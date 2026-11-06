Unter 100 km/h auf der linken Spur: Italien will Autobahn-Schleicher bestrafen – das droht Urlaubern

Neue Autobahnregel in Italien: 100 km/h Mindesttempo links, Bußgeld ab 40 Euro, Start frühestens 2028. Was deutsche Urlauber jetzt wissen müssen.

Dichter Verkehr auf der A9 bei Turate nördlich von Mailand: Auf der linken Spur breiter Autobahnen soll in Italien künftig ein Mindesttempo von 100 km/h gelten.

Wer mit dem Auto nach Italien fährt, kennt das Bild: Auf der linken Spur rollt jemand gemächlich dahin, rechts ist alles frei. Damit soll bald Schluss sein. Rom will auf der Überholspur ein Mindesttempo von 100 km/h festschreiben.



Die Regel steht im Entwurf für eine komplett neue Straßenverkehrsordnung, den „Codice della Strada“. Der Ministerrat hat ihn am 13. Oktober 2026 in erster Lesung gebilligt. Für den nächsten Sommerurlaub ändert sich trotzdem nichts: Gelten soll das neue Regelwerk frühestens ab 2028.

Mindesttempo 100 km/h: Auf welchen Autobahnen es gelten soll

Betroffen sind nur breite Strecken. Gemeint sind Autobahnen und große Schnellstraßen mit mindestens drei Fahrstreifen pro Richtung, auf denen in parallelen Kolonnen gefahren werden darf.



Die Untergrenze gilt allein für die äußerste linke Spur direkt an der Mittelleitplanke. Auf der mittleren und der rechten Spur darf man weiter langsamer fahren. Das geht aus Artikel 50 des Entwurfs hervor, wie das italienische Rechtsportal Brocardi berichtet.

Welches Bußgeld Schleichern auf der linken Spur droht

Im Entwurf ist von 40 Euro die Rede. Mehrere internationale Berichte nennen eine Spanne von 40 bis 160 Euro. Die endgültige Höhe steht erst fest, wenn der Text verabschiedet ist.



Billig ist Linksbummeln in Italien allerdings schon heute nicht. Das Land kennt ein strenges Rechtsfahrgebot: Wer ohne Grund nicht die rechte freie Spur nutzt, riskiert laut demselben Portal 42 bis 173 Euro und vier Punkte auf dem Führerschein.



Neu ist also nicht das Verbot, sondern die feste Zahl. Bislang mussten Polizisten im Einzelfall abwägen, ob jemand den Verkehr behindert. Mit der 100er-Marke wird das Kontrollieren deutlich einfacher.

Regen, Nebel, Baustelle: Wann man langsamer fahren darf

Zum Gasgeben um jeden Preis zwingt die Regel niemanden. Bei starkem Regen, dichtem Nebel, an Baustellen oder nach Unfällen bleibt Tempo unter 100 erlaubt. Dasselbe gilt, wenn Schilder dauerhaft oder vorübergehend etwas anderes anordnen.



Auch im dichten Verkehr muss niemand auf 100 beschleunigen, wenn das gefährlich wäre. Das Tempo muss weiterhin zu Straße, Verkehr und Sicht passen, betont das Fachportal Autoblog.

Ab wann gilt die neue Regel in Italien?

Bis zur endgültigen Fassung ist es noch ein weiter Weg. Staatsrat, die Konferenz von Staat und Regionen sowie die Parlamentsausschüsse müssen Stellung nehmen. Danach beschließt der Ministerrat endgültig, der Staatspräsident unterzeichnet das Dekret.



Laut Motor1 Italia könnte der finale Text bis Mitte März 2027 vorliegen. In Kraft treten soll die neue Straßenverkehrsordnung am 1. Januar 2028.

Bußgeld aus Italien: Was deutsche Autofahrer wissen sollten

Wer in Italien geblitzt oder angehalten wird, bekommt die Rechnung oft erst Wochen später nach Hause geschickt. Zwangsweise eintreiben dürfen italienische Behörden Bußgelder in Deutschland laut ADAC ab 70 Euro, wie Web.de berichtet.



Ein Strafzettel über 40 Euro läge darunter. Ignorieren sollte man ihn trotzdem nicht: Offene Forderungen können beim nächsten Italienbesuch oder bei einer Kontrolle vor Ort wieder auftauchen.

Zehn Euro pro km/h und Tempo 150: Was die Reform noch ändert

Die Reform ersetzt das Regelwerk von 1992 vollständig. Am stärksten spüren würden Autofahrer die neuen Strafen für zu schnelles Fahren.



Statt fester Stufen soll außerorts und auf Autobahnen jeder km/h zu viel zehn Euro kosten. Wer 40 km/h zu schnell ist, zahlt 400 Euro. In Ortschaften wären es fünf Euro pro km/h.



Auf dreispurigen Abschnitten mit Standstreifen und Abschnittskontrolle sollen bis zu 150 km/h erlaubt werden. Führerschein und Fahrzeugschein müsste man nicht mehr auf Papier dabeihaben.

Und in Deutschland? Keine Mindestgeschwindigkeit, aber Bußgeld

Eine feste Untergrenze für die linke Spur gibt es auf deutschen Autobahnen nicht. Benutzen dürfen sie nur Fahrzeuge, die bauartbedingt schneller als 60 km/h fahren können.



Ungestraft schleichen darf man trotzdem nicht. Wer ohne Grund so langsam fährt, dass andere behindert werden, zahlt laut Bußgeldkatalog 20 Euro. Kommt ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot mit Behinderung hinzu, werden 80 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.



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