Nach dem Streit um die minimale Stromsteuersenkung ist die „Koalition der Zerstrittenen“ am Tiefpunkt. Da kommen Gedanken an eine unionsgeführte Minderheitsregierung gerade recht.

Angst und darauffolgender Sarkasmus sind keine effizienten Ratgeber. Das kennen wir aus unserem Privat- und Berufsleben nur zu gut. Umso mehr verlangen wir von den Regierenden, dass sie Mut und Zuversicht ausstrahlen sollten. Keineswegs erwarten wir jedoch von unseren Politikern die eingangs genannten negativen Abwehrmechanismen.



Aber genau das ist die vorherrschende Stimmung in der Bundestagsfraktion der Union. Es gibt, trotz aller Kritik, derzeit keine Alternative zum innenpolitisch strauchelnden Kanzler, denn diese bietet sich selbst nicht an.

Lähmende Angst und zunehmender Sarkasmus

„Keiner außer Friedrich Merz will derzeit Kanzler sein“, sagt ein Abgeordneter aus der CDU-Fraktion zur Berliner Zeitung. Die einzige Alternative, Markus Söder, hat sich durch die Platzierung der wahrscheinlich neuen Bundespräsidentin aus der CSU, Ilse Aigner, selbst aus dem Rennen genommen. So viele große Staatsfunktionen kommen der kleinen bayerischen Schwesterpartei nun mal nicht zu.

Die Umfragen zu den Prozenten und zur Beliebtheit von Merz sind unterirdisch. Alle wissen das, alle ziehen trotzdem weiter, aus Angst vor Wirkungsverlust und schließlich inzwischen auch in Form beißenden sarkastischen Spotts. Witze über den Kanzler gehen über die Flure, aber richtig motivierend sind sie auch nicht. Dieser rettet sich als „Außen-Kanzler“ zunehmend in die Europapolitik, wie gerade in Berlin geschehen beim Treffen der „Koalition der Willigen“. Er will, wenn er schon innenpolitisch patzt und keine Punkte sammelt, wenigstens der „Europa-Kanzler“ werden, so ist gerade aus seinem Umfeld zu hören.

Jeder im politischen Geschäft weiß, dass Wahlen zuvorderst durch eine kluge Innenpolitik gewonnen werden. Und so bleibt die Angst. „Die letzte Patrone der Demokratie“, nannte Markus Söder diese taumelnde Regierung in Berlin, und diese Patrone, man muss es wohl so sagen, scheint verschossen, weit am Ziel vorbei. Der ehemalige Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, beschreibt in diesem Zusammenhang den internen Druck auf CDUler, derzeit möglichst nicht öffentlich negativ aufzutreten.

Ein verunsichertes Land braucht klare Haltung

Und er bringt angesichts der bedrohlichen Lage in einem sichtlich verunsicherten Land die Minderheitsregierung ins Spiel. Mit dieser könne sich die CDU deutlich mehr durchsetzen. Auf Nachfrage sehen es inzwischen sogar einige Abgeordnete als letzte Alternative; besser als diese Koalition und vorteilhafter als Neuwahlen. Aber sie bleiben nach außen noch still, weil sie die interne Macht bremst.



Fraktionschef Thorsten Frei nennt die Konstellation einer Minderheitsregierung einen Irrsinn. Über den Tellerrand will er nicht denken. Irrsinnig scheint wohl eher, aus heutiger Sicht, die große Brandmauer zu sein, die die CDU um sich gezogen hat und ihr auf Bundesebene kaum noch Koalitionsmöglichkeiten lässt. Und würde Thorsten Frei auf die gelungenen Minderheitsregierungen vieler Staaten schauen, könnte er sich eventuell besinnen.

Minderheitsregierungen können sehr gut funktionieren

Denn blickt man ohne Vorurteil genauer hin, so spricht inzwischen sehr viel für diese Notlösung. Minderheitsregierungen werden von drei Gedankensäulen getragen. Die sogenannte institutionelle Logik basiert auf einem „negativen Parlamentarismus“. Regierungen benötigen keine feste Mehrheit, sondern müssen nur verhindern, dass eine Mehrheit gegen sie entsteht. In der politischen Praxis existiert eine ausgeprägte Kultur der Sachabstimmungen und wechselnden Mehrheiten. Parteien kooperieren fallweise, ohne formelle Koalitionen. Kurz, Minderheitsregierungen gelten keineswegs als Krisensymptom, sondern als legitime Regierungsform.

Es gibt derzeit viele europäische Regierungen in der Minderheit, die mit wechselnden Mehrheiten gut regieren können und konnten: In den Niederlanden, in Spanien und auch in Portugal wird stabil regiert. Und in Norwegen hat diese Art der Regierung bereits Tradition. Auch Dänemark, Schweden und Kanada haben bereits gute Erfahrungen mit Regierungen ohne Mehrheiten gemacht.

Für den Gang in eine Minderheitsregierung – als letzte Lösung – gibt es demnach plausible Gründe: mehr Macht für das Parlament, mehr Freiheit für politische Entscheidungen, mehr Sacharbeit statt Koalitionsdisziplin und insbesondere mehr Transparenz. Genau diese Eigenschaften also, nach denen die große Mehrheit der Deutschen sich sehnt, die sie eben auch von den Regierenden erwarten dürfen. Und genau dieses Vorgehen erleben wir ja in dieser merkwürdigen „Koalition der Zerstrittenen“ gerade gar nicht.

Der einflussreiche CDU-Politiker Martin Lindner hatte für den Kanzler ein stimmiges Konzept dafür ausgearbeitet. Das ist weitgehend untergegangen, es wurde vom Kommunikationsapparat der Regierung nahezu verschwiegen. So erfuhr Lindner dann auch prompte Ablehnung. Der Berliner lässt sich indes nicht entmutigen, wirbt derzeit in namhaften Wirtschaftskreisen für dieses Konzept, so gerade in der bayerischen Hauptstadt, im feinen Münchner Herrenclub.



Er erzählt, dass es eine wachsende Zahl an deutschen Unternehmern gäbe, die seinen Vorstellungen folgen könnten. Auch andere einfache CDU-Mitglieder werben für das Modell. Wir wissen, dass viele Unternehmer, insbesondere aus dem Mittelstand, vor der Kanzlerschaft sehr für Merz geworben haben und jetzt auch, wie so viele andere, bitter enttäuscht sind. Der „lähmende Tau“, der sich in Deutschland aufgrund der sich streitenden Koalition herausbildet, schadet dem deutschen Standort. Ohne klar erkennbare Aussicht auf Besserung.

Angst und Verunsicherung können kein Ausweg sein

Unterdessen wurschtelt die CDU verunsichert weiter. Das Präsidiumsmitglied Karl-Josef Laumann sagt hierzu vieldeutig: „Da kann einem Angst und bange werden, auch für unser Land.“ Dennis Radtke, der prominente Sozialpolitiker, betont: „Da müssen die Alarmglocken schrillen.“ Sie beziehen ihre Kritik eben nicht nur auf die fallenden Umfragen.



Sondern auf die Ausweglosigkeit, die viele in der einst großen Partei inzwischen erfasst hat. Es kann aus allen diesen Gründen durchaus sein, dass der Ruf nach einer Minderheitsregierung als letzte Ausfahrt durchaus lauter wird.

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