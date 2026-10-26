US-Autor nach Corona-Tweets verurteilt: „Werde es nicht mehr wagen, deutsche Behörden zu kritisieren“

Erst freigesprochen, nun verurteilt: Der in Berlin lebende Autor C.J. Hopkins muss wegen zweier X-Beiträge eine Geldstrafe zahlen. Vor Gericht rechnet er mit der deutschen Justiz ab.

Der amerikanische Autor und Satiriker C.J. Hopkins ist am Montag vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt worden. Das Gericht verhängte 60 Tagessätze zu je 80 Euro. Hintergrund sind zwei Social-Media-Beiträge aus dem Jahr 2022, in denen der in Berlin lebende Schriftsteller die damalige Corona-Politik mit dem Nationalsozialismus verglichen hatte.



In den damaligen Beiträgen auf Twitter (heute X) war eine medizinische Schutzmaske mit einem Hakenkreuz zu sehen. Die Abbildung stammt vom Cover seines Buches „The Rise of the New Normal Reich“. Hopkins wollte damit nach eigenen Angaben vor autoritären Entwicklungen während der Corona-Pandemie warnen.

Erst Freispruch, nun verurteilt

Der Fall beschäftigt die Berliner Justiz seit mehreren Jahren. Im Januar 2024 hatte das Amtsgericht Tiergarten Hopkins zunächst freigesprochen. Die damalige Richterin sah in den Veröffentlichungen eine erkennbare Ablehnung des Nationalsozialismus.



Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Im September 2024 hob das Kammergericht den Freispruch auf und sprach Hopkins wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in zwei Fällen schuldig. Am Montag ging es deshalb nur noch um das Strafmaß.

Hopkins rechnet mit deutscher Justiz ab

Bei der Strafzumessung berücksichtigte das Gericht zugunsten des Autors, dass er nicht vorbestraft ist und die Veröffentlichungen bereits mehr als vier Jahre zurückliegen. Zu seinen Lasten wurde gewertet, dass die Beiträge öffentlich zugänglich waren und sich an eine Vielzahl von Menschen richteten.



Hopkins selbst nutzte sein Schlusswort für eine scharfe Abrechnung mit der deutschen Justiz. Er wolle sich bei dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und den Behörden entschuldigen, die ihm in den vergangenen drei Jahren beigebracht hätten, „wie die Dinge in Deutschland laufen“, erklärte er sarkastisch.

Hopkins: „Ich bin ein Autor, kein Terrorist“

Als er 2022 die Beiträge veröffentlichte, habe er nicht damit gerechnet, strafrechtlich verfolgt zu werden. „Ich ging davon aus, dass Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat ist“, sagte Hopkins. Besonders kritisierte er eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit einem weiteren Strafverfahren wegen seines Buches. „Ich bin nur ein Autor, kein Terrorist oder Krimineller.“



Zum Abschluss versprach Hopkins mit unverkennbarer Ironie: „Ich werde es nicht mehr wagen, die deutschen Behörden zu kritisieren – ganz gleich, wie totalitär sie sich verhalten, wie eklatant sie gegen das Grundgesetz verstoßen oder welche Lügen und Propaganda sie verbreiten.“



Neben dem Verfahren um die beiden Tweets läuft gegen Hopkins ein weiteres Strafverfahren im Zusammenhang mit der Verbreitung seines Buches.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema