Die USA befinden sich wieder mal im Krieg. Doch diesmal tobt er zuhause. Die Menschen horten Reis, Konserven und Trinkwasser – und natürlich Klopapier, berichtet der US-Großhändler Costco. Walmart meldete erhöhte Verkäufe bei Wasser und Propangas. Bei Online-Shops sind Öltanks und Notstromaggregate ausverkauft. Zudem heben die Bürger der USA verstärkt Bargeld ab. Die Lage ist ernst: Der Feind ist anscheinend in die IT-Infrastruktur der Weltmacht Nummer eins vorgedrungen.



Flughäfen, Banken, Microsoft, Apple und der Geheimdienst NSA waren im November auf mysteriöse Weise zeitweilig lahmgelegt – die Bundespolizei FBI und das Landwirtschaftsministerium wurden sogar gehackt, kam nun über US-Medien heraus. Am 19. November feuerte US-Präsident Donald Trump den National Cyber Director Sean Cairncross. Kirsten Davies, die IT-Chefin des Pentagons, folgt nach. Die IT-Krise in den USA wird zum Verteidigungsfall. Mittlerweile sind auch Wasserversorgung und Kühlanlagen betroffen.



Über Wochen spielte die US-Regierung die IT-Vorfälle als Update-Pannen oder Serverfehler herunter. Beim Asean-Gipfel auf den Philippinen sagte Trump noch: „So ist das Leben.“ Wenn man groß und mächtig sei und viel Geld habe, passierten solche Dinge eben. „Das ist in Ordnung.“ Doch dann wurde das FBI gehackt. Und dann war es offenbar nicht mehr in Ordnung. Cyber Director Cairncross musste gehen. Was und wer steckt hinter den IT-Pannen?

Doppeltes Übel: KI-Automatisierung und Cyberkriminalität

Der republikanische Senator Joshua Hawley aus Missouri deutete früh an, dass es sich bei der Häufung der Vorfälle nicht um einen Zufall handeln könne: „Das wäre der größte Zufall der Welt-Geschichte.“ Senator Richard Scott aus Florida mutmaßte auf X, dass US-Bürgern Hintergründe verschwiegen würden. Und Senator John Kennedy aus Louisiana machte – ohne Details zu nennen – Hacker für die Ausfälle bei Microsoft und der Chase-Bank verantwortlich.

Zuletzt meldeten Medien Cyber-Angriffe auf die Wasser- und Abwasserversorgung mehrerer Bundesstaaten. Zum ersten Mal kursierte der Verdacht, dass der Iran dahinterstecken könnte.



Manuel Atug hingegen, der Gründer und Sprecher der deutschen AG Kritis, bittet darum, die Dinge nicht zu vermischen, denn es passierten gerade zwei Dinge parallel in den USA: „Zum einen schließen die großen Unternehmen wie Microsoft oder Apple ihre Sicherheitslücken zusehends mit Hilfe von KI als Software zur Automatisierung. Diese Automatisierung führt dann oft zu Überlastung, weil durch KI zu viele Updates zu schnell produziert werden, ohne ausreichend zu testen.“ Das komme mittlerweile laufend vor, so Atug zu dieser Zeitung, aber nur die großen Namen fielen dann bei einer Systemstörung auf: „Daher entsteht in der Öffentlichkeit der Eindruck einer besonderen Häufung von Vorfällen, die aber gar nicht besonders ist, sondern erwartbar war.“

Zum anderen, so der Kritis-Experte, gebe es professionelle Angreifer – meist staatliche Akteure –, die es auf US-Behörden wie FBI oder Ministerien abgesehen hätten: „Sie wollen in Demokratien destabilisieren und ein Gefühl der Unsicherheit schaffen.“ Doch diese Bedrohungslage, die Atug beschreibt, gilt nicht nur für die USA.

IT-Pannen und Cyber-Angriffe in den USA im November Microsoft (12.–13. November): Ein Programmfehler legte weltweit zentrale Dienste wie Outlook, Teams und Copilot lahm. Ein Software-Update verursachte so Schäden in Milliardenhöhe.

Ein Programmfehler legte weltweit zentrale Dienste wie Outlook, Teams und Copilot lahm. Ein Software-Update verursachte so Schäden in Milliardenhöhe. US-Luftfahrtbehörde FAA (13. November): Ein technischer Verbindungsfehler bei Netzwerk-Upgrades erzwang landesweit einen Startstopp im US-Flugverkehr. Über 20.000 Flüge fielen aus.

Ein technischer Verbindungsfehler bei Netzwerk-Upgrades erzwang landesweit einen Startstopp im US-Flugverkehr. Über 20.000 Flüge fielen aus. United Airlines (16. November): Die Fluggesellschaft traf ein 90-minütiger Systemausfall. Piloten konnten webbasierte Apps etwa zur Berechnung der Balance der Maschinen nicht mehr nutzen.

Die Fluggesellschaft traf ein 90-minütiger Systemausfall. Piloten konnten webbasierte Apps etwa zur Berechnung der Balance der Maschinen nicht mehr nutzen. US-Banken (16. November): Ein Softwarefehler bei JPMorgan Chase blockierte stundenlang das Online-Banking. Wegen der Vernetzung kam es auch bei anderen Banken zu Verzögerungen.

Ein Softwarefehler bei JPMorgan Chase blockierte stundenlang das Online-Banking. Wegen der Vernetzung kam es auch bei anderen Banken zu Verzögerungen. US-Geheimdienst NSA (17. November): Nach fehlerhaften Sicherheitsupdates fiel das interne Kommunikationsnetzwerk NSANet aus. Ein Großteil der Belegschaft wurde ausgeschlossen.

Nach fehlerhaften Sicherheitsupdates fiel das interne Kommunikationsnetzwerk NSANet aus. Ein Großteil der Belegschaft wurde ausgeschlossen. Apple (17. November): Online-Dienste wie iCloud, Apple Pay, der App Store und Apple Music waren sechs Stunden lang nicht erreichbar. Zeitweise blockierten die Kassensysteme in den stationären Apple Stores.

Online-Dienste wie iCloud, Apple Pay, der App Store und Apple Music waren sechs Stunden lang nicht erreichbar. Zeitweise blockierten die Kassensysteme in den stationären Apple Stores. FBI (21. November) : Durch CNN wurde bekannt, dass Hacker in das National Crime Information Center (NCIC) eingedrungen waren, eine Datenbank für Haftbefehle und Vorstrafen. Wann der Angriff stattfand und was sie erbeuteten oder manipulierten, bleibt unklar.

: Durch CNN wurde bekannt, dass Hacker in das National Crime Information Center (NCIC) eingedrungen waren, eine Datenbank für Haftbefehle und Vorstrafen. Wann der Angriff stattfand und was sie erbeuteten oder manipulierten, bleibt unklar. US-Landwirtschaftsministerium (17.–20. November): Nach einem Cyberangriff stellte das Ministerium laut NBC News die Zahlungen an Landwirte ein. Die Größe des Datenabflusses bleibt unklar.

Nach einem Cyberangriff stellte das Ministerium laut NBC News die Zahlungen an Landwirte ein. Die Größe des Datenabflusses bleibt unklar. Wasserwerke (23. November): Laut ABC News kam es in mehreren US-Bundesstaaten zu Cyberangriffen auf Wasser- und Abwasserbetriebe, die auf manuelle Steuerung umstellen mussten.

Auch in Deutschland ist die Lage der IT-Sicherheit „angespannt bis kritisch“, resümiert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das „besorgniserregende Entwicklungen rund um die Themen Künstliche Intelligenz (KI)“ und das Eindringen in Schwachstellen (Exploitation-Angriffe) konstatiert: „Gleichzeitig vernachlässigten viele Organisationen sowie Verbraucher grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und machten sich so zu leichten Opfern für Cyberangriffe“, schreiben die obersten IT-Sicherheitsexperten des Bundes in ihrem jüngsten Lagebericht. Seit dem vierten Quartal 2025 sprang der BSI-Index für Cyber-Gefahren von 130 auf besorgniserregende 238 Punkte. Auf dem Normalwert von 100 lag er zuletzt 2024. Das liegt vor allem an der Künstlichen Intelligenz.

Manuel Atug: Cyber-Angreifer werden immer schneller

„Für die USA, aber auch für Deutschland ist erhöhte Vorsicht geboten“, warnt Manuel Atug: „Das Tempo der Cyber-Kriminellen wird mit Hilfe von KI natürlich schneller. Dauerte es vor einem Jahr noch durchschnittlich 58 Tage, bis Angreifer eine Sicherheitslücke ausgenutzt haben, so sind es im zweiten Quartal dieses Jahres im Schnitt nur noch acht Tage.“ Atug nennt ein Beispiel, wie leicht man es Kriminellen macht: „Es stehen auch heute noch tausende von alten Tiefkühlsteuerungen ungeschützt im Internet. Da hat sich seit Jahren keiner mehr um Updates gekümmert oder es gibt aufgrund des Alters vom Hersteller keine mehr.“ Es sei so nur eine Frage der Zeit, bis hier jemand die Temperatur nach oben drehe, meint Atug: „Das können selbst ohne Hilfe von KI heute auch schon 16-jährige gelangweilte Jugendliche von ihrem Kinderzimmer aus machen.“

Die Schlussfolgerung Atugs: „Unser Sicherheitsdenken muss mehr in Richtung Verteidigung und Resilienz gehen: In der analogen Welt lässt man die eigene Firma nachts auch nicht unverschlossen oder schickt das Sicherheitspersonal nach Hause. Doch auf der digitalen Ebene passiert genau das.“ Da nützten auch die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vorgesehenen „Hackbacks“ nichts, so Atug, also Dobrindts Plan, „Täter zu stören und zu zerstören“. Gewaltbereite Sprache und Zerstörung im Internet seien nicht sehr zielführend, gibt Atug zu bedenken: „Sinnvoller wäre es, dass wir uns durch Basissicherheitsmaßnahmen wie 2-Faktor-Authentisierung, Firewalls und Backups besser schützen und für Cyber-Angriffe wappnen.“ Wiederum ein Fingerzeig in Richtung deutsche Verwaltung, insbesondere Berlin.

Berlin: Frage der Zeit bis zum nächsten Datendiebstahl

Das Land Berlin beispielsweise ist nach dem Cyber-Angriff der Rhysida-Bande vom August und vorherigen Angriffen immer noch nicht ins Handeln gekommen. Weiterhin existieren zahlreiche Insellösungen bei Senatsverwaltung, Behörden und Ämtern. Einheitliche Standards unter dem Dach des IT-Landesdienstleisters ITDZ verweigern nach wie vor die meisten. Auch hier ist es wieder nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Datendiebstahl oder Systemzusammenbruch ins Haus steht.

US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton warnt unterdessen die Bevölkerung der USA, dass es zu weiteren IT-Ausfällen kommen könne, weil erhebliche Modernisierungen anstünden. Zumindest beruhigend, dass nicht nur deutsche Behörden in Sachen IT rückständig sind. Beunruhigend jedoch, dass sie hierzulande kaum angegangen werden. Checklisten für die private Notfallvorsorge bietet übrigens das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe an. Sicher ist sicher.

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