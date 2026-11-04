Arbeitskleidung im Kongress, Ribbon Skirt bei der Vereidigung, Glitzer-Pumps auf der Wahlparty: Vier Politiker, vier Strategien, eine Stilkritik.

Washington, Rosengarten des Weißen Hauses, 2. September. Donald Trump wirbt vor republikanischen Abgeordneten für Ken Paxton, seinen Kandidaten für den Senat in Texas. Paxton sei vielleicht der beste Generalstaatsanwalt des Landes, sagt der Präsident. Dann kommt der Nachsatz: Diese Bilanz spreche lauter „als der Anzug, den er trägt – der sieht nicht so toll aus“.



Die Szene zeigt: Im US-Wahlkampf ist Kleidung Chefsache. Trump selbst hat es vorgemacht. Marineblauer Anzug, weißes Hemd, rote Krawatte, bei Bedarf die rote Maga-Kappe – den Präsidenten erkennt man lange, bevor man sein Gesicht sieht.

Die Uniform des Präsidenten: Donald Trump in marineblauem Anzug, weißem Hemd und roter Krawatte. © Zuma Press Wire/Imago

Doch nicht alle setzen auf den Einheitslook. Politiker kleiden sich heute für zwei Jobs zugleich: Sie wollen amtstauglich wirken – und nah an den Menschen, die sie vertreten wollen.



Am Dienstag haben die Amerikaner gewählt. Nach den bisherigen Auszählungen und Prognosen haben die Demokraten Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses gewonnen.

Wir haben uns angeschaut: Wie kleiden sich Politiker in dem Land der Maga-Kappen und Sternenbanner und wie versuchen sie, Wähler von sich zu überzeugen?

Marie Gluesenkamp Perez setzt auf Nahbarkeit im lässigen Look

2022 gelang Marie Gluesenkamp Perez eine Überraschung: Die Demokratin eroberte einen Wahlbezirk im Südwesten Washingtons, den zuvor zwölf Jahre lang die Republikaner gehalten hatten. Bei den Zwischenwahlen dürfte sie ihn verteidigen. Nach ersten Auszählungen liegt sie rund zehn Prozentpunkte vor dem Republikaner John Braun.

Bodenständig und lässig: Marie Gluesenkamp Perez © Imago

Die 38-Jährige gibt sich bodenständig, politisch wie modisch. Vor ihrem Einzug in den Kongress betrieb die Tochter eines eingewanderten Pastors mit ihrem Mann eine kleine Autowerkstatt.



Arbeitende Familien wie ihre stellt sie in den Mittelpunkt ihrer Politik, und das sieht man ihr an: Arbeitskleidung, Flanell- oder Oversize-Hemden, Jeans und praktische Schuhe. Ein kuratierter Look, der ihren Einsatz für die Arbeiterklasse schon von Weitem vor sich herträgt.

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Deb Haaland verbindet Stil mit ihren kulturellen Wurzeln

In der Wahlnacht schrieb Deb Haaland Geschichte: Die Demokratin gewann die Gouverneurswahl in New Mexico und ist damit die erste indigene Frau, die zur Gouverneurin eines US-Bundesstaats gewählt wurde.

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Die 65-Jährige gehört dem Pueblo of Laguna an, einer indigenen Gemeinschaft im US-Bundesstaat New Mexico. Diese Wurzeln bringt sie sichtbar in ihre politischen Auftritte ein. Bei großen öffentlichen Terminen ist traditionelle indigene Kleidung längst ihr Markenzeichen.



So auch 2021, als sie als erste Indigene in einem US-Kabinett zur Innenministerin vereidigt wurde. Viele Politikerinnen trugen damals farbenfrohe Hosenanzüge, Haaland entschied sich für einen Ribbon Skirt: einen Rock aus bunten Bändern, der in vielen indigenen Gemeinschaften für Weiblichkeit steht. Die Farben haben für die Trägerin oft eine persönliche Bedeutung.

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Bei Haaland greift das Wort „Strategie“ allerdings zu kurz, denn ihre Kleidung ist kein Kostüm. Hier geht es um die Sichtbarkeit indigener Menschen – und zwar genau dort, wo sie lange kaum vorkamen: in den Machtzentren des US-amerikanischen Staates.



Diese Linie zieht sich auch durch ihre Politik. Als Innenministerin setzte sie sich für öffentliches Land und Naturschutz ein und ließ Misshandlungen an Internatsschulen für indigene Kinder untersuchen.

Patriotismus mit Glitzer: Ashley Hinson

Auf ihrer Website posiert Ashley Hinson mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, dazu rote Schrift auf marineblauem Grund, also ziemlich genau Donald Trumps Farben. Die 43-Jährige verkörpert das Idealbild der klassisch republikanischen Frau, auch modisch.

Poliert und patriotisch: Die Republikanerin Ashley Hinson © Charlie Neibergall/FR172181 AP/dpa

Inhaltlich setzt sie in Iowa auf Grenzsicherung, Wirtschaftswachstum und Kinderbetreuung, stilistisch auf puren Patriotismus. Zu ihrem geschliffenen, konservativen Look kombiniert sie gern nostalgische Americana-Elemente: viel Rot und Blau, Denim, Bandanas. Bei der Wahlparty vergangene Nacht trug sie sogar mit Strass besetzte Pumps im US-Flaggen-Look.

Glitzer in Rot, Weiß und Blau: Diese Pumps trug Ashley Hinson in der Wahlnacht der Zwischenwahlen. © JOSHUA LOTT/Getty Images via AFP

Interessant ist, wie Hinson Stil und Inhalt voneinander trennte. Zum Start ihrer Kampagne versprach sie, Trumps engste Verbündete im Senat zu werden. Im Laufe des Wahlkampfs distanzierte sie sich von spezifischen Auflagen der Trump-Regierung.



Inhaltlich ging sie also auf Abstand, optisch blieb sie nah bei Trump und seiner Basis. Gereicht hat es nicht: Hinson verlor das Senatsrennen in Iowa gegen den Demokraten Josh Turek.

Ken Paxton fährt in Texas den lockeren Cowboy-Look

Dass Republikaner auch ohne rote Kappe und Sternenbanner auskommen, beweist Ken Paxton. Der texanische Generalstaatsanwalt setzte im Wahlkampf auf lässige Blazer, Jeans und Cowboystiefel, eine Krawatte trug er nicht.



Statt Patriotismus für die ganze Nation stand bei ihm Lokalpatriotismus im Vordergrund. Damit sah er seinem demokratischen Gegner James Talarico erstaunlich ähnlich. Trotz des großen Altersunterschieds kamen sich die beiden modisch entgegen: Der 37-jährige Talarico trat in Jeans und Stiefeln auf, der 63-jährige Paxton gab sich mit offenem Blazer ohne Krawatte betont volksnah.

Gleiche Stiefel, andere Partei: Der Demokrat James Talarico (l.) und der Republikaner Ken Paxton setzten im Wahlkampf auf einen ähnlichen Look. © Imago

Ausgerechnet bei Donald Trump kam der Look nicht an. Im September spottete der Präsident im Rosengarten über Paxtons Anzug.



Paxton konterte auf Fox News: In Texas sei es heiß, da trage man eben Cowboystiefel und Blazer. Geholfen hat es nicht. Talarico gewann in der Wahlnacht mit rund 55 Prozent und ist der erste Demokrat seit 1988, der in Texas einen Senatssitz holt.

Gleiche Stiefel, andere Partei

Was die vier verbindet: Keiner von ihnen zieht sich zufällig an. Parteizeichen wie die rote Kappe gibt es zwar, die meisten Strategien sollen aber nicht zeigen, ob jemand konservativ oder liberal ist, sondern Zugehörigkeit herstellen. Gluesenkamp Perez kleidet sich für die Werkstatt, Haaland für ihre Gemeinschaft, Hinson für die Nation und Paxton für Texas. Das Kalkül: Wer sich im Look eines Politikers wiedererkennt, fühlt sich ihm verbundener.



Wahlen entscheidet Kleidung allein wohl nicht. Eine Uniform kann aber helfen, weil man Politiker daran sofort erkennt. Das beste Beispiel ist Trump: Seine rote Kappe kennt jeder, auch ohne Gesicht darunter.

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