Uralter Fluch auf Instagram: Warum junge Leute aus dem Urlaub plötzlich nichts mehr posten

Urlaubsfotos erst nach der Rückkehr posten: Der „böse Blick“ der Antike wird zum TikTok-Trend. Was Einbrecher und Versicherer damit zu tun haben.

Selfie am Pool, gepostet wird erst zu Hause: Aus Angst vor dem „Evil Eye“ teilen immer mehr junge Urlauber ihre Fotos später. (Symbolbild)

Der Pool glitzert, der Aperol leuchtet im Sonnenuntergang, das Handy ist schon entsperrt. Trotzdem bleibt die Instagram-Story leer.



Das Bild taucht erst zwei Wochen später auf, gepostet im Berliner Novembergrau. Wer sich wundert, warum Freunde im Urlaub plötzlich abtauchen, bekommt eine erstaunliche Antwort. Sie ist rund 5000 Jahre alt und heißt „Evil Eye“, der böse Blick.

„Evil Eye“-Trend: Warum Urlauber erst später posten

Auf TikTok und Instagram erklären vor allem junge Leute, warum sie Reisefotos grundsätzlich erst nach der Rückkehr hochladen. Über den Trend berichteten zuletzt der österreichische Standard und das Schweizer Portal 20 Minuten.



Die Logik: Wer sein Glück in Echtzeit zeigt, zieht Neid auf sich. Und Neid bringt nach altem Volksglauben Unglück, im Jahr 2026 etwa in Form eines verschollenen Koffers.



Das Schweizer Portal zitiert junge Frauen, die erst posten, wenn die Ferien vorbei sind. Ein TikTok-Nutzer klagt dort sogar, ihm sei nach einem Live-Post vom Flughafen das iPad abhandengekommen. Der Flughafen dürfte als Erklärung reichen.

Böser Blick: Ein Aberglaube aus Mesopotamien

Neu ist an alldem nur die Plattform. Schon sumerische Keilschrifttexte erwähnen ein Auge, das Menschen Böses bringt. Die alten Griechen sprachen vom „ophthalmos baskanos“, dem neidischen Auge.



Das deutsche Standardwerk zum Thema erschien in Berlin: Der Hamburger Augenarzt Siegfried Seligmann veröffentlichte 1910 „Der böse Blick und Verwandtes“, zwei Bände voller Amulette und Abwehrgesten.

Nazar-Amulett: Das blaue Auge ist das Gegenmittel

Das blau-weiße Glasauge aus dem Türkei- oder Griechenlandurlaub halten viele für das „Evil Eye“ selbst. Tatsächlich soll es davor schützen. In der Türkei heißt es Nazar Boncuk, „nazar“ kommt aus dem Arabischen und bedeutet Blick.



Zerspringt das Amulett, hat es nach dem Volksglauben einen bösen Blick abgefangen. Heute baumelt es an Rückspiegeln und steht als Emoji unter unzähligen Instagram-Posts. Der jungen Generation reicht das offenbar nicht mehr.

Polizei rät: Urlaubsfotos erst zu Hause posten

Wer über den Trend lacht, sollte kurz innehalten. Das späte Posten ist ausgerechnet das, was die Polizei seit Jahren empfiehlt. Die Bayerische Polizei nennt soziale Netzwerke laut PC-Welt ein „digitales Einbruch-Risiko“.



Die Wiener Polizei berichtete dem ORF, festgenommene Einbrecher hätten in Vernehmungen angegeben, über Urlaubsfotos auf ihre Opfer gestoßen zu sein.

Wohnungseinbrüche in Berlin: plus 24,5 Prozent

Für Berlin ist das kein Randthema. Laut Kriminalstatistik der Polizei Berlin gab es 2025 genau 10.618 Wohnungseinbrüche, ein Viertel mehr als im Vorjahr. Aufgeklärt wurden nur 7,9 Prozent.



Im Großstadtvergleich der Versicherungswirtschaft landet Berlin mit 288 Einbrüchen pro 100.000 Einwohner auf Platz drei. [Link auf eigenen Einbruchschutz-Text einsetzen]

So posten Sie sicher aus dem Urlaub

Wer nicht zwei Wochen schweigen will, kann den Kreis verkleinern. Instagram bietet für Storys die Funktion „Enge Freunde“, damit sehen nur ausgewählte Kontakte das Strandbild.



Wichtiger noch: keinen Standort markieren, solange man unterwegs ist. Und keine Bilder posten, auf denen Abreisedatum, Bordkarte oder gar der Hausschlüssel zu sehen sind.

Zahlt die Hausratversicherung nach einem Urlaubspost?

Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Hausratversicherung zahle nicht, wenn man vorher Strandfotos gepostet hat. So pauschal stimmt das nicht. Kürzen darf ein Versicherer nur bei grober Fahrlässigkeit, und auch dann nur nach Schwere des Verschuldens (Paragraf 81 Versicherungsvertragsgesetz).



Der britische Versicherer Admiral erklärt in einer Mitteilung, ein Foto allein führe meist nicht zur Ablehnung. Heikel werde es, wenn das Bild öffentlich ist und Name samt Adresse danebenstehen. Wer sicher gehen will, wählt einen Tarif, der auf den Einwand grober Fahrlässigkeit verzichtet.

Fazit: Warum spätes Posten trotzdem klug ist

Abergläubische und Skeptiker landen am Ende beim selben Verhalten. Wer erst nach der Reise postet, verrät niemandem die leere Wohnung und hat im Urlaub mehr vom Urlaub.



Den bösen Blick gibt es also tatsächlich. Er schaut nur nicht neidisch auf Ihren Infinity-Pool, sondern nüchtern auf Ihre dunklen Fenster.

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