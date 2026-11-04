US-Midterms: Was Trumps Niederlage für Deutschland ändert und was nicht

Im Pentagon wird derzeit eine Entscheidung vorbereitet, die Deutschland unmittelbar betrifft. Seit Juni überprüft das Verteidigungsministerium die amerikanische Truppenpräsenz in Europa. Nach Medienberichten reichen die diskutierten Szenarien von begrenzten Anpassungen bis zu einem weitreichenden Abbau der rund 80.000 US-Soldaten auf dem Kontinent. Auch Standorte in Deutschland könnten betroffen sein. Erste Optionen sollen Verteidigungsminister Pete Hegseth bis zum Ende der Woche vorgelegt werden, abgeschlossen sein soll die Überprüfung bis Dezember.



Bei den Midterms haben die Amerikaner US-Präsident Donald Trump einen Denkzettel verpasst. Die Demokraten haben beide Kammern des Kongresses erobert. Ab Januar kontrollieren sie damit den Senat und das Repräsentantenhaus. Sie können die Gesetzgebung und den Haushalt beeinflussen, Regierungsmitglieder vor Ausschüsse laden und die Regierung stärker kontrollieren. Für Europa eröffnet das neue Hebel in Washington. Die Außen- und Sicherheitspolitik bleibt allerdings weiterhin maßgeblich Sache des Präsidenten.

Was wird aus den US-Truppen in Deutschland?

Eine erste Reduzierung der amerikanischen Militärpräsenz ist bereits angekündigt, allerdings anders als zunächst vielfach dargestellt. Im Mai hatte das Pentagon nach Spannungen mit europäischen Nato-Verbündeten angekündigt, rund 5.000 Soldaten weniger in Europa einzusetzen.



Dabei handelt es sich jedoch nicht um den Abzug von 5.000 bereits in Deutschland stationierten Soldaten. Vielmehr werden geplante Truppenverlegungen nach Europa gestrichen: Rund 4.000 Soldaten einer amerikanischen Panzerbrigade sollen nicht wie vorgesehen nach Polen verlegt werden. Auch ein Bataillon mit weitreichenden Raketen- und Waffensystemen wird nicht wie ursprünglich geplant in Deutschland stationiert. Die tatsächliche Reduzierung betrifft damit vor allem geplante Verstärkungen.

Deutsche und niederländische Soldaten bei einer gemeinsamen Übung mit US-Truppen in Deutschland. Im Hintergrund ein Transporthubschrauber der US-Armee. © Klaus-Dietmar Gabbert

Bremsen konnte der Kongress einen größeren Truppenabbau bisher vor allem über die Finanzierung. Im Verteidigungsgesetz für 2026 untersagte er dem Pentagon, die Zahl der dauerhaft stationierten oder eingesetzten US-Soldaten im Zuständigkeitsgebiet des US European Command für länger als 45 Tage unter 76.000 zu senken. Ausnahmen sind nur nach unabhängigen Bewertungen, entsprechenden Zertifizierungen gegenüber dem Kongress und einer anschließenden Wartefrist von 60 Tagen möglich. Die Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2027.



Mit ihrer neuen Mehrheit können die Demokraten versuchen, vergleichbare Beschränkungen auch in künftigen Verteidigungshaushalten festzuschreiben. Widerstand gegen einen weitreichenden Abzug gibt es zudem bei Republikanern. Auch innerhalb der Partei Trumps sehen Abgeordnete die amerikanische Präsenz in Europa als entscheidend für die Abschreckung Russlands.

Bekommt die Ukraine wieder mehr Hilfe?

Für Kiew ist das Wahlergebnis eine Chance. Die Demokraten wollen die Unterstützung der Ukraine wieder stärker auf die politische Agenda setzen. Eine demokratische Mehrheit kann neue Hilfspakete vorantreiben, Haushaltsmittel bereitstellen und die Regierung unter Druck setzen, ihre Unterstützung für Kiew nicht weiter zurückzufahren.



Ob daraus tatsächlich mehr Waffen und Geld werden, ist allerdings offen. Gegen ein Veto des Präsidenten bräuchten die Demokraten Zweidrittelmehrheiten in beiden Kammern, über die sie nicht verfügen. Auch bei den Russland-Sanktionen bleiben Trumps Handlungsspielräume groß. Nach geltendem US-Recht kann der Präsident bestimmte Sanktionen unter Berufung auf das nationale Interesse aussetzen. Dafür muss er dem Kongress allerdings eine schriftliche Begründung und eine entsprechende Zertifizierung vorlegen.



Für Europa ist das eine ganz praktische Frage. Über das Nato-Programm PURL finanzieren europäische Verbündete amerikanische Waffen und Munition für die Ukraine. Die Nato koordiniert die Beschaffung und Lieferung. Seit dem Start des Programms im Juli 2025 haben Verbündete und Partner mehr als sechs Milliarden Dollar dafür zugesagt. Das Modell bleibt allerdings von der Verfügbarkeit amerikanischer Rüstungsgüter und der Bereitschaft Washingtons abhängig, sie bereitzustellen.

Was heißt das für Energiepreise und Wirtschaft?

Den Iran-Krieg spüren auch die Deutschen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lagen die Energiepreise im September 14,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Inflation stieg auf 3,3 Prozent. Besonders stark verteuerten sich Kraftstoffe und Heizöl. Die Behörde führt die Entwicklung unter anderem auf den seit Beginn des Iran-Kriegs gestiegenen Rohölpreis zurück.



Ob die neue Mehrheit in Washington den Krieg bremsen kann, ist offen. Über Haushaltsmittel und parlamentarische Untersuchungen können die Demokraten politischen Druck aufbauen. Die militärische Führung und die außenpolitischen Entscheidungen liegen jedoch weiterhin maßgeblich beim Präsidenten.



Auch bei den Zöllen bleiben Trumps Handlungsspielräume groß. Der Kongress hat dem Präsidenten durch mehrere Gesetze weitreichende Befugnisse in der Handelspolitik übertragen. Allerdings setzte der Supreme Court im Februar 2026 Grenzen: Trump darf Zölle nicht auf Grundlage des International Emergency Economic Powers Act verhängen. Andere gesetzliche Grundlagen für präsidentielle Zölle bestehen weiterhin. Die Demokraten können die Handelspolitik in Anhörungen zum Thema machen und versuchen, die gesetzlichen Spielräume des Präsidenten einzuschränken. Die Entscheidungen trifft aber weiterhin weitgehend das Weiße Haus.

Wird Trump nach außen härter?

Das Wahlergebnis ist nicht zwangsläufig eine Entwarnung für Europa. Ein Präsident, der innenpolitisch an Rückhalt verliert, könnte versuchen, außenpolitisch umso stärker Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Gerade in Konflikten wie dem Iran-Krieg oder im Verhältnis zu Russland könnte Trump versuchen, durch sichtbare Entscheidungen außenpolitische Erfolge zu erzielen.



Das ist allerdings ein mögliches Szenario, keine zwangsläufige Folge der Wahlniederlage. Die neuen Mehrheitsverhältnisse können Trump durchaus bremsen – etwa bei der Finanzierung militärischer Vorhaben oder bei neuen Gesetzesinitiativen. Seine präsidentiellen Befugnisse in der Außen- und Sicherheitspolitik bleiben aber bestehen.



Wie ernst es Washington mit einer Neuordnung seiner Truppenpräsenz in Europa meint, dürfte sich bis zum Jahresende zeigen. Bis Dezember soll die Überprüfung abgeschlossen sein. Im Januar tritt der neue Kongress zusammen. Erst dann können die Demokraten ihre neuen parlamentarischen Hebel tatsächlich nutzen. Für Deutschland bedeutet das: Trumps Spielraum wird kleiner, seine Macht aber nicht verschwinden.

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