauro Lustrinelli habe man verpflichtet, um den Fußball des Klubs zu verändern. „Das macht er jetzt.“



Union hatte gerade gegen die SV Elversberg den ersten Saisonsieg gefeiert. Zingler warb um Verständnis: „Uns war bewusst, dass das holprig wird.“

Union Berlin nach dem 1:5 gegen RB Leipzig: Lustrinelli verweist nach oben

Seitdem verlor Union unter anderem im Pokal 0:5 in Köln, Lustrinelli sprach danach von einer „Stolperung“. Am Sonnabend folgte ein 1:5 (1:1) gegen RB Leipzig. Ein Sieg aus zehn Bundesligaspielen, Tabellenkeller: Die Personaldiskussion ist da, und sie dreht sich nicht nur um den Trainer.



Lustrinelli selbst verwies am Abend im ZDF-Sportstudio nach oben. Ob er weitermachen dürfe? „Das entscheide ich nicht.“ Dafür forderte er Verstärkungen, „so schnell wie möglich“. Am Schluss mancher Spiele gebe es Spieler, „die quasi aufgeben“.

Horst Heldt in der Kritik: Der Manager hinter dem Trainer

Entscheiden werden Zingler und Horst Heldt. Damit beginnt das Problem. Für viele Fans ist der Geschäftsführer der Kern der Krise. Seit Sommer 2024 verantwortet er den Profifußball, seitdem kämpft Union jedes Jahr gegen den Abstieg. Lustrinelli ist der dritte Chefcoach, den Heldt in zwei Jahren geholt hat.



Heldt weiß um den Unmut. Zuletzt appellierte er an jene Anhänger, „die sich nicht erst seit vier Jahren mit Union befassen und die Geschichte des Klubs kennen“. Zu dieser Geschichte gehöre, immer zu kämpfen und nicht aufzustecken.



Ähnlich klang Stadionsprecher Christian Arbeit nach dem Abpfiff am Sonnabend: „Unioner, es heißt ja so schön, in guten wie in schlechten Zeiten. Es sind gerade schlechte. Da müssen wir durch.“

Dirk Zingler und Horst Heldt: Treue trotz Kritik

Die Kritik an seiner Kaderplanung und an früheren Trainerentscheidungen war schon im Oktober laut. Zingler hielt dagegen. Heldt sei „ein dufter Typ und ein guter Fachmann“, sagte der Präsident damals.



Dabei wird auch er selbst von Teilen der Fans längst kritisch beäugt: als Baustoff- und Logistikunternehmer mit wenig Fußballverstand, als Alleinherrscher, manche sprechen gar vom Sonnenkönig aus Köpenick.



Heldt hatte er 2024 als Nachfolger von Oliver Ruhnert geholt, einen Manager mit Meistertitel aus Stuttgart und Stationen auf Schalke, in Hannover und Köln.

Zinglers Kurswechsel: Lustrinelli soll Union das Fußballspielen beibringen

Mit Lustrinelli haben die beiden einen Kurswechsel beschlossen, weg vom pragmatischen Fußball, den Zingler noch im Januar unter Steffen Baumgart verlangt hatte. Der Schweizer sollte Union das Fußballspielen beibringen. Im Sommer ließ der Klub mit Danilho Doekhi und Diogo Leite zwei Abwehrstützen ablösefrei ziehen.



Anfang September klang trotzdem alles nach Aufbruch. Union hatte im Pokal 4:2 in Braunschweig gewonnen und 3:3 gegen Frankfurt gespielt. „Wir haben sieben Tore in den ersten zwei Pflichtspielen geschossen – der Unterhaltungswert steigt“, sagte Zingler vor der Mitgliederversammlung. Den Kader hielt er für komplett: „Der Trainer hat seine Spieler, die er wollte.“ Alle hätten bekommen, was sie wollten.

Union-Kader in der Kritik: Zinglers Frage nach den Spielern

Mitte Oktober im Rot-Weißen Salon stellte Zingler die entscheidende Frage selbst. Man müsse sehen, wie die Spieler den neuen Stil annehmen: „Glauben die selbst daran, dass sie den Fußball, den wir jetzt spielen wollen, spielen können?“ Zusammengestellt hat diese Spieler Heldt.

Trainerfrage bei Union: Woran Heldt und Zingler die Arbeit messen

Wer Lustrinelli nach vier Monaten entlässt, gesteht ein, dass dieser Plan gescheitert ist. Und er muss sich fragen, wer den nächsten Trainer aussucht. Die Trainerfrage ist auch eine Heldt-Frage.



Heldt misst die Arbeit an einem anderen Maßstab als an der Tabelle. Es sei erkennbar, dass die Mannschaft in der Lage sei, „den Bock umzustoßen“. Das sei „die einzig wahrhafte Überprüfung“, sagte er vor wenigen Tagen.

Auch Zingler denkt in langen Linien. Im September sprach er davon, durch den Stadionumbau und die neue Infrastruktur in drei, vier Jahren mit Klubs wie Augsburg, Mainz und Freiburg wettbewerbsfähig zu sein. Wer so plant, wirft einen Trainer, der genau diesen Weg gehen soll, nur ungern nach vier Monaten raus.

Union Berlin vor Mainz: Heldt und Zingler schweigen

Zu seiner eigenen Zukunft schweigt Heldt. Sein Vertrag soll nach Medienberichten im Sommer 2027 auslaufen. Kommentieren wollte er das nicht, er lebe „im Hier und Jetzt“. Auch für Lustrinelli gab er vor dem Leipzig-Spiel keine Garantie ab: „Ich weiß doch nicht, was in fünf Monaten ist.“



Öffentlich geäußert hat sich Zingler nach dem 1:5 bislang nicht. Von ihm bleibt vom Leipzig-Spiel vor allem ein Bild: Zingler saß tief in seinem Platz in der Loge, ein wenig in sich zusammengesackt, und blies die Backen auf, als ihn die Kameras einfingen.



Am kommenden Sonnabend spielt Union in Mainz, eine Woche später kommt der Hamburger SV an die Alte Försterei. Nach dem vierten Spieltag wollte Zingler keine Personaldiskussion führen. Nach dem elften wird er sie kaum noch vermeiden können. Es geht dann um zwei Männer, die er selbst wollte.

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