Union im Doppelpack: Droht Köln-Trainer Wagner in Köpenick das Schicksal von 2023?

Auf den ersten Blick ist es schon eine ungewöhnliche Konstellation: Der 1. FC Union Berlin trifft innerhalb weniger Tage gleich zweimal auf den 1. FC Köln – zunächst im DFB-Pokal in der Domstadt, anschließend in der Bundesliga im Stadion An der Alten Försterei. Doch die Ansetzung birgt noch eine andere Brisanz. Sie könnte dafür sorgen, dass sich die Geschichte für einen Mann wiederholt, der beide Klubs bestens kennt: René Wagner.



Der Blick zurück führt zum 20. Dezember 2023. Damals gastierte der heutige Kölner Cheftrainer mit dem FC ebenfalls in Köpenick. Als Assistent von Steffen Baumgart musste er eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Einen Tag später wurde das gesamte Trainerteam freigestellt.



Knapp drei Jahre später ist Baumgart ohne Trainerjob, Wagner hingegen beim Effzeh inzwischen Cheftrainer. Doch ausgerechnet die Eisernen könnten nun erneut entscheidenden Einfluss auf seine Zukunft in Köln nehmen.

Pfiffe gegen Wagner nach 0:0 mit 1. FC Köln gegen Schalke

Die aktuelle Ausgangslage ist angespannt. Beim torlosen Remis gegen Schalke am Sonnabend wurden Wagner und seine Mannschaft von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Teile des Publikums forderten lautstark die Trennung vom Trainer. Auch die Kritik an seinen Wechselentscheidungen kam erneut auf.



Sportgeschäftsführer Thomas Kessler stellte sich nach dem Spiel zwar demonstrativ hinter Wagner. Zugleich machte er deutlich, dass die kommenden Aufgaben für den Verein eine besondere Bedeutung haben.



„Ja, er hat volle Rückendeckung“, sagte Kessler. Doch mit Blick auf die beiden Partien gegen Union ergänzte er: „Wir haben jetzt zwei brutal wichtige Spiele, zweimal gegen den gleichen Gegner. Deswegen geht es jetzt einfach darum, einen guten Job zu machen.“ Vertrauen entstehe vor allem durch Ergebnisse. „Das ist die Währung, die jetzt aktuell offensichtlich zählt.“

Kessler will in Köln Bilanz nach zehn Spielen ziehen

Eine ausdrückliche Jobgarantie für die Zeit nach den beiden Begegnungen ist das nicht. Schon gar nicht beim Verweise von Kessler auf eine Marke, nach der sich eine erste Saisonbilanz ziehen lasse: „Nach den ersten zehn Spielen einer Saison kann man einen Strich drunter machen, dann sieht man zumindest eine Tendenz.“



Bundesliga und DFB-Pokal zusammengezählt ist nach dem zweiten Duell mit den Eisernen in Köpenick diese Marke erreicht – und damit auch ein Zeitpunkt, an dem die Verantwortlichen die Entwicklung unter Wagner bewerten wollen.

Für Wagner zählen beim 1. FC Köln nur Ergebnisse

Wenn die Währung in der aktuellen Kölner Situation positive Ergebnisse sind, dann würden ein Ausscheiden im DFB-Pokal und ein weiterer Rückschlag in der Bundesliga die Diskussion um Wagners Position kaum beruhigen. Umgekehrt könnten zwei überzeugende Auftritte helfen, die Stimmung zu drehen.



Die Spiele sind damit nicht automatisch ein Ultimatum. Sie dürften aber erheblichen Einfluss darauf haben, wie tragfähig das Vertrauen in Wagner tatsächlich noch ist.



Dass ihn die Reaktionen der eigenen Fans nicht kaltlassen, machte der 37-Jährige nach dem Schalke-Spiel deutlich. „Ich bin jetzt ja auch schon etwas länger im Verein. Das sind natürlich Momente, wo man auch persönlich getroffen ist. Das ist nicht einfach. Aber wir müssen damit umgehen“, sagte Wagner am Montag. Der Tag nach dem Spiel sei von einem „flauen Gefühl im Magen“ begleitet gewesen.

1. FC Union Berlin hält an Mauro Lustrinelli fest

Nun bietet sich ihm die Chance, sportlich zu antworten. „Das müssen wir jetzt abhaken. Gegen Union gibt es eine neue Möglichkeit, die Fans glücklich zu machen“, sagte Wagner. Die Aufgabe ist allerdings kompliziert: Köln trifft innerhalb weniger Tage auf denselben Gegner, aber in zwei Wettbewerben mit unterschiedlichen Anforderungen. Im Pokal geht es um das Weiterkommen, in der Bundesliga um Punkte und darum, die wachsende Unruhe einzudämmen.



Dabei ist Union selbst nicht ohne Probleme in die Saison gestartet. Die Köpenicker hielten jedoch an Trainer Mauro Lustrinelli fest und holten nach der Länderspielpause zwei Unentschieden und einen Sieg.



Jetzt geht es zweimal gegen den 1. FC Köln. Und beim Blick auf den kommenden Gegner dürfte so manchem Union-Fan ein Lächeln übers Gesicht huschen: Von bislang acht Bundesliga-Duellen mit dem Effzeh verloren die Berliner nur eines, vier gewannen sie. Dreimal gab es eine Punkteteilung.

Köln verspielt in Köpenick eine 2:0-Führung

Zuletzt am 2. Mai dieses Jahres. Wagner, der im Sommer 2025 nach einem halbjährigen Gastspiel als Assistent von Steffen Baumgart bei Union nach Köln zurückgekehrt war, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits interimsweise die Cheftrainerrolle von Lukas Kwasniok übernommen.



Am 32. Spieltag war Wagner in Köpenick bis zur 73. Minute auf Kurs, den vorzeitigen Klassenerhalt mit dem FC zu sichern. Doch nach Wechseln, die anschließend kritisch diskutiert wurden, verspielte Köln eine 2:0-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Erst eine Woche später war der Verbleib in der Bundesliga endgültig gesichert. Die Diskussion um Wagner hatte allerdings bereits unmittelbar nach dem Spiel in Köpenick öffentlich begonnen.



Nun trifft Wagner mit Köln erneut auf Union. Anders als im Dezember 2023 trägt er selbst die Verantwortung. Die beiden anstehenden Spiele könnten richtungsweisend dafür werden, ob er sie auch über diese Woche hinaus behält.

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