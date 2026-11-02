Die Ukraine hat in Amerika keine Lobby mehr – egal, wer bei den Midterms gewinnt

In Kiew hofft man bei den US-Zwischenwahlen auf einen Sieg der Demokraten. Doch selbst dann dürften die USA kaum zur Ukraine-Politik der Biden-Zeit zurückkehren.

Am Dienstag entscheiden die Amerikaner, wer künftig im Kongress das Sagen hat. Gewählt werden alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats. Für Donald Trump sieht es nicht sonderlich gut aus. Laut einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage befürworten nur noch 32 Prozent der Amerikaner seine Amtsführung. Auf der Prognoseplattform Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus erobern, zuletzt bei 93 Prozent, beim Senat bei 65 Prozent.

Selbst Trump scheint mit einer Niederlage zu rechnen. Dann werde er eben „Mister Veto“, sagte der US-Präsident laut Bloomberg: „Sie schicken Gesetzentwürfe, und man legt sein Veto ein. Am Ende, nach einem oder zwei Monaten, wenn alle Gesetze mit einem Veto belegt sind, […] kommen sie zu einem und schließen einen Deal.“

Besonders aufmerksam verfolgt man die Wahl in Kiew. Dort hofft man fast offen auf einen Sieg der Demokraten. Ein Kongress unter demokratischer Kontrolle, so das Kalkül am Dnjepr, könnte Trump beim Druck auf die Ukraine bremsen und die seit Monaten ausgesetzte Militärhilfe wieder in Gang bringen. Doch wie realistisch ist das?

Drei Szenarien für Kiew

Ein ukrainisches Analyseportal spielt drei mögliche Ausgänge durch. Im ersten Fall behielten die Republikaner beide Kammern. Das gilt laut Umfragen als nahezu ausgeschlossen, wobei man nicht vergessen sollte, dass die Demoskopen Trump schon 2024 unterschätzt hätten. Für die Ukraine und Präsident Wolodymyr Selenskyj bliebe dann alles beim Alten.

Im zweiten Szenario verlören die Republikaner das Repräsentantenhaus, hielten aber den Senat. Für Trump würde sich dann kaum etwas ändern, weil er die untere Kammer über seine Senatoren blockieren könne. Der französische US-Experte Vincent Michelot von der Sciences Po in Lyon sieht das ähnlich. „Jeder politische Analyst wird Ihnen sagen, dass ein geteilter Kongress ein machtloser Kongress ist“, sagte er dem Sender RFI. Ein Sieg der Demokraten nur im Repräsentantenhaus könne sich daher „auch als Sieg Trumps erweisen“.

Erst im dritten Szenario, wenn die Republikaner beide Kammern verlieren, würde es für Trump eng. Den Haushalt müsste er dann mit seinen politischen Gegnern aushandeln. Gefährlich für Trump würde es dann vor allem, wenn beispielsweise in bestimmten Ukraine-Fragen republikanische Falken überliefen. Dann wären Zweidrittelmehrheiten möglich, um Trumps Veto zu überstimmen, etwa bei neuen Ukraine-Hilfen, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Der Demokrat Gregory Meeks, der künftig den Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses leiten könnte, hat bereits einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf eingebracht, der Trumps Dieseldeal mit Moskau stoppen soll.

Keine Rückkehr zur Biden-Linie

Doch selbst in diesem Szenario spricht einiges dagegen, dass das politische Establishment in Washington zur Ukraine-Politik der Biden-Jahre zurückkehrt. Das liegt weniger am politischen Willen als an der Lage, in der sich die USA befinden. Die Demokraten versprechen im Wahlkampf zwar viel: die Hilfe für die Ukraine wiederherzustellen, „Höllensanktionen“ gegen Russland durchzusetzen, die Käufer russischen Diesels zu bestrafen. Doch der Krieg gegen den Iran, den Trump Ende Februar ohne Zustimmung des Kongresses begann, hat die Grenzen der amerikanischen Militärmacht schonungslos offengelegt. Die USA könnten es sich schlicht nicht leisten, zusätzlich große Summen in die Ukraine zu stecken, solange der Nahe Osten nicht befriedet sei und die Waffenbestände der eigenen Armee nahezu erschöpft seien, so der Tenor in der Ukraine.

Andere Zeiten: Kamala Harris und Nancy Pelosi halten im Dezember 2022 eine ukrainische Flagge hoch, die Selenskyj dem US-Kongress überreicht hatte. © Pat Benic/imago

Auch ein demokratisch geführtes amerikanisches Parlament habe ein Interesse daran, im Gespräch mit dem Kreml zu bleiben, so die Analyse, um einen Krieg zwischen Russland und der Nato zu verhindern, der „mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort nuklear“ eskalieren würde. Es sei daher „bei Weitem nicht sicher“, dass Demokraten und republikanische Falken zur Biden-Linie zurückkehren könnten und wollten, selbst wenn sie den gesamten Kongress kontrollierten. Auch das Magazin Forbes Ukraine, das US-Beamte und Analysten befragt hat, dämpft die Erwartungen. Ernsthafte Veränderungen seien nicht zu erwarten.

Und selbst eine Mehrheit hätte begrenzte Macht. „In der Außenpolitik, der Verteidigung und der Sicherheit hat der US-Kongress kaum Befugnisse, allenfalls im Nachhinein“, sagt Michelot. Sanktionen gegen Russland könne der Präsident einseitig aufheben, wie beim Dieseldeal geschehen. Der neue Kongress tritt zudem erst im Januar zusammen. Bis dahin hat Trump freie Hand.

Benzin statt Donbass

Dass die Ukraine kaum Einfluss auf die Zwischenwahlen in den USA haben dürfte, zeigt auch der Wahlkampf selbst. Zwar war das kriegsgebeutelte Land immer wieder Thema in den vergangenen Wochen, allerdings vor allem als Sündenbock: Trump warf Kiew vor, mit Drohnenangriffen auf russische Raffinerien die Dieselpreise in den USA in die Höhe zu treiben.

Was die Wähler in den USA tatsächlich bewegt, ist ihr Alltag. „Bei den Präsidentschaftswahlen 2024 und bei den Zwischenwahlen 2026 denken die Amerikaner in erster Linie an die Lebenshaltungskosten“, so Michelot, also an den Spritpreis und den Preis des Wocheneinkaufs. Hinzu komme, dass Trump sein Versprechen gebrochen habe, keine neuen Kriege zu beginnen. Die Ukraine-Frage spiele allenfalls für gemäßigte Republikaner eine Rolle, die sich an Trumps Nähe zum Kreml störten.

Sollten die Demokraten gewinnen, dürften sie ihre neue Macht ebenfalls zuerst auf anderen Feldern einsetzen: beim Iran-Krieg, gegen den sie mehrfach gestimmt haben, bei Trumps geplanter Aufstockung des Militärhaushalts auf 1,5 Billionen Dollar oder bei der Einwanderungsbehörde ICE. Einige US-Experten halten Untersuchungsausschüsse zu ICE für denkbar, die Demokraten würden ihr politisches Kapital wohl „für Fragen einsetzen, die die Amerikaner unmittelbarer interessieren“.

Die Hoffnung, ein Machtwechsel im Kongress könnte die Ukraine-Politik der USA umkehren, dürfte sich als Illusion erweisen. Egal, wie die Wahl am Dienstag ausgeht: Die Ukraine ist für die Amerikaner längst kein zentrales Thema mehr.

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