Talente-Ranking: Union und Hertha lassen Bayern, Freiburg und Bremen hinter sich

Den 1. FC Union Berlin und Hertha BSC trennt auch in dieser Saison eine Liga, bei der Spielzeit für Talente aber kaum etwas. Damit lassen sie drei Bundesligisten hinter sich, die sportlich gerade ganz oben mitspielen: den FC Bayern München, den SC Freiburg und den SV Werder Bremen.



Das zeigt eine Auswertung von transfermarkt.de. Das Portal hat für die Bundesliga und die 2. Bundesliga ausgerechnet, wie viele Minuten jeder Klub an Spieler bis 21 Jahre vergibt, also an alle, die noch nicht 22 sind. Erfasst wurde die Spielzeit absolut und als Anteil an der gesamten Spielzeit.

Union und Hertha: Die Zahlen im Vergleich

Bei den Eisernen kommen die Talente nach neun Bundesliga-Spieltagen auf 904 Minuten. Das entspricht 10,2 Prozent aller Einsatzminuten. Hertha liegt in der 2. Bundesliga bei 1174 Minuten und 10,8 Prozent.



Für den Unterschied bei den Minuten gibt es einen einfachen Grund: Hertha hat schon elf Ligaspiele absolviert, Union erst neun. Damit standen Hertha fast 2000 Einsatzminuten mehr zur Verteilung zur Verfügung. Der Prozentwert rechnet diesen Unterschied heraus, und dort trennen die beiden Klubs nur 0,6 Punkte.



Bemerkenswert ist das vor allem bei Union. Lange galten die Köpenicker als Klub, der vor allem auf erfahrene Spieler setzt. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt. Ein deutliches Signal war das neue Nachwuchsleistungszentrum: Im Juli 2024 eröffnete Union nach knapp drei Jahren Bauzeit das Trainingszentrum Oberspree, 25 Millionen Euro hat der Klub investiert.

Linus Güther steht erst am Anfang seiner Karriere

Und der Wert dürfte eher noch steigen. Mit Linus Güther steht ein Talent erst am Anfang seiner Karriere, das schon Geschichte geschrieben hat: Am 11. April 2026 debütierte er mit 16 Jahren und drei Tagen in der Bundesliga. Jünger war bei seinem Debüt nur Youssoufa Moukoko.



Aktuell ist Güther mit der deutschen U17 unterwegs. Beim 7:0 gegen Aserbaidschan in der ersten Runde der EM-Qualifikation spielte er am Mittwoch durch und erzielte das 3:0. Bekommt er bei Union mehr Einsatzzeit, steigen die Minuten und der Prozentanteil weiter. Wann es so weit sein könnte, haben wir hier analysiert.



Güther ist nicht der Einzige. Mekhi Gray kam in dieser Saison bereits in drei Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Im DFB-Pokal beim 1. FC Köln (0:5) stand der 19-jährige Stürmer sogar in der Startelf. Auch im Testspiel beim VfL Wolfsburg (0:2) am Donnerstag durfte er ran: Zur zweiten Hälfte ersetzte er Andrej Ilic, der nach langer Verletzungspause erst wieder herangeführt wird.

Hertha BSC mit Berliner Weg

Bei Hertha BSC ist die Förderung eigener Talente seit einigen Jahren Programm, der Klub nennt es den „Berliner Weg“. Eingesetzt werden die jungen Spieler auch in dieser Saison regelmäßig. Oluwaseun Adewumi (21) kam bereits elfmal zum Zug, Pascal Klemens (21) und Soufian Gouram (20) je neunmal. Farid Alfa-Ruprecht (20) stand achtmal auf dem Platz, Selim Telib (20) viermal.



Zusammen sind das 41 Einsätze, aber nur 1174 Minuten. Im Schnitt spielten die Talente also keine halbe Stunde pro Einsatz. Bis auf Adewumi kommen sie meist von der Bank. Das Vertrauen von Stefan Leitl erhalten Spieler bei Hertha BSC aber dennoch.



Bestes Beispiel: Kennet Eichhorn. Der wechselte zwar vor der Saison zu Bayer Leverkusen. Aber sein Empfehlungsschreiben waren seine Leistungen in der vergangenen Zweitligasaison. Da schenkte ihm Leitl früh das Vertrauen, Eichhorn brachte es auf 17 Einsätze, 13 davon in der Startelf. Ohne eine zwischenzeitliche Verletzung wären es wohl deutlich mehr geworden. Diese Minuten fehlen Hertha nun in der Statistik.

FC Bayern, Freiburg, Bremen: Talente spielen kaum

Spannend wird dort der Blick auf das Ende der Rangliste. Der FC Bayern gibt nur 6,5 Prozent der Minuten an Spieler bis 21 Jahre, das sind 582 Minuten. Laut transfermarkt.de kommen nur Lennart Karl und Tom Bischof zum Zug.



Noch weniger sind es bei Werder Bremen mit 397 Minuten (4,5 Prozent) und beim SC Freiburg mit 300 Minuten (3,4 Prozent). Der 1. FC Union Berlin gibt seinen Talenten damit dreimal so viel Spielzeit wie die Breisgauer.



Sportlich schadet das den drei Klubs bislang nicht. Bayern führt die Tabelle punktgleich mit Borussia Dortmund an, Bremen ist mit 15 Punkten Sechster und Freiburg hat erst vor der aktuellen Länderspielpause gegen die Eiserenen gewonnen, ist mit 19 Punkten Dritter.

Spielzeit für Talente: Frankfurt vorn, Bundesliga-Schnitt bei 15,4 Prozent

Ganz vorn liegt Eintracht Frankfurt mit 2637 Minuten. Dahinter folgen der FC Augsburg (26,1 Prozent) und der 1. FC Köln (25,8 Prozent). Beide stehen mit je neun Punkten im unteren Tabellendrittel.



Zur Wahrheit gehört aber auch: Union steht in der Rangliste nur auf Platz 13 und liegt unter dem Bundesliga-Schnitt von 15,4 Prozent. Der HSV, Gladbach oder Elversberg setzen deutlich mehr auf junge Spieler.

Hertha BSC führt die 2. Bundesliga an, mit wenig Jugend

Auch Hertha liegt im Ligavergleich nur im Mittelfeld. In der 2. Bundesliga steht der Klub mit 10,8 Prozent auf Platz elf. Vorn liegt der 1. FC Nürnberg mit 38,7 Prozent, dahinter folgt der Karlsruher SC.



Geschadet hat es Hertha bislang nicht. Die Berliner sind in der Liga noch ungeschlagen und haben nach dem 2:1 gegen Wolfsburg sieben Punkte Vorsprung an der Spitze.



Nach der Länderspielpause muss Hertha ausgerechnet nach Cottbus, zu dem Klub, der seinen Talenten in der 2. Bundesliga mehr als doppelt so viel Spielzeit gibt. Dort hat übrigens auch Güther seine ersten Schritte gemacht: Der Union-Hoffnungsträger kam aus der Jugend von Energie Cottbus nach Köpenick.

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