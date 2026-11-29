Union-Präsident Dirk Zingler erklärt das Lustrinelli-Aus, hält einen Abstieg für möglich und nimmt die Profis in die Pflicht. Der neue Trainer soll bald kommen.

Bis zur 85. Minute sah es am Sonnabend in Mainz nach einer Atempause für Mauro Lustrinelli aus. Der 1. FC Union Berlin führte 1:0, der zweite Bundesliga-Sieg der Saison war zum Greifen nah. Dann glich der FSV Mainz 05 aus, in der Nachspielzeit fiel das 1:2. Statt des Befreiungsschlags bleibt Union mit sieben Punkten aus elf Spielen Tabellenvorletzter. Sieben Minuten entschieden über Bleiben und Gehen, noch am späten Abend machte Union die Trennung öffentlich.



Am Sonntagmittag stand Präsident Dirk Zingler vor den Journalisten, und der Abschied am Vormittag wirkte noch nach. „Es war ein sehr emotionaler Morgen“, sagte er. Menschen, die gerne miteinander gearbeitet hätten, hätten sich voneinander und von der Alten Försterei verabschieden müssen. „Es sind Tränen geflossen.“



Wenn über Trainer, Manager und Spieler gesprochen werde, gehe es am Ende um Menschen, die nun mit der Situation umgehen müssten. Zingler hat Lustrinelli und seinem Team beim Abschied versprochen, kein schlechtes Wort über sie zu verlieren, weil sie „gute, anständige Menschen“ seien.

Zingler warnt vor dem Abstieg als Tabellenletzter

Mit Lustrinelli habe Union im Sommer den Wunschtrainer verpflichtet, betonte der Präsident. Vorausgegangen sei „der umfassendste und professionellste Auswahlprozess, den wir jemals hatten“, erzählte der Präsident. Aber: „Jetzt stehen wir hier und haben das gleiche Ergebnis. Das ist frustrierend.“ Die Quote bei den Trainern nannte er „katastrophal“.



Die Zahlen aus Mainz ließen keinen anderen Schluss zu. Union lief mehr als fünfeinhalb Kilometer weniger als der Gegner, bei den gewonnenen Zweikämpfen ist das Team Letzter der Liga. „Dann ist etwas falsch. Dann macht irgendjemand seinen Job nicht richtig.“



Der Mannschaft machte Zingler am Morgen klar, wohin dieser Weg führt: „Wenn wir so weiterspielen, werden wir sang- und klanglos als Tabellenletzter absteigen.“ Die Daten seien eindeutig. „Wenn wir in dieser Art und Weise weiter Fußball spielen, ist es rein rechnerisch klar, dass wir absteigen werden.“ Hohe Niederlagen wie das 0:7 beim FC Bayern, das 0:5 im DFB-Pokal oder das 1:5 gegen RB Leipzig hätten den Klub beschädigt und setzten sich in den Köpfen der Spieler fest.



Die sieben Minuten von Mainz haben das Ende von Mauro Lustrinelli besiegelt, die Ursache für die sportliche Situation sind sie nicht. Auch mit einem Sieg wäre Union weniger gelaufen und Letzter bei den Zweikämpfen geblieben. Das Problem hätte weiter bestanden.

Laufwerte und Zweikämpfe: Zingler konfrontiert die Mannschaft mit Zahlen

Die Trennung vom Trainer ist für Zingler kein Freispruch für die Spieler. „Wir werden die Mannschaft nicht aus der Verantwortung lassen. Laufen und Intensität kommen am Ende auch von den Spielern.“ Und: „Ich bin es leid, regelmäßig einmal im Jahr in die Kabine zu gehen und mit der Mannschaft über einen neuen Trainer zu sprechen.“



Dort konfrontierte er die Spieler am Vormittag des ersten Advents mit Fakten, sie seien „ein Stück weit erschrocken“ gewesen. Die Innenverteidiger um Marvin Friedrich und Felix Uduokhai sprach er direkt an: Warum sie es zuließen, dass manche sie nicht mehr für bundesligatauglich halten. Ein Anfang wäre, wenn jeder Spieler eine positive Zweikampfquote hätte. Davon gebe es bei Union derzeit nur wenige.

Zu große Schritte beim Kurswechsel

Mit Lustrinelli wollte Union aktiver spielen und mehr junge Spieler einbauen. In eine „Kamikaze-Aufgabe“ habe man ihn nicht geschickt, den Kader habe man lange gemeinsam diskutiert. „Die Frage ist, mit welcher Schrittgröße und welcher Intensität man Veränderungen vorantreibt“, so Zingler. Ein Kader verändere sich über drei, vier Transferperioden. Würden die Schritte zu groß, verliere er seine Stärken.



Der Klassenerhalt ist für Zingler die Voraussetzung für jede Entwicklung. Spieler, die permanent verlieren, nähmen neue Ideen gar nicht erst an. Erst wenn die Grundtugenden stimmten, könne man über Ballbesitzphasen reden. Einen Schuldigen für den gescheiterten Kurswechsel sucht Zingler nicht: „Im Zweifelsfall trage ich die Verantwortung.“

Heldt bleibt, Hoffmann ist erst der Anfang

Auch Horst Heldt nimmt Zingler aus der Schusslinie. Dass der Geschäftsführer Profifußball den Klub im Sommer verlässt, habe mit der aktuellen Lage „gar nichts zu tun“. Beide Seiten hätten sich schon vorher darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern, um eine geordnete Übergabe zu ermöglichen. „Auch er ist nicht der Schuldige“, sagte Zingler über den Manager, den viele Fans längst anders sehen. Ob Heldt seinen Rücktritt angeboten hatte, ließ er offen.



Man tue Heldt Unrecht, findet der Präsident. Seit den Europapokal-Jahren werde bei Union alles am Erfolg von damals gemessen, ein „Fluch der guten Taten“. Dabei sei jede Bundesliga-Saison für einen Klub mit Unions Einnahmen und kleinem Stadion ein riesiger Erfolg.



Mit Maximilian Hoffmann als Sportdirektor beginnt der Umbau. Im Zuge des Umzugs ins neue Trainingszentrum will Union sich breiter und datenorientierter aufstellen, in den nächsten vier bis sechs Wochen sollen weitere Personalien folgen. Sonst, so Zingler, „haben wir zwar eine neue Tapete, aber sonst nichts verändert“.

Neuer Union-Trainer soll vor dem HSV-Spiel kommen

Den Lustrinelli-Nachfolger will Union in den nächsten Tagen vorstellen. „Wir bemühen uns um Tempo“, versprach Zingler. Gesucht werde ein Trainer, „der die Stärken unseres Klubs nutzen möchte und den Fußball mag, der uns stark gemacht hat“.



Wenige Minuten nach dem Ende der Medienrunde berichtete Sky, dass es der frühere Augsburger Trainer Jess Thorup wird, der Däne habe bereits einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Diesmal ging es also deutlich schneller als im Frühjahr, als zwischen Baumgarts Aus und Lustrinellis Vorstellung mehr als fünf Wochen lagen.



Das Ziel ist allein der Klassenerhalt. „Es ist möglich, dass wir absteigen“, räumte Zingler ein. Den Stadionausbau gefährde das nicht, er sei getrennt finanziert. „Union steht nie am Abgrund, nur weil wir die Klasse wechseln.“ Platz 15 oder der Klassenerhalt über die Relegation wäre für ihn ein sensationelles Ergebnis.



Der erste Schritt soll am Sonnabend gelingen, wenn der Hamburger SV um 15.30 Uhr in Köpenick gastiert. „Hier darf keiner Lust bekommen, an der Alten Försterei zu spielen“, forderte Zingler. Genau diese Haltung habe Union einst bis nach Madrid gebracht. Ob der neue Trainer gegen den HSV schon auf der Bank sitzt, ist offen.

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