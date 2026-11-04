Die Republikaner verlieren laut US-Medien beide Kongresskammern. Die Debatte um die Folgen der Wahl beginnt. Alle Ergebnisse, Reaktionen und Entwicklungen im Liveblog.

DIE USA HABEN GEWÄHLT – DAS WICHTIGSTE ZU DEN MIDTERMS Bei den Kongresswahlen haben die Demokraten nach übereinstimmenden Medienprognosen sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat von den Republikanern zurückerobert.

haben die nach übereinstimmenden Medienprognosen von den Republikanern zurückerobert. Präsident Donald Trump akzeptiert das Ergebnis in einer ersten Reaktion.

in einer ersten Reaktion. Bei den US-Zwischenwahlen standen am Dienstag (Ortszeit) alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Nun wird ausgezählt.

standen am Dienstag (Ortszeit) alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und rund ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Nun wird ausgezählt. Das Ergebnis der Kongresswahlen bestimmt, wie viel Rückhalt Donald Trump für die zweite Hälfte seiner Amtszeit hat. Er selbst stand nicht zur Wahl.

bestimmt, wie viel Rückhalt für die zweite Hälfte seiner Amtszeit hat. Er selbst stand nicht zur Wahl. Die Wähler stimmten außerdem über zahlreiche Gouverneursposten, Parlamente der Bundesstaaten und einzelne Sachfragen ab.

Mittwoch, 4. November

7.49 Uhr: Demokraten gewinnen laut AP beide Kongresskammern

Die Demokraten haben laut der Nachrichtenagentur AP nach dem Senat auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Demnach kommen sie dort auf mindestens 221 Sitze (Mehrheit ab 218). Im Senat sicherten sie sich bislang mindestens 53 Sitze (Mehrheit ab 51).



Damit kontrollieren sie künftig beide Kongresskammern und können die Gesetzesvorhaben von Präsident Donald Trump blockieren. Die Parteiführung hat zudem Untersuchungen gegen Regierungsmitglieder und zu den finanziellen Interessen von Trumps Familie angekündigt. Trump drohte seinerseits, Gesetzesvorhaben der Demokraten mit seinem Veto zu stoppen.

7.30 Uhr: Demokrat Jackson siegt bei wichtigem Senatsrennen in Maine

Die Republikaner haben Hochrechnungen zufolge auch einen stark umkämpften Senatssitz im Bundesstaat Maine verloren. Senatorin Susan Collins, die fast 30 Jahre in der Kongresskammer saß, unterlag gegen den demokratischen Herausforderer Troy Jackson, wie die Sender CNN und Fox News auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldeten.

7.25 Uhr: Demokrat El-Sayed gewinnt offenbar Senatswahl in Michigan

Der Demokrat Abdul El-Sayed hat laut einer von The Hill berichteten Prognose von Decision Desk HQ die Senatswahl in Michigan gewonnen. Der Arzt und frühere Gesundheitschef von Detroit setzte sich gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Mike Rogers durch und wird damit der erste muslimische US-Senator. El-Sayed stellte im Wahlkampf die Gesundheitsversorgung und die Lebenshaltungskosten in den Mittelpunkt.



Auch innerhalb seiner Partei war El-Sayed umstritten. Einige jüdische Vertreter warfen ihm vor, mit seiner Rhetorik gegen Israel Antisemitismus zu schüren. Kritik entzündete sich auch an gemeinsamen Wahlkampfauftritten mit dem linken Streamer Hasan Piker, dem antisemitische Äußerungen vorgeworfen werden. El-Sayed distanzierte sich mehrfach von Aussagen Pikers. Seine frühere innerparteiliche Rivalin Haley Stevens unterstützte kurz vor der Wahl den Republikaner Rogers und begründete dies unter anderem mit El-Sayeds Verbindungen zu Piker.

7.12 Uhr: Demokraten sichern Senat – Mehrheit im Repräsentantenhaus rückt näher

Den Demokraten sind laut Fox News bislang 212 Sitze im Repräsentantenhaus zugesprochen, den Republikanern 126. Damit fehlen den Demokraten noch sechs Mandate zur Mehrheit von 218 Sitzen. 97 Rennen sind noch offen.



Im Senat haben die Demokraten ihre Mehrheit bereits gesichert: Dort stehen sie bei 53 Sitzen, die Republikaner bei 41. Sechs Sitze sind noch offen. Dieser Stand von 7.06 Uhr MEZ umfasst auch die Mandate, die nicht zur Wahl standen.

7.07 Uhr: Republikaner diskutieren über eine Zukunft nach Trump

Angesichts der schweren Wahlverluste werden bei den Republikanern Forderungen nach einer Neuorientierung laut. „Es kann nicht für immer die Partei Trumps sein“, sagte der frühere republikanische Kreisvorsitzende Jonathan Fletcher aus North Carolina laut Politico. Um wieder zu gewinnen, müsse die Partei Wähler in der politischen Mitte erreichen.



Senator Curtis aus Utah forderte Selbstkritik: „Wenn unsere Antwort darin besteht, die Medien, die Umfragen oder die Wähler verantwortlich zu machen, haben wir absolut nichts gelernt.“ Der republikanische Berater Ryan Stubenrauch führte die Niederlagen auf die landesweite Stimmung zurück: „Die Menschen sind wütend auf Trump.“ Ein von Politico anonym zitierter Parteispender bezweifelte zudem, dass Vizepräsident JD Vance die Republikaner 2028 zum Sieg führen könne, wenn er weiter Trump verteidige.

7 Uhr: Alle Wahllokale in den USA geschlossen

Um 7 Uhr MEZ haben auch auf den westlichen Aleuten in Alaska die letzten Wahllokale der US-Zwischenwahlen geschlossen. Damit ist die Stimmabgabe im gesamten Land beendet. Die Auszählung läuft weiter.

6.53 Uhr: Jeffries kündigt Vorgehen gegen Korruption an

Der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries hat nach dem Wahlsieg seiner Partei angekündigt, Verantwortliche für Korruption „zur Rechenschaft zu ziehen“. Die Amerikaner hätten deutlich gemacht, „dass sie genug vom Extremismus und genug von der Korruption“ hätten, sagte er vor Anhängern. Wer sich auf die Bereicherung seiner Familie, Freunde oder Spender konzentriere, verbessere nicht das Leben der Bevölkerung.



Jeffries vertritt einen Wahlkreis in New York und führt die Demokraten im Repräsentantenhaus seit 2023 als Nachfolger von Nancy Pelosi. Mit einer demokratischen Mehrheit könnte er nun zum Vorsitzenden der Kammer gewählt werden. Er wäre der erste Afroamerikaner auf diesem Posten und würde den Republikaner Mike Johnson ablösen.

6.45 Uhr: Demokrat Talarico nach Wahlsieg: „Wir haben Texas zurückerobert“

James Talarico hat als erster Demokrat seit 1994 eine landesweite Wahl in Texas gewonnen. Bei der Senatswahl setzte er sich laut Reuters unter Berufung auf Medienprognosen gegen den von Präsident Donald Trump unterstützten Republikaner Ken Paxton durch. „Wir haben Texas gerade zurückerobert“, sagte Talarico anschließend laut BBC vor jubelnden Anhängern in Austin. „Wir haben gerade gezeigt, dass eine Politik der Spaltung einer Politik der Liebe nicht gewachsen ist.“ Sein Wahlkampf habe milliardenschweren Wahlkampfspendern zeigen sollen, dass die Macht dem Volk gehöre. „Ich werde euch immer dienen, ich werde immer für euch kämpfen“, versprach er.

James Talarico feiert seinen Senatswahlsieg vor Anhängern in Austin, Texas. © Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

6.25 Uhr: Trump sieht auch Iran-Krieg als Grund für Wahlniederlagen

US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass der Iran-Krieg zu den Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen beigetragen hat. „Ich denke, ein Teil davon lag am Iran“, sagte er in einem Interview mit Fox News. „Nun, ich sage Folgendes: Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet“, so Trump.



Zugleich kündigte er an, aus seiner Sicht „verrückte“ Gesetzesvorhaben der Demokraten mit einem Veto zu stoppen. „Nach ein paar Monaten voller Vetos werden sie anrufen und sagen: ‚Wie kriegen wir das hin?‘ Und dann werden wir zusammenarbeiten.“

6.20 Uhr: Demokratin Haaland als erste indigene Frau zur Gouverneurin gewählt

Die Demokratin Deb Haaland ist Hochrechnungen zufolge als erste indigene Frau in der Geschichte der USA zur Gouverneurin gewählt worden. Haaland setzte sich im Bundesstaat New Mexico gegen den Republikaner Gregg Hull durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Ihr Wahlsieg war in Umfragen vorhergesagt worden.

6.01 Uhr: Demokraten gewinnen Mehrheit in beiden Kongresskammern

Die Demokraten haben laut übereinstimmenden US-Medienberichten die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus gewonnen. Sie eroberten demnach sechs bislang republikanische Senatssitze und siegten auch in konservativen Hochburgen wie Texas, South Carolina und Iowa. In Kansas gewann mit dem Pastor Adam Hamilton erstmals seit fast einem Jahrhundert ein Demokrat eine Senatswahl. Im Repräsentantenhaus nahmen sie den Republikanern mindestens acht Sitze ab.



Reuters wertet den Wahlausgang als Ausdruck tiefer Unzufriedenheit mit Präsident Donald Trumps Wirtschaftspolitik und dem Iran-Krieg, der die Benzinpreise stark steigen ließ.

6 Uhr: Wahlschluss auf Hawaii und im Großteil Alaskas

Auch auf Hawaii und im Großteil Alaskas haben die Wahllokale geschlossen. Nur auf den westlichen Aleuten in Alaska können Wähler noch bis 7 Uhr deutscher Zeit ihre Stimme abgeben. Danach ist die reguläre Stimmabgabe in allen 50 US-Bundesstaaten beendet.

5.55 Uhr: Trump gibt unterlegenen Kandidaten die Schuld

US-Präsident Donald Trump hat nach den Wahlniederlagen der Republikaner eigene Verantwortung zurückgewiesen. „Ich stand nicht auf dem Stimmzettel, und wenn ich es getan hätte, hätten wir mit einem Erdrutschsieg gewonnen!“, schrieb er auf Truth Social.



Den texanischen Gouverneur Greg Abbott griff Trump persönlich an. Dieser hätte nicht verloren, wenn er nicht in den vergangenen sechs Monaten zum „RINO“ geworden wäre, schrieb Trump. Die Abkürzung steht für „Republican in Name Only“, also einen Republikaner nur dem Namen nach. Zudem kündigte Trump an, als politischer Kommentator die Gründe für Siege und Niederlagen der Kandidaten analysieren zu wollen.

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5.50 Uhr: Demokraten erobern auch Senatsposten in Bundesstaaten Ohio und Kansas

Die US-Demokraten haben auch in den Bundesstaaten Ohio und Kansas den Senatssitz von den Republikanern erobert. In Ohio setzte sich der frühere demokratische US-Senator Sherrod Brown laut den Sendern CNN und CBS am Dienstag gegen den bisherigen republikanischen Mandatsträger Jon Husted durch.



In der Republikaner-Hochburg Kansas eroberten die Demokraten erstmals seit 1932 einen Senatssitz. Der demokratische Priester Adam Hamilton setzte sich in dem Bundesstaat im Mittleren Westen gegen den republikanischen Amtsinhaber Roger Marshall durch, wie Prognosen der Sender CNN und NBC vom Dienstag ergaben.



Insgesamt konnten die Demokraten in mindestens sechs Bundesstaaten Senatssitze erobern, darunter neben Kansas weitere traditionelle Hochburgen der Republikaner wie Texas und South Carolina. Neben dem Repräsentantenhaus errangen sie nun auch im Senat die Mehrheit.

5.37 Uhr Trump will Midterm-Ergebnis akzeptieren

Donald Trump hat am Dienstagabend erklärt, er werde das Ergebnis der Zwischenwahlen anerkennen und mit den Demokraten zusammenarbeiten. „Ich bin absolut bereit, diese Ergebnisse zu akzeptieren“, sagte er gegenüber US-Medien.



Die Verluste seiner Partei führte er darauf zurück, dass sein eigener Name diesmal nicht auf den Stimmzetteln stand. Zugleich bereue er seine Unterstützung für Kandidaten wie Darline Graham aus South Carolina nicht, die ihren Senatssitz verlor.



Zur Niederlage Grahams sagte Trump, deren im Juli verstorbener Bruder Lindsey hätte sich wohl durchgesetzt.

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5.30 Uhr: Demokraten gewinnen in Kansas ersten Senatssitz seit 1932

Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert. Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete.

5.25 Uhr: Republikaner verlieren Gouverneursposten in Texas

Erstmals seit mehr als 30 Jahren hat in Texas Hochrechnungen zufolge eine Demokratin die Gouverneurswahl gewonnen. Gina Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Nachrichtensender CNN auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten.

5.19 Uhr: War das eine Trump-Wahl? Ja, sagte Trump – vor der Wahl

Donald Trump stand dieses Mal nicht auf dem Stimmzettel, forderte seine Anhänger aber auf, so zu wählen, als wäre er es. Die wirtschaftliche Bilanz von US-Medien stellt seine Zusagen den Ergebnissen gegenüber: Billigere Preise, einen Aufschwung und Zölle gegen das Handelsdefizit von einer Billion Dollar (umgerechnet rund 895 Milliarden Euro) hatte er versprochen.

Auch in den USA, wie hier im texanischen Garland, entwickelten Tankanzeigen eine politische Wirkung © Tony Gutierrez/imago

Geliefert hat seine Regierung laut Reuters das Gegenteil. Zoll-Schock und die Energiekosten des Iran-Kriegs trieben die Preise hoch – eine Gallone Sprit (rund 3,79 Liter) kostete Mitte Oktober im Schnitt 4,30 US-Dollar (umgerechnet rund 1,02 Euro pro Liter), nach 2,85 US-Dollar (rund 0,67 Euro pro Liter) im Februar vor Kriegsbeginn.

5.12 Uhr: Mehr Kontrolle: Was die Demokraten ab Januar tun können

Mit der neuen Mehrheit können die Demokraten ab Januar Untersuchungen gegen den Präsidenten einleiten und Gesetzesvorhaben blockieren – auch Trumps Haushaltsgesetze. Im Senat gelangen erste Erfolge in North und South Carolina, die Mehrheit dort ist aber noch offen.



Hintergrund der Niederlage sind Trumps schlechte Werte und hohe Lebenshaltungskosten. Eine Umfrage der New York Times mit dem Institut Siena bescheinigte ihm zuletzt nur 34 Prozent Zustimmung.

4.58 Uhr: Herbe Niederlage für Trump-Lager zeichnet sich ab

Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben bei den Kongresswahlen laut Hochrechnungen die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Sender NBC und CNN berichten, dass die Demokraten die Kammer zurückerobert haben – mit mindestens 248 der 435 Sitze. Fraktionschef Hakeem Jeffries jubelte laut AFP: „Amerika ist zurück.“



Trump gab sich trotzig. Auf Truth Social schrieb er, bei seiner eigenen Kandidatur hätten die Republikaner „erdrutschartig gewonnen“.

Wählerinnen und Wähler geben am 3. November 2026 in einer Schule in New York ihre Stimme bei den US-Zwischenwahlen ab. © John Angelillo/imago

2 Uhr: Große Welle von Wahllokal-Schließungen

In vielen US-Staaten schließen nun die Wahllokale. Unter anderem in Pennsylvania, Maine, New Jersey, Massachusetts und weiten Teilen Michigans und von Texas ist die Wahl damit beendet.

1.23 Uhr: Warum die Mehrheit im Kongress wichtig ist

Der Kongress besteht aus Repräsentantenhaus und Senat. Beide Kammern müssen Gesetzen zustimmen und entscheiden über die Staatsausgaben. Verliert die Partei des Präsidenten eine Mehrheit, kann die Opposition viele seiner Vorhaben blockieren. Der Senat bestätigt außerdem wichtige Personalentscheidungen, etwa die Besetzung von Ministerposten und Richterstellen am Obersten Gerichtshof.



Die Kongresswahlen finden alle zwei Jahre statt. Fallen sie in die Mitte der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten, heißen sie „Midterms“, also Zwischenwahlen. Der Präsident steht dabei selbst nicht zur Wahl. Das Ergebnis gilt dennoch als Stimmungstest für seine Regierung und beeinflusst seinen politischen Spielraum für die verbleibenden zwei Jahre.

Wähler geben bei den US-Zwischenwahlen in Hillsborough im Bundesstaat Virginia ihre Stimmen ab. Zur Wahl stehen die Mehrheiten im Kongress. © Bonnie Cash/imago

0.30 Uhr: Warum sich die Auszählung hinziehen kann

Die Bundesstaaten legen ihre Wahlverfahren weitgehend selbst fest. Deshalb unterscheiden sich auch die Regeln für die Bearbeitung von Briefwahlstimmen und die Fristen für ihren Eingang. Erste Zwischenstände können je nach Reihenfolge der Auszählung ein verzerrtes Bild zeigen. In besonders knappen Rennen können Nachzählungen nötig werden, bevor ein Sieger feststeht.

0 Uhr: Indiana und Kentucky: Erste Wahllokale schließen

In Teilen von Indiana und Kentucky haben die ersten Wahllokale geschlossen. Von dort können nun erste Auszählungsergebnisse eintreffen. In den übrigen Gebieten der beiden Bundesstaaten endet die Abstimmung um 1 Uhr deutscher Zeit.

Mittwoch, 3. November

18 Uhr: Technische Probleme in New York und Florida

Im Landkreis Westchester im Bundesstaat New York fielen bei den US-Kongresswahlen die Wahlgeräte aus, wie AFP berichtet. Die Wahlbehörde teilte mit, sie sei sich „eines Problems mit Stimmzetteln auf Papier bewusst, das verhindert, dass Wahlgeräte an Wahllokalen im gesamten Landkreis Stimmzettel annehmen“. Die Stimmzettel würden stattdessen in Notfalltaschen gelegt und ausgezählt werden.

In Broward County in Florida kam es nach Angaben des Miami Herald ebenfalls zu technischen Problemen. Eine neue Funktion, die sicherstellen solle, dass die Wähler den korrekten Stimmzettel erhalten, war demnach von einer Störung betroffen. Das Problem sei nach etwa 20 Minuten behoben worden. Wegen der Gefahr von Überschwemmungen wurden zudem 23 Wahllokale in Florida kurzfristig verlegt, wie dpa berichtet.

(mit AFP/dpa)

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