Im Ostkongo kassieren Milizen an Straßensperren, am Roten Meer ordnen Staaten ihre Bündnisse neu. Was der Realismus daran erklärt und wo er an seine Grenzen stößt.

Ich kenne Benjamin Babunga Watuna eigentlich nur aus dem Internet. Jahrelang betrieb er eine Internetseite zur Geschichte des Dreiländerecks zwischen Uvira im Ostkongo (woher er stammt), Burundi und Ruanda. Von allem, was darüber auf X und Facebook durch die Sphären strömt, unterschied sich seine Seite durch ihre Sachlichkeit und Ausgewogenheit. Benjamin Babunga empörte sich fast nie, nicht einmal, als die Rebellenbewegung M23 seine Heimatstadt Uvira einnahm.