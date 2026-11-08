Union verliert in Freiburg: Wer offensiv nichts riskiert, kann nichts gewinnen

Sechs, manchmal sieben Unioner auf einer Linie: So sah es aus, wenn der SC Freiburg am Sonntagabend den Ball hatte. Und das war oft der Fall. Der 1. FC Union Berlin verlor im Breisgau mit 0:2 (0:0) und fand nach vorne kaum statt.



Dass es nicht deutlich schlimmer kam, lag an Torhüter Frederik Rönnow. Der Däne parierte unter anderem einen Elfmeter von Vincenzo Grifo. In der Fremde steht für Union damit weiter erst ein Punkt zu Buche, das Torverhältnis lautet nun 1:14.

Mauro Lustrinellis Plan: Solidität auch auswärts

Trainer Mauro Lustrinelli hatte die Richtung vor dem Anpfiff klar vorgegeben. „Nach einem schwierigen Anfang haben wir eine gewisse Solidität gefunden, vor allem zu Hause. Die wollen wir jetzt auch auswärts zeigen“, sagte der Schweizer. Dafür schickte er dieselbe Elf auf den Platz wie beim 1:1 in der Vorwoche gegen Köln.



In Freiburg setzte Union diese Ansage fast radikal um. Rani Khedira ließ sich aus dem Mittelfeld in die Abwehr fallen, die Eisernen verteidigten mit Fünferkette. Lustrinelli hatte diese Option vorab als „sehr situativ“ beschrieben. Situativ war an diesem Abend wenig.

11:0 Torschüsse für Freiburg zur Pause

Die Zahlen der ersten Halbzeit sprachen eine deutliche Sprache: 11:0 Torschüsse, fünf davon aufs Tor, 70 Prozent Ballbesitz für Freiburg. Union gewann nur 40 Prozent der Zweikämpfe und brachte gerade einmal 69 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler.



Dass es zur Pause 0:0 stand, verdankten die Köpenicker Rönnow. In der 37. Minute lenkte er einen Schuss von Yuito Suzuki an den Pfosten. Fünf Minuten später tauchte er nach einem Kopfball von Igor Matanović ab und klärte zur Ecke.

Skarke und Imeri: Sechs Ballkontakte in 45 Minuten

Zur Pause reagierte Lustrinelli doppelt. Tim Skarke und Kastriot Imeri blieben in der Kabine, beide waren in der ersten Hälfte auf jeweils sechs Ballkontakte gekommen. Das sprach weniger gegen die beiden als gegen das Spiel dahinter. Wenn die Offensive keine Bälle bekommt, kann man von ihr auch nichts erwarten.



Das Opfer der defensiven Stabilität waren wieder einmal die Offensivspieler. Daran änderten auch die Einwechselspieler Wooyeong Jeong und Oliver Burke nichts: Nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit waren sie so unauffällig wie zuvor Skarke und Imeri.

Kein Pressing gegen müde Freiburger

Dabei hätte sich ein mutigerer Ansatz angeboten. Freiburg war erst am Donnerstag in der Conference League bei Trabzonspor gefordert. Union versuchte es dennoch nicht einmal mit druckvollem Pressing, sondern stellte sich hinten rein.



„Wie wollen wir das Pressing auslösen?“, hatte Lustrinelli vor dem Spiel selbst gefragt. In Freiburg lautete die Antwort lange: gar nicht. Das wirkte weniger wie ein Plan als wie ein Zeichen von fehlendem Mut und geringem Selbstvertrauen.

Khedira-Eigentor bringt Union in Rückstand

Nach dem Seitenwechsel wackelte dann auch die Defensive. Suzuki ließ mehrere Unioner stehen und traf das Außennetz (52.). Rönnow schimpfte lautstark mit seinen Vorderleuten über deren Zweikampfverhalten.



Drei Minuten später war es passiert. Jan-Niklas Beste legte von rechts in die Mitte, wo ausgerechnet Khedira den Ball ins eigene Tor lenkte (55.). Der Mann, der sich für die Stabilität in die Kette hatte fallen lassen, brachte Union in Rückstand.

Ex-Herthaner Scherhant leitet das 0:2 ein

Erst danach lief Union früher an und wurde prompt bestraft. Der gebürtige Berliner Derry Scherhant, 2025 von Hertha BSC nach Freiburg gewechselt, eroberte den Ball und schickte Suzuki in die Schnittstelle. Der Japaner chippte den Ball über Rönnow zum 2:0 (66.).



Drei Minuten später kehrte André Ilić nach langer Pause zurück und kam für Livan Burcu. Das Comeback des so lange herbeigesehnten Zielstürmers hätte vom Timing her kaum schlechter sein können. Ab der 77. Minute durfte auch Linus Güther für Michel Aebischer ran, für den 16-Jährigen war es der zweite Bundesliga-Einsatz unter Lustrinelli. Offensive Impulse aber konnte auch er dem Spiel nicht verleihen.

Rönnow hält Elfmeter von Grifo

In der Schlussphase wurde Union mutiger, gefährlich wurde es für Freiburg aber nicht mehr. Auf der anderen Seite verursachte András Schäfer einen Elfmeter (84.). Rönnow parierte gegen Grifo, wie schon im November 2024, als er den Italiener An der Alten Försterei vom Punkt stoppte. Kurz darauf kratzte er noch einen Ball von der Linie.



Offensivspiel zu entwickeln brauche Zeit, hatte Lustrinelli vor dem Anpfiff gesagt. Man wolle mit mehr Spielern in den gegnerischen Strafraum kommen: „Das ist der nächste Schritt.“ In Freiburg blieb Union schon den ersten schuldig.



Janik Haberer, der gegen seinen Ex-Klub als Rechtsverteidiger auflief, wollte vor dem Spiel „auf jeden Fall etwas mit nach Berlin nehmen“. Mitgenommen hat Union vor allem eine Erkenntnis: Stabilität allein reicht auswärts nicht.

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