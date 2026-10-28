Die meisten organischen Moleküle dürften beim Einschlag auf der jungen Erde zerstört worden sein. Neue Berechnungen zeigen, warum selbst Blausäure nur selten unbeschadet ankam.

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Kometen haben vermutlich weit seltener als bisher angenommen die für die Entstehung des Lebens wichtigen Moleküle in ausreichender Konzentration auf die Erde gebracht. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher der Universität Cambridge in einer Studie, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Nach ihren Berechnungen zerbrachen viele Kometen bereits beim Durchqueren der Erdatmosphäre. Beim Einschlag wurden zudem zahlreiche der enthaltenen Moleküle zerstört.

Seit Langem wird vermutet, dass Kometen wichtige chemische Ausgangsstoffe für die Entstehung des Lebens auf die junge Erde brachten. Die Himmelskörper enthalten zahlreiche kohlenstoff- und stickstoffhaltige Verbindungen. Ob diese einen Einschlag unbeschadet überstehen konnten, ist allerdings fraglich.

Die Forscher um den Astronomen Richard Anslow untersuchten deshalb, wie häufig Kometen so auf die junge Erde einschlugen, dass diese Moleküle erhalten bleiben konnten. Dazu kombinierten sie Berechnungen der Kometenbahnen mit Modellen zum Eintritt in die Atmosphäre und zur Zerstörung der Moleküle beim Einschlag. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift Scientific Reports.

Hohe Geschwindigkeit zerstört organische Moleküle

Die Forscher untersuchten vor allem Blausäure, eine Verbindung aus Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff. Sie kann bei chemischen Reaktionen zur Bildung komplexerer Moleküle beitragen, die für die Entstehung des Lebens wichtig sind. Blausäure kommt in Kometen in vergleichsweise großen Mengen vor und gilt als widerstandsfähiger als viele andere organische Verbindungen.

Den Modellrechnungen zufolge zerbrechen zahlreiche Kometen schon beim Flug durch die Atmosphäre. Kleinere Himmelskörper zerbrechen besonders leicht. Beim anschließenden Aufprall können die hohen Temperaturen selbst widerstandsfähige Moleküle zerstören.

Nur bei einer günstigen Kombination aus Größe, Geschwindigkeit und Einschlagwinkel konnten Kometen genügend Ausgangsstoffe für die Entstehung des Lebens auf die Erdoberfläche bringen. Zudem hätten sich die Moleküle anschließend in genügend hoher Konzentration ansammeln müssen.

Unversehrte Ankunft auf der Erde nicht wahrscheinlich

Ganz ausschließen lasse sich eine solche Abfolge nicht, erklärte Anslow. Nach den Berechnungen sei sie jedoch äußerst unwahrscheinlich. Hinzu komme, dass die Zahl der Kometeneinschläge auf der Erde im Laufe ihrer frühen Geschichte stark zurückging.

Die Ergebnisse sprechen damit gegen die bisherige Annahme, dass Kometen wesentlich zur Versorgung der jungen Erde mit den chemischen Ausgangsstoffen des Lebens beitrugen. Sie widerlegen weder die Existenz solcher Stoffe in Kometen noch die Möglichkeit, dass einzelne Moleküle einen Einschlag überstanden.

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