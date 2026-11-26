Tief unter dem Fluss kämpfte sich die riesige Bohrmaschine durch Ton, Schluff und Sand. China will hier einen der längsten Unterwasser-Straßentunnel der Welt bauen.

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Mitarbeiter des chinesischen Baukonzerns bei der Arbeit im Haitai-Jangtse-Tunnel in der Provinz Jiangsu

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Beim Bau des Haitai-Jangtse-Tunnels in China hat eine Tunnelbohrmaschine den 7,46 Kilometer langen Abschnitt unter dem Jangtse vollständig durchquert. Die Maschine „Jianghai“ erreichte am Donnerstag das Südufer bei Taicang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.



Damit ist der Flussabschnitt der ersten Tunnelröhre fertig gebohrt. Der vollständige Tunneldurchstich steht noch aus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Der geplante Straßentunnel soll 11,185 Kilometer lang werden und zwei getrennte Röhren mit jeweils drei Fahrspuren erhalten. Laut Xinhua soll er der weltweit längste Unterwasser-Straßentunnel werden, der im sogenannten Schildvortrieb gebaut wird.



Bei diesem Bauverfahren gräbt sich eine große Maschine durch den Boden. Direkt hinter ihr werden vorgefertigte Bauteile eingesetzt, die den Tunnel sichern.

Bohrmaschine mit 16,64 Metern Durchmesser

Die in China entwickelte Maschine „Jianghai“ hat einen maximalen Bohrdurchmesser von 16,64 Metern. Sie begann ihre Arbeit im April 2025 am Nordufer bei Nantong. Im September 2025 erreichte sie den Bereich unter dem Fluss. Von dort aus arbeitete sie sich rund 14 Monate lang unter dem Jangtse hindurch, bis sie am Donnerstag das Südufer erreichte.

Der für den Einsatz einer Tunnelbohrmaschine vorgesehene Abschnitt der rechten Röhre ist insgesamt 9315 Meter lang. Für die zweite Röhre ist eine weitere Maschine namens „Cangyuan“ im Einsatz.

Die gesamte Straßenverbindung einschließlich der Zufahrten misst 39,07 Kilometer. Sie verbindet die Gegend um Nantong nördlich des Jangtse mit Taicang am Südufer.

75 Meter Tiefe und hoher Wasserdruck

Besonders schwierig war die Unterquerung wegen des weichen, wasserdurchlässigen Untergrunds. Die Maschine musste verschiedene Schichten aus Ton, Schluff und Sand durchbohren. Dabei bestand die Gefahr, dass Wasser und Sand in den Tunnel eindringen oder sich der Boden darüber absenken könnten.

Am tiefsten Punkt lag die Tunneltrasse nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua in 75 Metern Tiefe. Dort musste die Maschine einem Wasser- und Erddruck von bis zu 7,5 Bar standhalten. Nach Angaben von Xinhua kam die Maschine durchschnittlich etwa 20 Meter pro Tag voran.

Der Tunnel ist Teil eines größeren Straßenprojekts im Jangtse-Delta. Nach seiner Fertigstellung soll er die Fahrzeiten zwischen Nantong, dem Süden der Provinz Jiangsu und dem Großraum Shanghai verkürzen.

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