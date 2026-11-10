Auf den Stützpunkten Mildenhall und Lakenheath gelten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Grund für die Verlegung soll eine Bedrohung durch den Iran sein.

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Ein US-Kampfjet vom Typ F-16E nähert sich am 4. August 2026 während des Iran-Krieges einem Tankflugzeug vom Typ KC-135 zur Luftbetankung.

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Die US-Luftwaffe hat mehrere Tankflugzeuge vom britischen Stützpunkt RAF Mildenhall nach Deutschland und an andere Standorte verlegt. Nach einem Bericht des Wall Street Journal vom Dienstag geschah dies wegen einer Bedrohung durch den Iran. Die Zeitung beruft sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Am Montag wurden zunächst zwei Tankflugzeuge der US-Luftwaffe, die den britischen Stützpunkt RAF Mildenhall nutzten, nach Deutschland umgeleitet. Später verließen weitere Tankflugzeuge den Stützpunkt und flogen nach Deutschland sowie zu anderen Standorten, berichtete das Wall Street Journal.

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Nach Angaben von Flugbeobachtern, die das US-Militärfachportal The War Zone zitierte, flogen mehrere Maschinen vom Typ KC-135 von Mildenhall unter anderem nach Spangdahlem in Deutschland und nach Prestwick in Schottland.

Tankflugzeuge vom Typ KC-135 versorgen Kampf- und andere Militärflugzeuge während des Fluges mit Treibstoff und erhöhen damit deren Reichweite, wie die US-Luftwaffe erläutert. Nach Angaben von The War Zone verlegen die USA im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Iran weiterhin Tankflugzeuge und andere Militärflugzeuge in den Nahen Osten.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen auf zwei Stützpunkten

Ein US-Militärvertreter bestätigte gegenüber The War Zone verstärkte Sicherheitsmaßnahmen auf den britischen Stützpunkten RAF Mildenhall und RAF Lakenheath. Zur Ursache der Maßnahmen machte er keine Angaben. Das zuständige US-Luftwaffenkommando erklärte, Flugzeuge würden unter anderem zu Übungs- und Einsatzzwecken zwischen Stützpunkten verlegt.

Das britische Verteidigungsministerium teilte auf Anfrage von Reuters mit, Flugzeuge und anderes Militärgerät würden je nach Einsatzbedarf regelmäßig verlegt. Zu den Aktivitäten anderer Staaten äußere sich das Ministerium üblicherweise nicht. Das Pentagon und das US-Europakommando beantworteten zunächst keine Reuters-Anfragen.

Bereits im Oktober US-Bomber abgezogen

Bereits im Oktober hatte das US-Militär B-1-Bomber vom britischen Stützpunkt RAF Fairford abgezogen. Vorausgegangen war ein Sicherheitsvorfall im September. Nach Angaben von The War Zone nahm die Polizei damals fünf Männer fest. Sie standen im Verdacht, mit sprengstoffbeladenen Lieferwagen auf den Stützpunkt zugefahren zu sein. Sprengstoff wurde jedoch nicht gefunden. Die Männer kamen gegen Kaution frei.

Später nahm die Polizei zwei Männer erneut wegen des Verdachts fest, den iranischen Geheimdienst unterstützt zu haben. Ein anderer Mann wurde wegen mutmaßlicher Unterstützung eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt.

Der britische Premierminister Andy Burnham erklärte im Oktober, der Vorfall sei wahrscheinlich im Iran koordiniert worden. Der iranische Botschafter in Großbritannien wies dies zurück. Von Fairford aus hatten US-Bomber zuvor Angriffe gegen den Iran geflogen.

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