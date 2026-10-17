Erster Bundesliga-Sieg von Union: Wie Marius Bülter Dortmund den Abend verdarb

Erinnern Sie sich noch an Marius Bülter? Für einen Anhänger des 1. FC Union Berlin stellt sich diese Frage nicht. Bei dem kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Und ob! Nichts einfacher als das. Denn Bülter ist der Mann der ersten Tore für die Eisernen in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei.



Der 31. August 2019 war es. Die Zeichen standen damals gar nicht so gut. Der Start war mit einem 0:4 gegen Leipzig total in die Hose gegangen. Das Spiel danach mit einem 1:1 in Augsburg weckte schon deutlich mehr Lust auf das Abenteuer Bundesliga. Doch dann kam Borussia Dortmund nach Köpenick. Ein BVB, der mit einem 5:1 gegen die Fuggerstädter und einem 3:1 in Köln furios gestartet war und an der Tabellenspitze thronte.



Es kam aber auch Marius Bülter. Der Mann, der Wochen zuvor vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg erst einmal auf Leihbasis in den Berliner Südosten gewechselt war. Der Kostenpunkt: 400.000 Euro. Seine Empfehlung, wenn man davon überhaupt sprechen kann: 32 Partien im deutschen Unterhaus, dazu vier Tore. Ansonsten so gut wie nichts. Ein größtenteils unbeschriebenes Blatt. Seine Stationen zuvor: Brukteria Dreierwalde, Preußen Münster, Eintracht Rheine (hier Übergang in den Männerbereich), ein Jahr SuS Neuenkirchen, vier Jahre SV Rödinghausen. Seine höchste Spielklasse vor dem Wechsel nach Magdeburg: Regionalliga West.

Als Bülter die Borussen schockte

Die Worte, mit denen der Wechsel kommentiert wurde, hätten salbungsvoller nicht sein können. Klar ist, dass Bülter hin und weg war: „Es ist der Traum eines jeden Fußballers, in der Bundesliga auflaufen zu dürfen. Diesen Schritt jetzt im Trikot von Union machen zu können, ist etwas Besonderes. Jetzt geht es für mich darum, in der Mannschaft möglichst schnell Fuß zu fassen.“ Mindestens genauso zuversichtlich gab sich Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball: „Wir haben die Entwicklung von Marius Bülter genau verfolgt und sind uns sicher, dass er unser Spiel bereichern kann.“



Nur: Kann so einer, auch wenn er mit den Eisernen inzwischen 90 Pokalminuten bei einem 6:0 in Halberstadt und in der Bundesliga 180 Einsatzminuten mit mehr oder weniger mäßigem Erfolg gesammelt hat, einem Branchenriesen gefährlich werden?



Und wie er es kann! 22. Minute: Nach einem Eckball, von Christopher Trimmel flach hereingegeben, kommt Bülter ungedeckt an die Kugel und hämmert sie mit rechts ins rechte untere Eck – 1:0, das erste Tor des Neuen in der neuen Spielklasse und das erste Tor des 1. FC Union in der neuen Liga im eigenen Stadion.

Marius Bülter bejubelt seinen Treffer. © Camera 4/imago

Weil das zum Sieg jedoch nicht gereicht hätte (Paco Alcácer hatte für die Gäste prompt ausgeglichen), nahm Bülter erneut ganz genau Maß. 50. Minute: Sebastian Andersson scheitert an BVB-Keeper Roman Bürki. Da der Ball genau zu Bülter springt, zieht er vom Sechzehner ab, diesmal mit links, und trifft links unten – das 2:1. Es ist die Basis für Unions ersten Dreier in der Bundesliga, den Andersson eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 3:1 zementiert.

Mittlerweile ist die Bilanz katastrophal

Längst ist Marius Bülter in Köpenick Geschichte. Nicht aber in der Bundesliga. Da ist er für Schalke und Hoffenheim zumeist mit Volldampf die Seiten entlanggesprintet und macht es für den 1. FC Köln noch immer. Im Trikot der Eisernen allerdings war nach zwei Spieljahren Schluss.



Man könnte aber ebenso sagen: Mit Bülter sind auch die Siege der Köpenicker gegen Dortmund Geschichte. Denn auch beim 2:1 in der Saison darauf war er dabei, selbst wenn nicht er getroffen hat, sondern Taiwo Awoniyi und Marvin Friedrich. Nur war nach seinem Abgang tatsächlich so gut wie Ebbe. Nicht ganz zwar, trotzdem ist die Bilanz gegen die Schwarz-Gelben seitdem katastrophal. Nach seinem Weggang gab es gegen Borussia zwar zwei weitere Siege, durch acht teils gepfefferte Niederlagen wurden die aber nahezu geschluckt.



Und in den zurückliegenden drei Partien gelang den Eisernen kein Tor. Die düstere Kehrseite: Zwölfmal musste dafür Frederik Rönnow die Kugel aus seinem Kasten holen. Dass für die Hälfte dieses Dutzends allein Serhou Guirassy gesorgt hat, auch die ehemaligen Unioner Nico Schlotterbeck und Julian Ryerson erfolgreich waren und Diogo Leite zu allem Ärger ein Eigentor unterlief, spielt da schon kaum eine Rolle. Horrorbilanz bleibt Horrorbilanz.

Serhou Guirassy ist für Union zum Dauerschreck geworden. © Federico Gambarini/dpa

Genau die aber ist keine Geschichte. Ganz im Gegenteil. Die ist für die Eisernen ausgesprochen bittere Realität. Und es ist an der Zeit, sie zu beenden. So etwas könnte sonst zum Trauma werden. Als hätten die Rot-Weißen nach dem Umbruch im Sommer, dem neuen Trainer Mauro Lustrinelli, einer von ihm präferierten neuen Spielphilosophie und einem nicht unbedingt geglückten Start keine anderen Sorgen.



Irgendwie gleicht die Situation im Stadion An der Alten Försterei der vor sieben Jahren. Da war noch mehr neu als diesmal. Nämlich alles. Die Gegner. Das Tempo. Die Intensität. Der Anspruch. Die Wahrnehmung. Der Druck. Damit haben die Köpenicker gelernt umzugehen. Auch in schwierigen Situationen und angesichts lähmender Momente. Dumm nur ist, dass sich mit jedem Jahr ihrer Zugehörigkeit zum Bundesliga-Establishment die Gefahr der Blamage erhöht. So wie bei den teils eklatanten Niederlagen dieses Spieljahres. Wäre das im ersten Jahr passiert, hätten andere für Ausreden gesorgt. Von naiven Neulingen wäre die Rede gewesen, von einem Aufsteiger, der die Anforderungen der Bundesliga nicht bewältigt. Oder von schlichter Überforderung.

Angemessene Erwartungen

Die Zeichen diesmal sind ganz andere. Da schützt nicht einmal der Umstand, dass es für die Männer von Trainer Mauro Lustrinelli schon exzellent laufen würde, wenn sie auch nur annähernd in die Sichtweite eines einstelligen Tabellenplatzes kämen. Dafür wirbt sogar Dirk Zingler, der trotz mancher Höhenflüge, die allerdings schon einige Jahre zurückliegen, den Sinn für die Realität nicht verloren und erst jüngst festgestellt hat: „In der Vorsaison sind wir Elfter in der Bundesliga geworden, etwas Geileres gibt es mit unseren Bedingungen nicht.“



Damit, so der Eindruck nach dem holprigen Saisonbeginn, wäre man in Köpenick auch nach diesem Spieljahr mehr als zufrieden. „Wir müssen aufpassen“, so der Präsident, „dass sich Anspruch und Vermittlung von Themen nicht vollkommen von der Realität entfernen.“ Es hat schon ganz andere Vereine gegeben, die Opfer ihres eigenen Erfolges wurden.

Nur Haberer hat für Union schon gegen den BVB getroffen

Um einen derartigen Betriebsunfall zu vermeiden, müssen alle Kräfte gebündelt werden. Erst recht gegen einen Rivalen wie Borussia Dortmund, der am Sonnabend, 15.30 Uhr, im Stadion An der Alten Försterei zu Gast ist. Der Anspruch, um bei Zingler zu bleiben, ist ein Sieg. Die Realität indes sieht so aus, dass ein Dreier gegen Dortmund für die Eisernen außergewöhnlich wäre. 225 Minuten schon sind die Männer um Kapitän Christopher Trimmel gegen den BVB ohne Treffer. So lange wie gegen kein anderes Team. Bis zum 5. Oktober 2024 und dem damaligen 2:1 muss man zurückgehen, um einen eisernen Torschützen gegen die Schwarz-Gelben zu finden. Yorbe Vertessen war es, nachdem zuvor Kevin Vogt einen Elfmeter verwandelt hatte. Wie so viele aus erfolgreicheren Zeiten sind auch die beiden längst nicht mehr da.



Aus den derzeit eigenen Reihen hat sowieso nur Janik Haberer gegen Borussia getroffen. Einst bei einem 2:0 wie Bülter sogar doppelt. Im Oktober war es, wie diesmal, nur ist das schon satte vier Jahre her. Historisch ist der Tag aber auch für den 32-Jährigen. Denn diese beiden Treffer sind sein einziger Doppelpack in seiner Bundesligakarriere. Danach hat der Mittelfeldmann nur noch selten getroffen. Dafür aber mit seinem bislang letzten Tor einen Meilenstein in der Historie des 1. FC Union gesetzt, als er mit dem 2:1 gegen Freiburg einst auf der allerletzten Rille den Klassenerhalt möglich gemacht hatte.



Seitdem aber? Ladehemmung. Es wäre durchaus an der Zeit für eine neue Geschichte.

Die hat es andernorts übrigens für Marius Bülter gegeben. Mit sieben Treffern war er nach Sebastian Andersson (10) der zweitbeste Torschütze des 1. FC Union in dessen erstem Bundesligajahr. Nach einem achten Treffer in der darauffolgenden Saison erzielte er in der Bundesliga für Schalke (11), Hoffenheim (8) und Köln (5) zusammen 24 weitere Tore. Eines nur schaffte er noch gegen den BVB. Damals allerdings ein gleichfalls ziemlich bedeutendes. Nämlich für Schalke bei einem 2:2 im Derby, was bei den Königsblauen einen enorm hohen Stellenwert besitzt. Gegen Union, das ist für die Eisernen ein leicht bitterer Teil der Wahrheit, traf er dafür dreimal – und zwar einmal für jeden Verein, bei dem er nach seiner Zeit in Köpenick war und im Fall des 1. FC Köln noch ist. Doch am Wochenende kommt ja erst einmal Dortmund.

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