USA gegen China: Warum sich die Taiwan-Frage in Eurasien entscheiden könnte

Entlang der alten Seidenstraße baut Peking sich Versorgungswege, die eine Seeblockade aushalten. Je belastbarer dieses Hinterland wird, desto größere Risiken kann China eingehen.

Washington rüstet für den richtigen Krieg, nur auf dem falschen Kriegsschauplatz. Seit Jahren kreist das strategische Denken der USA um den Indopazifik: um die militarisierten Atolle im Südchinesischen Meer, um Chinas auf Hochtouren laufende Marinewerften, um die angespannten Gewässer der Taiwanstraße.

Die nächste Phase des Wettbewerbs aber spielt sich auf der eurasischen Landmasse ab, ausgetragen über Pipelines, Swing States und wechselnde Bündnisse entlang von Routen, die sich mit der alten Seidenstraße überlagern. Dort baut China Handels- und Energiekorridore, die außerhalb der unmittelbaren Reichweite amerikanischer Militärmacht liegen.

Chinas Strategen sorgen sich seit langem, die USA könnten in einem Konflikt um Taiwan Chinas Abhängigkeit von Energie und Handel über See ausnutzen und die Straße von Malakka schließen – jene schmale Wasserstraße zwischen Malaysia und Indonesien, durch die 75 bis 80 Prozent der chinesischen Rohölimporte auf dem Seeweg laufen. Dagegen baut Peking ein mehrdimensionales Transportnetz zu Land und zu Wasser. Die Störungen in und um die Straße von Hormus haben diesem Vorhaben zusätzliche Dringlichkeit gegeben.

Peking will den Seehandel nicht durch Landtransporte ersetzen. Wächst aber das Zutrauen, eine Störung auf dem Seeweg zu überstehen, kann China über Taiwan größere Risiken eingehen. Wer sich darauf nicht einstellt, verengt den Blick auf den maritimen Wettbewerb. Um den Verlauf der amerikanisch-chinesischen Rivalität zu beeinflussen, muss Washington beide Strategien Chinas verstehen, die maritime und die kontinentale.

Raus aus den Nadelöhren

Schon 2005 verknüpfte Zhang Jie, Wissenschaftlerin an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Chinas Verwundbarkeit an der Straße von Malakka ausdrücklich mit seinem Handlungsspielraum über Taiwan. Amerikanische Bemühungen, die Meerenge zu kontrollieren, bedrohten nicht nur Chinas Energiesicherheit, argumentierte sie, sondern beschnitten Pekings „Fähigkeit, in der Taiwan-Frage und in Nachbarschaftsangelegenheiten zu handeln“. Ihr Vorschlag: Südostasien umgehen und neue Routen für den Öltransport durch Zentralasien und Russland öffnen.

Zhang, heute Direktorin der Abteilung für Sicherheit und Diplomatie im asiatisch-pazifischen Raum an der Akademie, hielt in „Der Malakka-Faktor in Chinas Energiesicherheit“ fest, dass Pekings frühe Versuche, die Meerenge zu umgehen, das „Malakka-Dilemma“ nicht lösten – ein Kanal durch den thailändischen Isthmus von Kra etwa oder Öl- und Gaspipelines durch Myanmar. Solche Projekte ließen Schiffe die Meerenge selbst vermeiden, doch keines, so Zhang, könne „die Möglichkeit einer Intervention durch Großmächte wirklich beseitigen“. Malakka war nur ein Ausschnitt aus Chinas Grundproblem beim Öltransport über See.

Stattdessen forderte sie, die Energiekooperation mit Zentralasien und Russland zu stärken. Die damals geplante Ölpipeline China–Kasachstan und die in Aussicht stehenden Öl- und Gasrouten aus Russland könnten die Rolle des Nahen Ostens für Chinas Energieversorgung auf längere Zeit nicht ersetzen, räumte Zhang ein. Den Landrouten komme aber „unter Nicht-Friedensbedingungen größere strategische Bedeutung“ zu. Und weiter: „Sie besäßen daher ein relativ hohes Maß an Sicherheit und wären dem Einfluss westlicher Länder weniger ausgesetzt.“

Motorradfahrer stehen an einer Tankstelle in Mandalay, Myanmar, Schlange. Ausgelöst wurde die Kraftstoff-Knappheit durch den Iran-Krieg. © .

Zwei Jahrzehnte später steht ein großer Teil der Infrastruktur, die Zhang vor Augen hatte. China hat zudem die Erdgaspipeline Zentralasien–China aus Turkmenistan gebaut, deren drei bestehende Stränge 55 Milliarden Kubikmeter im Jahr fassen. Ein geplanter vierter Strang würde die Kapazität auf 85 Milliarden Kubikmeter heben. Stimmte Peking überdies der von Russland vorgeschlagenen Pipeline Power of Siberia 2 zu, mit weiteren 50 Milliarden Kubikmetern Jahreskapazität, könnte China einen erheblichen Teil des heute per Schiff importierten Flüssigerdgases durch Gas über Land ersetzen.

Peking baut an „Barrieren der Energiesicherheit“

China beseitigt seine Abhängigkeit von Energie über See also nicht, es baut genug Widerstandsfähigkeit auf, um eine schwere Störung auf dem Meer durchzuhalten – über Landpipelines, Speicher und flexible Nachfrage. Cui Shoujun, Professor an der Renmin-Universität in Peking, beschreibt die Pipelines als feste „Barriere der Energiesicherheit“, Chinas Umstieg auf erneuerbare Energien als strategischen „Burggraben“ und Technologien zur Umwandlung von Kohle in Öl und Methanol als zusätzliches „Sicherheitsnetz“ gegen Engpässe bei Kraftstoffen und petrochemischen Vorprodukten im Extremfall.

Wie widerstandsfähig ist China inzwischen? Manche lesen Chinas scharfe Rücknahme der Rohölimporte über See in der laufenden Iran-Krise als Probelauf für eine Blockade von Malakka. Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde EIA importierte China im zweiten Quartal 2026 nur 8,1 Millionen Barrel Rohöl pro Tag, 32 Prozent weniger als im Vorquartal. Den Ausfall glich Peking jedoch nicht einfach durch Leeren der strategischen Reserven aus. Die EIA schätzt, dass Chinas strategische Lagerbestände im Quartal nur um 49 Millionen Barrel sanken, von 1,54 auf 1,49 Milliarden Barrel. Einen großen Teil des Schocks absorbierte Peking, indem es die Verarbeitungsmengen seiner Raffinerien zurückfuhr, statt jedes verlorene Importbarrel aus dem Speicher zu ersetzen.

Eine Kriegsblockade könnte China damit nicht unbegrenzt aushalten. Wollte es einen Importausfall von 3,9 Millionen Barrel pro Tag vollständig aus einem Bestand von 1,49 Milliarden Barrel ersetzen, reichten die Vorräte ein Jahr. Die Hormus-Episode zeigt aber, warum solche Rechnungen Chinas Verwundbarkeit übertreiben. Peking kann auf einen Versorgungsschock reagieren, indem es den Ölverbrauch rationiert und nicht nur Reserven abbaut. Im Krieg ließe sich härter rationieren: Treibstoff für das Militär, tiefere Einschnitte in der übrigen Wirtschaft.

Peking signalisiert, dass es mehr Widerstandsfähigkeit will. Im August legten Chinas Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und die Nationale Energiebehörde ihren neuen Fünfjahresplan für die Öl- und Gasentwicklung vor. Er fordert ausdrücklich, China solle „strategische Importkorridore über Land konsolidieren und ausbauen“ und eine diversifizierte Importstrategie verfolgen.

Handelsschiffe und Öltanker liegen vor der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas vor Anker. Der Verkehr durch die Straße von Hormus steht im Zentrum des Iran-Kriegs. © Fatemeh Bahrami/Anadolu/imago

Ob die USA Chinas Seehandel überhaupt blockieren könnten, ist umstritten. Gabriel Collins und William Murray benannten 2008 in der Naval War College Review mehrere kritische Probleme: wo aufgebrachte Schiffe zu sammeln wären, wie mit multinationalen Besatzungen umzugehen sei, wie sich feststellen lässt, welche Tanker Öl für China transportieren, und wie Tanker daran zu hindern wären, einfach Ausweichrouten durch die Lombok- und die Sundastraße zu nehmen.

Sean Mirski argumentierte 2013, eine amerikanische Seeblockade könne China in einem langen Konflikt ruinöse Kosten auferlegen – besonders im Verbund mit einer Koalition aus Russland, Indien und Japan, die Peking daran hindert, die Blockade über alternative See- und Landwege zu umgehen. Russlands Ausrichtung auf China macht eine von Mirskis Kernbedingungen schwerer erfüllbar und hebt die Bedeutung der übrigen Staaten an Chinas kontinentaler Peripherie. Unabhängig von der westlichen Blockadedebatte aber werden Chinas Strategen vom Schlimmsten ausgehen und entsprechend vorbauen.

Den Indischen Ozean neu vermessen

Robert Kaplan sagte 2010 voraus, der Indische Ozean werde zur zentralen Arena des globalen Wettbewerbs – getrieben unter anderem von Chinas Abhängigkeit von Energie, die Hormus und Malakka passiert, und von der wachsenden Rivalität zwischen China und Indien. 16 Jahre später wirkt diese Prognose weniger sicher.

Das US-Indopazifikkommando heißt wieder Pazifikkommando. Elbridge Colby, Planungschef im Pentagon, nennt die Umbenennung einen Hinweis auf den Fokus auf das pazifische Element der ersten Inselkette. Das Quad-Format – USA, Japan, Indien und Australien, oft als wichtigste Zusammenkunft indopazifischer Staats- und Regierungschefs gehandelt – hat seit fast zwei Jahren keinen Gipfel mehr abgehalten.

Indien spielt auf der Weltbühne eine große Rolle, seine Geografie begrenzt aber, was es an Chinas Kontinentalstrategie ändern kann. Vor über hundert Jahren bemerkte der britische Geograf Halford Mackinder, dass China und Indien durch „die massivsten Hochländer der Erde“ getrennt sind: den Himalaya und das Tibetische Hochland, das „so groß wie Frankreich, Deutschland und Österreich-Ungarn zusammen“ sei.

An der Geografie hat sich nichts geändert. Weil durch dieses Gelände realistisch weder Pipelines noch Eisenbahnen führen, blicken Chinas Strategen nach Zentralasien, wo das Terrain Landverbindungen weit besser zulässt.

Xis Wende zum Kontinent

Im September 2013 startete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Astana sein Infrastrukturprojekt, die Belt and Road Initiative, die Neue Seidenstraße. Die Beziehungen zu Zentralasien, erklärte er, würden zu einer Priorität chinesischer Außenpolitik. Einen Monat später berief Xi eine außenpolitische Arbeitskonferenz ausdrücklich zum Thema „Peripherie-Diplomatie“ ein – das erste derart gewidmete Forum seit Gründung der Volksrepublik 1949. „Wir müssen Nachbarn in Krisenzeiten helfen, sie als Gleiche behandeln, sie häufig besuchen und so handeln, dass es uns Unterstützung und Freundschaft einbringt“, sagte Xi. Zwölf Jahre später, im April 2025, berief er die Zentrale Konferenz zur Arbeit mit den Nachbarländern ein und machte Nachbarschaftsdiplomatie erneut zum Leitprinzip. Der Zeitpunkt trug Symbolik: Er lag wenige Tage nach dem „Liberation Day“, an dem US-Präsident Donald Trump pauschale Zölle verkündete.

Am Ende dieses Weges liegt Xis Ambition: der chinesische Traum von der „großen Erneuerung der chinesischen Nation“. Er verspricht, China werde 2049 wohlhabend, stark und global führend sein – mit dem „Sozialismus chinesischer Prägung“ als dem bestätigten Sieger der Geschichte. Die in Großbritannien arbeitenden China-Experten Steve Tsang und Olivia Cheung argumentieren, die Krönung dieser Erneuerung wäre die Unterwerfung Taiwans: ein spektakulärer Zug, der Amerikas strategisches Unvermögen offenlegen soll. Es wäre das Ende der Pax Americana und der Anfang einer sinozentrischen Ordnung, einer Pax Sinica.

Malakka zu Land und die eurasischen Swing States

Haben wir recht, dann liegt der Schlüssel zur Abschreckung darin, Pekings Annahmen über Sicherheit und Verlässlichkeit jener Landkorridore zu erschüttern, auf denen seine Langfriststrategie ruht. Washington sollte die diplomatische Arbeit mit den eurasischen Ländern vertiefen, die auf den Energie- und Handelskorridoren sitzen, die Peking über den Kontinent zu legen versucht.

Drei sind für Chinas Landverbindungen besonders wichtig. Kasachstan bietet mit langem, flachem Gelände und einem dichten Schienennetz eine stabile Landroute in die kaspische Region. Usbekistan wird, seinem Seidenstraßen-Erbe treu, zum zentralen Transitknoten, sobald die Bahnlinie China–Kirgistan–Usbekistan in Betrieb geht. Von Usbekistan aus führt die von China gebaute Verbindung weiter nach Turkmenistan und in den Iran.

Aserbaidschan wiederum kontrolliert eines der wichtigsten Handelsnadelöhre Eurasiens, bekannt als Ganja Gap. Luke Coffey vom Hudson Institute weist darauf hin, dass Landhandel zwischen Asien und Europa, der Russland und Iran meiden will, durch den schmalen Korridor zwischen Aserbaidschan und Georgien muss. An seiner engsten Stelle 60 Kilometer breit, trägt die Ganja-Lücke eine außerordentliche Dichte strategischer Infrastruktur: Öl- und Gaspipelines, die Bahnlinie Baku–Tiflis–Kars und weitere kritische Anlagen laufen alle durch diesen Korridor.

Seine Bedeutung reicht weit über Aserbaidschan hinaus. Nach Westen öffnet sich der Korridor über Georgien und die Türkei zum Schwarzen Meer, zum Mittelmeer und nach Europa. Nach Osten greift er über das Kaspische Meer nach Kasachstan und in das übrige Zentralasien – und schließlich nach China. Die Ganja-Lücke ist das schmale Scharnier, das den transkaspischen Mittleren Korridor beiderseits des Kaukasus verbindet. Sie ist, praktisch gesprochen, Malakka zu Land.

Diese Korridorstaaten sind keine chinesischen Satelliten. Kasachstan, Usbekistan und Aserbaidschan verkörpern den Typ des „Swing State“: Sie pflegen Beziehungen zu konkurrierenden Mächten, statt sich einer Seite exklusiv zu verschreiben. Wie sehr sie mit Washington und Peking gleichzeitig arbeiten, zeigte sich, als ihre Staatschefs im September vergangenen Jahres zur chinesischen Militärparade nach Peking und im Januar zur Eröffnung des US-geführten Board of Peace nach Davos reisten.

Sie gehören zu einem breiteren Gürtel eurasischer Swing States, deren Entscheidungen über Infrastruktur, Energie und diplomatische Ausrichtung mitbestimmen, ob Chinas Kontinentalstrategie in einem offenen oder in einem umkämpften Umfeld aufgeht.

Gegen die Neue Seidenstraße

Neben diplomatischer Arbeit muss Washington glaubwürdige wirtschaftliche Alternativen zur chinesischen Finanzierung anbieten. Frühere Versuche, der Belt and Road Initiative etwas entgegenzusetzen – etwa das Blue Dot Network –, kamen kaum vom Boden, vor allem weil die eingesetzten Summen neben Chinas Programm verblassten.

Eine Alternative liegt bereits auf dem Tisch. Was wäre, wenn sich die Investitionszusagen mobilisieren ließen, die Trump in Handelsabkommen mit der Europäischen Union, Japan und Südkorea zur Senkung der Zölle erhielt – 600, 550 und 350 Milliarden Dollar? Bisher sind sie für Investitionen in den USA bestimmt. Die Trump-Regierung sollte jedoch erwägen, die Abkommen nachzuverhandeln, damit ein Teil der Zusagen strategische Projekte in Drittländern finanziert. Japan, dessen 550-Milliarden-Zusage sich als besonders schwer einsetzbar erweist, bietet den klarsten Testfall. Gelingt es, ließe sich das Modell auf weitere Handelszusagen ausdehnen.

Die amerikanisch-japanische Vereinbarung entstand aus einer ungewöhnlich informellen und sehr persönlichen Verhandlung zwischen Handelsminister Howard Lutnick und Japans Handelsbeauftragtem Ryosei Akazawa. Akazawa flog wiederholt nach Washington, mitunter ohne festen Termin, und wartete auf Gelegenheiten, mit Lutnick zu verhandeln; später beschrieb er die Gespräche als Kampf um japanische Interessen. Den entstandenen Rahmen passten beide Seiten mehrfach an, während sie die Bedingungen ausarbeiteten. Er ist ein Produkt des Feilschens und keine unveränderliche Rechtsarchitektur – und nichts spricht dagegen, das Feilschen fortzusetzen.

Für Japan könnte eine solche Änderung ein Glück im Unglück sein. Nach der jetzigen Regelung stellt Japan die Finanzierung, während die Zahlungsströme der Projekte zu gleichen Teilen zwischen Japan und den USA aufgeteilt werden, bis Tokio seinen Anteil zurückerhält. Diese Struktur verlängert die Rückflussdauer drastisch. Die Federal Reserve Bank von St. Louis rechnet in einem vereinfachten Szenario mit zehn Prozent Jahresrendite: Japan bräuchte 20 Jahre, um seine Anfangsinvestition zurückzuholen. Ohne die Fünfzig-fünfzig-Teilung wären es zehn Jahre.

US-Präsident Donald Trump und Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew beim C5+1-Gipfel im Weißen Haus. © SNA/imago

Projekte, die über 20 Jahre plausibel profitabel bleiben, sind rar. Entsprechend prominent steht Energieinfrastruktur unter den bislang angekündigten sechs Projekten über 109 Milliarden Dollar. Die Ankündigungen stocken jedoch, und Japan tut sich schwer, genügend tragfähige Projekte zu finden, um seine 550-Milliarden-Zusage bis zum Ende der Amtszeit Trumps zu erfüllen.

Washington wiederum will die vollen 550 Milliarden Dollar ausgerollt sehen. Beide Regierungen könnten ein begrenztes Drittland-Fenster für Projekte einrichten, die sie gemeinsam als förderlich für die wirtschaftliche Sicherheit beider Länder benennen. Japanisches Kapital könnte Infrastruktur für kritische Rohstoffe, Energie und Verkehr in Zentralasien und im Kaukasus finanzieren – wo kommerziell tragfähige Projekte gleichzeitig chinesischen und russischen Einfluss verringern.

Kein sicheres Hinterland für China

Wird Peking an seiner kontinentalen Peripherie unsicherer, dürfte auch seine Bereitschaft sinken, militärische Risiken anderswo einzugehen. Niemand muss Zentralasien oder den Kaukasus zu formellen Verbündeten machen. Es genügt, China das Vertrauen zu nehmen, das Innere Eurasiens werde als Sanktuarium funktionieren.

Das verlangt keine Nato-Mitgliedschaft Kasachstans und keine rasch ausgeweiteten Waffenverkäufe im Herzen Asiens. Es verlangt, Peking zum zweiten Nachdenken zu bringen. Komplizierte, mehrgleisige Entscheidungen in Chinas Kalkül einzuspeisen, kann die vollendete Tatsache einer Einnahme Taiwans verhindern, die amerikanische Planer umtreibt – und das weit kosteneffizienter, als Verbündete zu drängen, ihre Verteidigungshaushalte zu verdoppeln und zu verdreifachen.

China braucht die Zuversicht, dass seine kontinentalen Handels- und Energiewege in einer Krise verlässlich bleiben. Kasachstans Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sollte Peking jedoch nachdenklich machen. Nur einen Monat zuvor waren russisch geführte Kräfte der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit auf Bitten von Präsident Kassym-Schomart Tokajew aufmarschiert, während der schwersten inneren Unruhen seit Kasachstans Unabhängigkeit. Diese außerordentliche Sicherheitshilfe aus Russland übersetzte sich nicht in Gehorsam, als Russland in den Krieg zog. Tokajew weigerte sich, die von Russland gestützten Gebilde in Donezk und Luhansk anzuerkennen, und erklärte öffentlich, Kasachstan werde westliche Sanktionen nicht verletzen.

Die Beziehung zu Russland kappte Kasachstan nicht. Tokajew versuchte vielmehr, die Multivektor-Außenpolitik des Landes zu bewahren und übermäßige Abhängigkeit von Moskau zu vermeiden. Washington sollte nicht erwarten, dass Kasachstan oder andere zentralasiatische Staaten ihre Handels- oder Energiebeziehungen zu China wegen Taiwans abbrechen. Kasachstans Reaktion auf Russland zeigt aber: Abhängigkeit von einem mächtigen Nachbarn bedeutet nicht zwangsläufig Fügsamkeit. Je mehr Alternativen diese Staaten haben, desto besser können sie dem Druck aus Peking widerstehen, wenn ihre Interessen auseinandergehen.

Zudem haben die jüngsten amerikanischen diplomatischen Initiativen in Zentralasien – neue Korridore, neue Formate, neue Partnerschaften – begonnen, amerikanischen Einfluss genau in jenes Innere einzuziehen, auf das China sich stützt. Zentralasiatische Botschaften erörtern mit der Regierung aktiv eine Einladung Trumps in die Region im nächsten Jahr. Er wäre der erste amtierende US-Präsident, der Zentralasien besucht. Ein Foto von Trump auf dem Registan-Platz in Samarkand, neben den Staatschefs Zentralasiens, sendete eine unmissverständliche Botschaft nach Peking: Auch die USA sind auf der Seidenstraße.

Im Indopazifik würde ein Krieg um Taiwan geführt. In Eurasien formt Peking die Bedingungen, unter denen es sich für diesen Krieg entscheiden würde. Washington sollte seine Strategie daran anpassen.

Ken Moriyasu ist Senior Fellow am Hudson Institute in Washington und war Washington-Korrespondent der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei. William Pazos arbeitet in Washington im Verteidigungsbereich, war Kavallerieoffizier der US-Armee und befasst sich mit eurasischer Geschichte und Sicherheitspolitik.

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