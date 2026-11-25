Die US-Regierung plant laut Berichten neue Zölle auf Waren aus der EU und von mehreren weiteren Handelspartnern. Besonders hohe Abgaben sind für China vorgesehen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Die US-Regierung plant neue Zölle auf Waren aus der Europäischen Union und mehreren weiteren Handelspartnern. Betroffen wären unter anderem China, Japan, Südkorea und Taiwan. Das berichtete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen hochrangigen US-Vertreter. Für betroffene EU-Produkte ist ein Zollsatz von 15 Prozent vorgesehen. Das ging laut dpa aus einem Vorschlag des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer hervor.

Begründet werden die geplanten Zölle demnach mit Überkapazitäten in der Industrie und staatlichen Subventionen in den betroffenen Ländern, wie AP berichtet. Diese würden nach Ansicht Washingtons die US-Wirtschaft und amerikanische Hersteller benachteiligen. Wie AFP berichtet, sollen die Zölle in einem Monat in Kraft treten.

Rechtliche Grundlage

Laut AFP gehen die Pläne auf eine Untersuchung zu wettbewerbsverzerrenden Subventionen, die der Handelsbeauftragte Jamieson Greer im März eingeleitet hatte. Sie sollen Aufschläge in Höhe von 10 Prozent ergänzen, die die USA im Juli verkündet hatten. Als Grund wurde angebliche Zwangsarbeit genannt, darunter auch in der EU, was Brüssel dem Bericht zufolge scharf zurückwies.

Die rechtliche Grundlage für die geplanten Zölle bildet Abschnitt 301 des US-Handelsgesetzes von 1974. Dieser ermöglicht es der US-Regierung laut AP, ausländische Handelspraktiken zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die bestehende Handelsvereinbarungen verletzen, nicht auf Marktprinzipien beruhen oder US-Waren benachteiligen.

Hintergrund der geplanten Zölle ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA vom Februar. Das Gericht hatte entschieden, dass US-Präsident Donald Trump keinen wirtschaftlichen Notstand ausrufen durfte, um ohne Zustimmung des Kongresses pauschale Zölle zu verhängen. Die nun geplanten Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, die durch das Urteil weggefallenen Zolleinnahmen zu ersetzen, wie AP berichtet.

Bericht: 20 Prozent auf bestimmte chinesische Waren

Der US-Vertreter sagte AP zufolge, die geplanten Zölle stünden im Einklang mit den Handelsabkommen, die US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr nach Androhung deutlicher Zollerhöhungen mit zahlreichen Ländern geschlossen hatte. Die Maßnahmen befinden sich nach Angaben der Quelle noch im Vorschlagsstadium, wie AP berichtet. Er nannte demnach keine konkreten Zeitpläne für eine mögliche Umsetzung.

Für bestimmte chinesische Waren sind zusätzliche Zölle von 20 Prozent vorgesehen. Damit könnten die Abgaben auf diese Produkte insgesamt 45 Prozent erreichen, berichtete AP.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema