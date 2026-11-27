Hinter den Kulissen soll Washington Druck auf zwei Gründungsmitglieder des Ölkartells ausgeübt haben. Saudi-Arabiens Kronprinz habe schließlich interveniert.

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Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters Venezuela und den Irak in diesem Jahr zu einem Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) gedrängt. Zudem habe Washington Venezuela daran gehindert, seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag an das Kartell zu zahlen.



Reuters beruft sich auf zehn mit dem Vorgang vertraute Personen. Betroffen seien zwei der fünf Gründungsmitglieder der OPEC. Trump wirft dem Ölverbund seit Langem vor, die Preise künstlich hoch zu halten.

Hintergrund der Vorstöße seien Bestrebungen der USA, in beiden Ländern höhere Fördermengen und Investitionen amerikanischer Ölkonzerne zu ermöglichen, hieß es. US-Beamte hätten befürchtet, dass OPEC-Förderquoten diese Pläne einschränken könnten.

Saudi-Kronprinz soll interveniert haben

Im Fall Venezuelas habe der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman im Sommer eingegriffen und die Trump-Regierung überzeugt, das Thema nicht weiter zu verfolgen, sagten zwei der Informanten. Saudi-Arabien ist der größte Förderer und faktische Anführer der OPEC.

Im Irak habe Ministerpräsident Ali Faleh al-Zaidi nach Gesprächen mit US-Vertretern in einer Kabinettssitzung einen Austritt zur Sprache gebracht. Das Ölministerium in Bagdad habe ihn jedoch überzeugt, in der Organisation zu bleiben und stattdessen eine höhere Förderquote anzustreben.

Das US-Außenministerium beantwortete auf Reuters-Anfrage nicht, ob es Venezuela die Zahlung des Mitgliedsbeitrags untersagt habe. Ein Sprecher bestätigte jedoch, dass Washington über die Verwendung venezolanischer Staatsgelder entscheiden könne. Diese liegen seit dem Sturz von Präsident Nicolás Maduro im Januar auf einem US-kontrollierten Konto. Gespräche mit dem Irak hätten sich auf den Ausbau der Energieinfrastruktur konzentriert, nicht auf die OPEC, so der Sprecher.

Druckmittel auf beide Länder

Die USA verfügen über erhebliche Einflussmöglichkeiten: Irakische Öleinnahmen laufen seit dem Irak-Krieg 2003 über ein Konto bei der US-Notenbank in New York. Der jährliche OPEC-Beitrag liegt bei rund 2,8 Millionen Euro pro Mitglied.

Vertreter der OPEC sowie der Regierungen Venezuelas, des Irak und Saudi-Arabiens reagierten laut Reuters nicht auf Anfragen. Zwei OPEC-Quellen sagten, die Organisation plane nicht, Venezuela wegen ausstehender Beiträge auszuschließen. Seit 2019 haben bereits die Vereinigten Arabischen Emirate, Angola, Ecuador und Katar die OPEC verlassen.

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