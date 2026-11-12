Union verliert Test in Wolfsburg: Doppelspitze Ilic und Burke bleibt ohne Tor

Der 1. FC Union Berlin verliert das Testspiel beim VfL Wolfsburg mit. Ilic und Burke stehen erstmals wieder in der Startelf, doch Union bleibt ohne Tor.

Der 1. FC Union Berlin hat die Länderspielpause mit einer Niederlage begonnen. Beim Zweitligisten VfL Wolfsburg verloren die Köpenicker ein Testspiel im AOK Stadion mit 0:2 (0:1). Alessio Besio und Aaron Zehnter trafen für die Gastgeber, Union blieb über 90 Minuten ohne echte Torgefahr.

Mauro Lustrinelli stellt um

Trainer Mauro Lustrinelli musste auf Michel Aebischer, András Schäfer, Tom Rothe, Wooyeong Jeong und Linus Güther verzichten, die auf Länderspielreise sind. Rani Khedira und Tim Skarke bekamen eine Pause.



Auffälliger als das Personal war das System: Statt mit der Fünferkette aus den vergangenen beiden Bundesliga-Spielen begann Union mit einer Viererkette und einer Doppelspitze aus Andrej Ilic und Oliver Burke. Auch im Pressing liefen die Eisernen früher an.



Für beide Stürmer war es ein wichtiger Nachmittag: Erstmals nach ihren Verletzungspausen standen sie in der Startelf. Burke hatte wegen Achillessehnenproblemen zweieinhalb Monate pausiert. Ilic verpasste den kompletten Saisonstart nach einer schweren Lebensmittelvergiftung und einer Blinddarm-Operation, sein erstes Pflichtspiel bestritt er erst am Sonntag beim 0:2 in Freiburg.



In Wolfsburg spielte Ilic 45 Minuten, nach der Pause wurde er durch Mekhi Gray ersetzt. Wertvolle Spielzeit für beide Stürmer.

Raab hält lange, dann das kurze Eck

Die Wölfe waren von Beginn an aktiver. Matheo Raab, der für Frederik Rönnow im Tor stand, parierte in den ersten zwölf Minuten gleich viermal gegen Robert Glatzel.



In der 28. Minute war er dann geschlagen: Nach einem Diagonalball von Yannick Gerhardt ließ Besio auf der rechten Seite Derrick Köhn im Strafraum stehen und traf aus spitzem Winkel flach ins kurze Eck – kein glücklicher Moment für Raab.



Union stand nach der Pause defensiv stabiler, nach vorn blieb das Spiel aber harmlos. Die beste Gelegenheit hatte Gray in der 77. Minute: Burke nahm einen langen Ball von Kastriot Imeri stark mit, zog in den Strafraum und legte quer, doch der 19-Jährige setzte den Abschluss aus zentraler Position zu schwach und zu ungenau.



Sechs Minuten später fiel die Entscheidung. Fabian Reese verlagerte auf Besio, der per Kopf auf Zehnter weiterleitete. Der traf per Dropkick aus zwölf Metern ins lange Eck.

Die Torflaute hält an

Das Ergebnis passt ins Bild der vergangenen Wochen. In vier von neun Bundesliga-Spielen blieb Union ohne Treffer, auch beim 0:5 im DFB-Pokal in Köln. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gelangen nur zwei Tore.



Nach Freiburg hatte Lustrinelli angekündigt, die Pause nutzen zu wollen, um an den Schwächen zu arbeiten. Viel Zeit bleibt nicht: Am 21. November empfängt der Tabellen-16. RB Leipzig.



Und auch nach Wolfsburg kehrt Union noch einmal zurück: Am 21. Dezember bestreiten die Union-Frauen dort um 18 Uhr das letzte Bundesliga-Spiel des Jahres.

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