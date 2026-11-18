In Washington war die neue Mehrheit längst klar, als in Alaska noch immer Stimmen gezählt wurden. Nun ist das Rennen entschieden.

Zwei Wochen nach den US-Zwischenwahlen ist auch das letzte Senatsrennen entschieden. Die Demokratin Mary Peltola setzte sich in Alaska gegen den republikanischen Amtsinhaber Dan Sullivan durch, wie Associated Press am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit meldete.



Damit kommen die Demokraten im neuen Senat auf 56 Sitze, die Republikaner auf 44. Den Ausschlag für die Prognose gab ein neuer Zwischenstand, der Peltola erstmals über 50 Prozent hob.

Briefwahlstimmen aus dem Ausland hatten 15 Tage Zeit

In Alaska zählt bei der Briefwahl der Poststempel. Wer seinen Stimmzettel spätestens am Wahltag abgeschickt hatte, konnte auch dann noch zur Auszählung beitragen, wenn der Brief erst Tage später ankam. Für Sendungen aus den USA lief die Frist am 13. November ab, für Briefe aus dem Ausland am 18. November.



In 131 Wahlbezirken wurden die Stimmen von Hand ausgezählt. Gerade in ländlichen Gegenden dauerte es deshalb länger, bis die Ergebnisse vorlagen, wie die Washington Post berichtete.

Peltola lag am Tag nach der Wahl nur wenige Hundert Stimmen vor Sullivan. Mit den später ausgezählten Stimmzetteln baute sie ihren Vorsprung aus. Als AP das Rennen für entschieden erklärte, lag sie bei knapp 288.000 ausgezählten Stimmen mit 12.458 Stimmen vorn. Nach Angaben von Alaska Public Media kam sie zu diesem Zeitpunkt auf 50,1 Prozent der Erstpräferenzen.

Warum die 50-Prozent-Marke entscheidend war

Alaskas Wähler können die Kandidaten in eine Rangfolge bringen. Erhält jemand mehr als die Hälfte der Erstpräferenzen, ist die Wahl im ersten Durchgang entschieden. Andernfalls scheidet der Kandidat mit den wenigsten Stimmen aus. Seine Stimmzettel werden nach der jeweils nächsten noch verfügbaren Präferenz neu zugeordnet. Solche weiteren Runden setzt die Wahlbehörde Alaskas erst an, wenn alle gültigen Stimmzettel erfasst sind.

AP rechnet damit, dass Peltola über 50 Prozent bleibt. Die noch ausstehenden Stimmen waren überwiegend Briefwahlstimmen, und bei den zuletzt ausgezählten Briefwahlstimmen lag sie deutlich vor Sullivan. Selbst wenn weitere Auszählungsrunden nötig werden, würde Peltola nach der Analyse von AP klar gewinnen. Die Wahlbehörde hat die amtliche Bestätigung für den 25. November vorgesehen.

Wer ist Mary Peltola?

Mary Peltola gehört dem indigenen Volk der Yup’ik an und vertrat Alaska von 2022 bis 2025 im US-Repräsentantenhaus. Bei der Wahl 2024 verlor sie ihren Sitz an den Republikaner Nick Begich. Im Senatswahlkampf setzte sie unter dem Motto „Fisch, Familie, Freiheit“ auf Themen wie den Rückgang der Lachsbestände und die hohen Lebenshaltung.

Demokraten holen beide Kammern im Kongress

Die Demokraten sicherten sich bei den Zwischenwahlen auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat gewannen sie neben Alaska auch bislang republikanische Sitze in konservativ geprägten Bundesstaaten wie Texas, Kansas, Mississippi und South Carolina.



Mit der Mehrheit in beiden Kammern können die Demokraten ab Januar Gesetzesvorhaben von US-Präsident Donald Trump blockieren und Untersuchungen zu seiner Regierung einleiten.

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