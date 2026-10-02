Volksbademeister Lilienthal: „Ich habe noch nie einen Berliner erlebt, der meckert!“

In diesen Tagen wird das ursprünglich als Protestaktion gegen die marode Infrastruktur Berlins gemeinte Volksbad abgebaut. Es hat allerdings so manchen aus ganz anderen Gründen auf die Palme gebracht: Ticket-Engpässe, kaputte Duschen, die kurzfristig zur Schließung führten, zu wenig Sicherheitspersonal und nicht zuletzt die kafkaeske Rassismusdebatte um einen Time-Slot nur für Schwarze. Volksbühnen-Intendant Matthias Lilienthal zieht bei allem eine positive Bilanz. Sein Plan, Räume neu zu denken, sei für alle aufgegangen. Jetzt beginnt die Spielzeit in den eigentlichen Theaterräumen: in der Volksbühne und im Prater. Er will sein Haus internationaler aufstellen, neue Berlin-Narrative finden und abgenutzte Kulturmetaphern beerdigen.