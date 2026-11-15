US-Verkehrsminister nennt Ursache für US-Flugchaos – Technikpanne unterbricht auch Pressekonferenz

Ein Router soll den Flugverkehr in den USA lahmgelegt haben. Als Verkehrsminister Duffy die Ursachen erläutern will, versagt die nächste Technik.

US-Verkehrsminister Sean Duffy wollte erklären, wie eine technische Störung den Flugverkehr im ganzen Land lahmlegen konnte. Doch beim Auftritt am Samstag in Washington versagte zunächst die eigene Technik: Das Mikrofon hallte, Rückkopplungen störten die Übertragung. Der Minister musste seine Ausführungen unterbrechen, während Mitarbeiter versuchten, den Ton wiederherzustellen.

„Einen Moment bitte. Ich weiß nicht, was hier los ist“, sagte Duffy laut dem US-Medienportal TheWrap. Er entschuldigte sich für die Störung. Mehrere Fernsehsender schalteten während der Unterbrechung zurück ins Studio. Neben Duffy standen der Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA, Bryan Bedford, und deren kommissarische Technologiechefin Rebecca Guy.

Mikrofontest statt Erklärung

Duffy versuchte zunächst weiterzusprechen, nachdem das Problem kurzzeitig behoben schien, musste aber erneut stoppen. Nach einigen Minuten begann der Livestream wieder. „Check, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben“, testete der Minister vor laufenden Kameras das Mikrofon, wie die Washington Post berichtete.



Auch Fox News übertrug die Schwierigkeiten. Moderatorin Kayleigh McEnany erklärte während der Unterbrechung, die Techniker versuchten, die Mikrofonprobleme zu beheben. Man werde Duffy einen Moment geben.

Router überflutet das Netzwerk

Zum landesweiten Startstopp am Freitag führte nach Duffys Darstellung eine Störung bei Arbeiten an der Telekommunikationsinfrastruktur der Flugsicherung. Der Auftragnehmer L3Harris habe an mindestens einem abgelegenen FAA-Standort alte Kupferleitungen durch Glasfaser ersetzt, heißt es in der vom US-Verkehrsministerium veröffentlichten Erklärung.

Dabei habe ein Router begonnen, andere Router des Flugsicherungsnetzes mit mehr als 1000 Verbindungsversuchen alle vier bis fünf Sekunden zu überfluten. Das habe die Kommunikation mit Flugzeugen und die Übertragung von Radardaten beeinträchtigt. Ob ein Fehler bei der Installation oder ein defektes Gerät die Ursache gewesen sei, werde noch untersucht, sagte Duffy.



Die FAA stoppte daraufhin aus Sicherheitsgründen die Starts. Rund 3500 Flugzeuge, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Luft befanden, seien sicher gelandet, erklärte Duffy.

Mehr als 14.000 Flüge gestrichen

Die Folgen der mehr als vierstündigen Unterbrechung reichten weit über Freitag hinaus. Nach Angaben des US-Senders ABC News wurden am Freitag und Samstag zusammen mehr als 14.000 Flüge gestrichen. FAA-Chef Bedford erwartete, dass sich der Betrieb bis zum Ende des Wochenendes vollständig erholt. Hinweise auf einen böswilligen Eingriff oder einen Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gebe es nicht, sagte er.

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