Die US-Bankenaufsicht sah die Zahlungsfähigkeit des Kreditinstituts gefährdet. Sämtliche 22 Filialen der Bank aus Indiana werden unter dem Namen First Citizens weitergeführt.

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Die First Citizens Bank (hier eine Filiale im kalifornischen Glendale) übernahm bereits 2023 die insolvente Silicon Valley Bank.

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In den USA ist es zur größten Bankenpleite seit mehr als zwei Jahren gekommen. Die US-Bankenaufsicht OCC schloss am Freitag die United Fidelity Bank mit Sitz in Evansville im Bundesstaat Indiana. Das Kreditinstitut hatte Ende September eine Bilanzsumme von 5,9 Milliarden Dollar. Die First Citizens Bank übernimmt einen Großteil des Geschäfts. Die staatliche Einlagensicherungsbehörde FDIC rechnet infolge der Pleite mit Kosten von 1,83 Milliarden Dollar für ihren Sicherungsfonds.

Nach Angaben der Bankenaufsicht sei das Institut voraussichtlich nicht mehr in der Lage gewesen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und Kunden ihre Einlagen auf Verlangen auszuzahlen. Die Aufsichtsbehörde übertrug der FDIC die Abwicklung der Bank.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten der FDIC berichtet, war zuletzt im April 2024 mit der Republic Bank in Philadelphia ein Kreditinstitut dieser Größenordnung geschlossen worden. Die Bank hatte eine Bilanzsumme von sechs Milliarden Dollar.

First Citizens übernimmt Filialen und Verbindlichkeiten

Die First Citizens Bank mit Sitz in Raleigh im Bundesstaat North Carolina erhielt in einem Bieterverfahren den Zuschlag für die Übernahme eines Großteils des Geschäfts der United Fidelity Bank.



Nach Angaben des Unternehmens sieht die Vereinbarung mit der FDIC die Übernahme von Vermögenswerten in Höhe von schätzungsweise 5,9 Milliarden Dollar vor. Darunter sind Kredite im Umfang von 3,1 Milliarden. Von den insgesamt 5,4 Milliarden Dollar an Einlagen der United Fidelity Bank übernimmt First Citizens voraussichtlich 4,5 Milliarden Dollar.

Die Zahlen beruhen auf dem Bilanzstand der United Fidelity Bank vom 30. September und können sich bei der abschließenden Abrechnung mit der FDIC noch ändern. Das Gebot von First Citizens lag rund 2,6 Milliarden Dollar unter dem angesetzten Wert der übernommenen Vermögenswerte.

First Citizens übernimmt 20 Filialen in den Bundesstaaten Indiana, Illinois, Colorado und Florida sowie zwei weitere auf den Amerikanischen Jungferninseln. Zur Vereinbarung gehört auch die Übernahme der Tochtergesellschaften der United Fidelity Bank, darunter das Immobilienunternehmen Pedcor Homes.

Kunden können weiterhin über ihr Geld verfügen

Nach Angaben der FDIC behalten die Kunden ihre Guthaben und den bisherigen Schutz durch die Einlagensicherung. Sie können auch am Wochenende mit ihren Bankkarten Geld abheben und Schecks ausstellen. Kreditraten sollen wie bisher gezahlt werden.

Die Filialen, die üblicherweise samstags öffnen, tun dies bereits an diesem Samstag unter dem Namen First Citizens, alle übrigen am Montag. Bis zur Umstellung der Banksysteme sollen die Kunden weiterhin ihre bisherigen Filialen nutzen.

Die First Citizens Bank zählt nach eigenen Angaben zu den 20 größten Kreditinstituten der USA. Ihre Muttergesellschaft First Citizens BancShares verfügt über eine Bilanzsumme von mehr als 225 Milliarden Dollar.

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